Vor St.Gallen – Lugano Ein sanftmütiger Goalie, ein Publikumsliebling und ein U17-Europameister: Die Schlüsselspieler der beiden Cupfinalisten Am Sonntag um 14 Uhr tritt der FC St.Gallen im Berner Wankdorf gegen den FC Lugano an. Es geht um die Krone im Schweizer Cup – wir stellen die wichtigsten Akteure der beiden Mannschaften vor. Christian Brägger, Patricia Loher Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

St.Gallens Captain Lukas Görtler nach seinem Penaltytor zum 1:0 gegen Lugano am 24. April. Claudio Thoma/Freshfocus

Lukas Watkowiak:

Der sanftmütige Cup-Goalie, der wie ein Bär wirkt

Torhüter Lukas Watkowiak Tobias Garcia

Er ist beliebt und der Grösste im Team, und er ist der Stammgoalie in dem Wettbewerb, der dem FC St. Gallen auch künftig näherliegen dürfte: Lukas Watkowiak wird am Sonntag im Cupfinal für die Ostschweizer zwischen den Pfosten stehen.

Der 26-jährige Deutsche hat ein sanftes Gemüt und eine besonnene Art, in der Meisterschaft ist er die Nummer 2 hinter Lawrence Ati Zigi. Für den Cup aber wechselt das Duo seine Rollen. Weil sich die Goalies dabei gegenseitig unterstützen und den Erfolg gönnen, tragen sie wesentlich zum tollen Klima innerhalb der Mannschaft bei.

Für Watkowiak wird es, wie für viele Akteure des FC St. Gallen, das grösste Spiel der Karriere sein. Dass er eher wenig Spielpraxis hat, muss kein Nachteil sein – ein Bär, der dem Gegner auf der Linie und beim Herauslaufen Angst einjagt, braucht nichts zu fürchten.

Leonidas Stergiou:

Das clevere und schnelle Ausnahmetalent

Innenverteidiger Leonidas Stergiou Ralph Ribi

Es ist für einen 20-Jährigen eine stolze Zahl. Das Heimspiel gegen Lugano am 24. April war für Innenverteidiger Leonidas Stergiou die 100. Partie in der Super League. Damit nimmt der U21-Internationale den zweiten Platz in der Rangliste der jüngsten Spieler mit 100 Einsätzen in der höchsten Schweizer Liga ein. Nur Raphael Wicky war ein paar Tage jünger als Stergiou, als er diese Marke erreichte.

Stergiou ist eines der grössten Talente, das der FC St. Gallen in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Der Toggenburger mit griechischen und serbischen Wurzeln spielt abgeklärt und clever. Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aber besonders aus. Stergiou verfügt in St. Gallen noch über einen Vertrag bis 2024. Trotzdem ist es gut möglich, dass er die Heimat im Sommer verlässt.

Jordi Quintillà:

Der Rückkehrer, der andere erstarken lässt

Mittelfeldspieler Jordi Quintillà Belinda Schmid

Für St. Gallen war es ein Glücksfall, dass der Abstecher nach Basel für Jordi Quintillà eher unbefriedigend verlief. Ein halbes Jahr nach dem Abgang kehrte der Spanier im Winter zurück, in Basel war er unter der neuen Führung nur zu wenig Einsatzzeit gekommen.

Mit dem Transfercoup Quintillàs hat sich in St. Gallen im Vergleich mit der Vorrunde alles verändert. Der umsichtige Regisseur und feine Techniker brauchte keine Anlaufzeit. Er hilft, die Defensive zu stabilisieren und den druckvollen Spielstil umzusetzen.

Mit dem 28-Jährigen im defensiven Mittelfeld startete der FC St. Gallen eine aussergewöhnliche Aufholjagd. Seine Rückkehr in die Ostschweiz hat aber noch einen anderen Effekt: Quintillà gibt dem Captain Lukas Görtler das Gefühl, nicht mehr alleine für die Führung der Gruppe verantwortlich zu sein.

