Interview Vor dem Saisonstart sind alle Augen auf den FC St.Gallen gerichtet – Trainer Peter Zeidler mahnt: «Die neue Mannschaft könnte auch auf dem achten Platz landen» Peter Zeidler setzt mit Jordi Quintillà und Lukas Görtler auf zwei Captains. Der Trainer des FC St.Gallen hat riesigen Respekt vor der neuen Saison und sagt, das alte Team gebe es nicht mehr. Christian Brägger und Patricia Loher 18.09.2020, 05.00 Uhr

Peter Zeidlers Vertrag läuft bis Sommer 2025. Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 16. September 2020)

Die Vorbereitung war kurz. Welche Bilanz ziehen Sie?

Peter Zeidler: Es war eine andere Vorbereitung als sonst. Ein Trainingslager gab es nicht, Bad Ragaz ist nur einmal im Jahr möglich. Auch war die Sommerpause viel zu kurz. Ein Grossteil unserer Spieler hätte vier Wochen Ferien nötig gehabt. Aber vor allem: Die Mannschaft der Saison 2019/20 gibt es nicht mehr. Das hört sich hart an, doch dreissig Prozent der Stammspieler aus der Vorsaison sind weg. Vermutlich sind sogar noch ein paar Prozente mehr weggebrochen mit Silvan Hefti, Cedric Itten und Ermedin Demirovic.

Als bekannt wurde, dass Hefti geht, hat die Führung des FC St.Gallen ziemlich aufgebracht reagiert.

Wir waren vielmehr überrascht, dass Silvan zu uns kommt und sagt, er wolle zu den Young Boys wechseln. Wir rechneten eher damit, dass er ins Ausland geht. In der vergangenen Saison waren Vereine aus Deutschland da und beobachteten ihn. Auch Franzosen haben mich angerufen. Aber dass er nun zu YB geht? Da mussten wir schon einmal, nein zweimal leer schlucken. Es spricht für Silvan, dass er das gegenüber uns so offen vertreten hat. Auch wenn ich nicht jedes seiner Argumente nachvollziehen konnte. Für ihn war es das Ende eines Abschnitts, und für uns das Ende einer Mannschaft. Das ist jetzt schon ein Umbruch.

Das Ende, weil Hefti gegangen ist?

Das Ende klingt vielleicht etwas dramatisch. Aber Itten, Demirovic und Hefti waren sehr wichtig für unsere Mannschaft. Natürlich denkt man im Rückblick an Görtler oder Quintillà. Aber es war schon viel Hefti im Zusammenspiel mit Görtler. Es war Zigi, und es waren eben die Stürmer, die herausstachen, gefüttert von den anderen. Dieses Team gibt es so jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt traurig sein, aufhören, mir einen neuen Job suchen, Tomaten züchten. Aber so bin ich nicht. Es geht mit Vollgas und Freude weiter.

Ist es nicht nachvollziehbar, dass ein Spieler wie Hefti nach elf Jahren FC St.Gallen das Angebot aus Bern annimmt?

Wenn natürlich das Salär um ein Mehrfaches höher wird, ist es nachvollziehbar. Aber Teile seiner Argumentation habe ich nicht verstanden:

Hefti sagte, dass er bei den Young Boys schneller in die Nationalmannschaft komme, weil Vladimir Petkovic öfters vorbeischaue. Das finde ich dann schon fragwürdig.

Itten kam auch bei uns ins Nationalteam. Und ich sage auch nicht, dass Hefti zu einem direkten Konkurrenten wechselt, das wäre überheblich. Bei ihm ging es ja nicht nur um einen rechten Verteidiger – Hefti verkörperte viel mehr bei uns.

Ging etwas verloren?

Ja. Unsere Dynamik war einzigartig. Wir hatten eine besondere Mannschaft, das konnte jeder sehen. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, Meister zu werden. Es ist aber möglich, hier wieder ein besonderes Team zu formen. Hoffentlich muss man darauf in St.Gallen nicht wieder 20 Jahre lang warten. Und wenn man sieht, wie sensationell sich Leonidas Stergiou, Betim Fazliji, Miro Muheim und Victor Ruiz in der vergangenen Saison entwickelt haben, aber auch Alessandro Kräuchi und Tim Staubli, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch weiterhin eine starke Mannschaft haben werden, die zu vielem fähig ist.

Sie reden von den drei Abgängen. Wir sagen: Wir sind vielmehr überrascht, dass nicht mehr Spieler den Verein verlassen haben.

Aber dann wäre vielleicht auch ein Zeidler nicht mehr da. Als Trainer darf man zwar nicht zu romantisch sein. Aber wenn jetzt noch Spieler wie Guillemenot oder Görtler gingen, hätte ich ein Problem.

Ist es nicht eine Herausforderung, den nächsten Beweis zu erbringen, dass Sie ein guter Trainer sind?

Peter Zeidler sagt: «Ich weiss, dass ich gut bin.» Dennoch hat er Respekt vor der neuen Saison. Bild: Michel Canonica

Ich weiss, dass ich gut bin. Aber in der Schweiz gibt es viele gute Coaches. Allerdings gibt es keine guten und schlechten Trainer. Sondern erfolgreiche und erfolglose. In der Schweiz ist es schwierig: Wenn man hier Achter wird, wird es für die Medien vermutlich schwieriger, positiv zu schreiben. Davor habe ich Respekt. Ich wünsche mir natürlich eine bessere Platzierung. Wir wollen mitspielen, dran sein, in Europa vielleicht mehr als nur eine Partie bestreiten. Trotzdem ist es möglich, dass wir diese Saison nur Achter werden – und ich wäre deshalb kein schlechterer Coach.

Der FC St.Gallen wird aber nicht darum herumkommen, sich an der Vorsaison messen zu lassen.

Alain Sutter und ich haben wohl gerade deshalb grossen Respekt vor dem, was kommt.

Dann helfen die Resultate der Testspiele nicht unbedingt, dass dieser Respekt kleiner wird.

Ja. Wobei die Niederlage gegen Heidenheim relativiert werden muss, weil alle Stammspieler bis auf Görtler und Zigi fehlten. Die Neuen hatten dort noch keine Bindung zum Spiel und Team. Die Partie gegen Türkgücü war in den ersten 30 Minuten bis zum Platzverweis Muheims ganz ordentlich. Deshalb habe ich in der Analyse auch nur diese ersten Spielminuten gezeigt. Sorgen mache ich mir wegen der Resultate in den Vorbereitungsspielen aber keine. Sie sind wie ein zweiter Wecker. Der erste Wecker klingelt, dann kommt der zweite, und jetzt sind wir wirklich wach und stehen noch früher auf.

Sie zeigten nur die positiven Sequenzen?

Ja, wir brauchten für diese Woche eine positive Basis. Wir zeigten am Montag gleich das Spiel, also 15 Sequenzen, das machen wir sonst nie. Noch am Sonntag war ich schlecht drauf, richtig schlecht. Aber dann fahre ich mit dem Velo durchs Rheintal, esse in