Lukas Görtler:

Mentalitätsspieler und Publikumsliebling

Captain Lukas Görtler. Manuel Geisser/www.imago-images.de

Der 27-Jährige ist der Kopf dieser Mannschaft. Captain, Anführer und leidenschaftlicher Vorkämpfer. Kein Wunder, hat sich Lukas Görtler seit seiner Ankunft in St. Gallen vor drei Jahren in die Herzen des Ostschweizer Publikums gespielt.

Nach einer durchzogenen Vorrunde kommt der Mittelfeldspieler seit der Winterpause seiner Bestform immer näher. Unterdessen gehört er bereits wieder zu den besten Torvorbereitern der Liga. Görtler macht aber auch neben dem Platz auf sich aufmerksam. Er gründete im Winter das Projekt «Sangallä bewegt», mit dem Geld für das Ostschweizer Kinderspital gesammelt wird.

Im April übernachtete der Fussballer im Alpstein in einem Holzverschlag. «Recharge», schrieb Görtler unter das Bild, das ihn auf Instagram im Schlafsack zeigte. «Aufladen» – für weitere grosse Spiele.

Kwadwo Duah:

Mit dem Selbstvertrauen der Rückrunde

Stürmer Kwadwo Duah Pascal Muller/Freshfocus

Neun Tore hat Kwadwo Duah in der Rückrunde erzielt. Er war damit so etwas wie der Überflieger im FC St. Gallen, der es sogar auf die Pikettliste von Nationaltrainer Murat Yakin geschafft hat und auch auf den einen oder anderen Notizzettel möglicher neuer Arbeitgeber.

Der 25-jährige Stürmer hat zwar nach Oberschenkelproblemen etwas von seiner Topform und Ausstrahlung eingebüsst, was aber nichts bedeuten muss: Duah ist bekannt dafür, im Spiel manchmal aus dem Nichts zuzuschlagen. Schneller als viele Gegenspieler ist er ohnehin, nur wenn er Interviews geben muss, erinnert er an seine Herkunft Bern.

Im Dreimann-Sturm mit Julian von Moos und Jérémy Guillemenot fühlt sich Duah offensichtlich am wohlsten – dem Trio kommt auch die Rolle zu, dass das Pressing des FC St. Gallen und die Bearbeitung Luganos funktioniert.

Amir Saipi:

Der Matchwinner, der allenfalls zuschauen muss

Der Lugano-Torhüter Amir Saipi Manuel Geisser/www.imago-images.de

Der Torhüter des FC Lugano hat einen grossen Anteil an der Cupfinal-Qualifikation der Tessiner. Im Halbfinal parierte Amir Saipi im Elfmeterschiessen zwei Versuche der Luzerner.

Doch am vergangenen Wochenende kam es knüppeldick für den 21-Jährigen: Beim 3:1-Erfolg gegen die Young Boys wurde Saipi nach einem Revanchefoul in der 87. Minute des Feldes verwiesen und für zwei Spiele gesperrt. Direkte rote Karten zählen wettbewerbsübergreifend, was bedeutet, dass Saipi im Cupfinal gesperrt wäre. Lugano aber hat Rekurs eingelegt. Dieser hat aufschiebende Wirkung.

Falls der Rekurs nicht mehr rechtzeitig behandelt wird, könnte der Goalie in Bern eingesetzt werden. Die erste Sperre hat Saipi am Mittwoch in Genf abgesessen.

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti macht sich allerdings keine Sorgen: «Selbst wenn Sebastian Osigwe spielt, wird es keine Probleme geben, er hat mein Vertrauen.»

Reto Ziegler:

Weitgereist, U17-Europameister, und einmal Schweizer Cupsieger

Innenverteidiger Reto Ziegler Cristiano Mazzi/www.imago-images.de

Über Reto Ziegler braucht man nicht mehr viele Worte zu verlieren. Heute ein Innenverteidiger, spielte der Genfer vor allem auf der linken Seite in der Defensive für verschiedenste Klubs in den grossen Ligen, oftmals auch leihweise: HSV, Tottenham, Wigan, Sampdoria, Sassuolo, Fenerbahce. Oder wie sie alle hiessen.

Dabei wechselte der Linksfuss vor etwas mehr als zehn Jahren auch zu Juventus, für die «alte Dame» lief er in einem Pflichtspiel aber nie auf. 2002 wurde Ziegler U17-Europameister mit der Schweiz, auch wegen seiner 35 A-Länderspiele ist er sehr erfahren, kennt die Super League bestens und strahlt viel Ruhe aus.

Ziegler wirkt wie ein Ewigjunger – dabei ist er 36-jährig und steht im Spätherbst der Karriere. Vor allem weiss der Romand, wie man hierzulande den Cup gewinnt: 2015 schaffte er dies mit dem FC Sion.

Mittelfeldspieler Numa Lavanchy Cristiano Mazzi/www.imago-images.de

Numa Lavanchy:

Pfeilschnell, konstant gut und eine feste Grösse

Der 28-jährige Waadtländer hat dem FC St. Gallen schon so manche Sorgen bereitet. Numa Lavanchy ist ein pfeilschneller Akteur, der sowohl als Verteidiger als auch als Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann.

Vor allem die Vorstösse und Flanken des Romands sind gefürchtet. Lavanchy kam im Februar 2019 von den Grasshoppers nach Lugano. Die Zürcher hatten den Rechtsfuss nicht mehr gewollt, zu viele Treffer seien über seine Seite gefallen, hiess es damals. Im Tessin aber mauserte sich Lavanchy zu einer festen Grösse. Der Fussballer bringt konstant gute Leistungen.

Zuletzt jedoch fanden sich Spieler und Klub in den Vertragsverhandlungen nicht, sodass Lavanchy die Tessiner im Sommer verlässt. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht bekannt. Es hiess, Sion zeige Interesse an einer Verpflichtung.

Jonathan Sabbatini:

Graue Eminenz und Klublegende der Tessiner

Mittelfeldspieler Jonathan Sabbatini Laurent Gillieron/Keystone

Seit 2012 spielt Jonathan Sabbatini für den FC Lugano und ist dabei seit Jahren der Captain. Macht total mehr als 330 Pflichtspiele, wozu ebenfalls neun Auftritte im Europacup zählen.

Der Uruguayer ist so etwas wie das Gewissen der Tessiner, der vorwiegend im zentralen Mittelfeld das Spiel denkt und lenkt, und mit 34 Jahren steht er auch für die Überalterung der Mannschaft. Was ihn nicht daran hinderte, nochmals den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern. Danach soll er bei den Luganesi weiter als Scout beschäftigt werden.

Wenn man Sabbatini nennt, darf man den im Mittelfeld vielseitig einsetzbaren Sandi Lovric nicht vergessen. Der 24-Jährige verlängerte im Frühling den Kontrakt nicht, was nicht ohne Nebengeräusche blieb. Stattdessen spielt der 20-fache Nationalspieler Sloweniens ab Sommer für Udinese.

Stürmer Zan Celar Cristiano Mazzi/ www.imago-images.de

Zan Celar:

Einst ein Römer – «Mister Cup» ist physisch und technisch stark

Zan Celar stiess auf diese Saison hin zum FC Lugano. Der 23-jährige Mittelstürmer aus Slowenien (drei Länderspiele) hat 2019 immerhin schon einmal vier Minuten in der Serie A für die AS Roma gespielt, als er den verletzten Patrik Schick ersetzte. Es war der Lohn für hervorragende Auftritte mit vielen Treffern im Nachwuchs, wenngleich er beim italienischen Traditionsklub wie den nachfolgenden Leihtransfers nicht reüssierte.

Dabei hatten die Römer einst dem Heimatverein NK Maribor etwas mehr als eine Million Franken bezahlt. In jedem Fall ist Celar für die Tessiner ein guter Transfer, er gilt als physisch und technisch stark, und als schussgewaltig: Der Angreifer erzielte in dieser Spielzeit bereits zwölf Treffer, allein deren zwei im Cup-Halbfinal gegen Luzern. Vor allem: Gute Stürmer waren im Tessin zuvor Mangelware.

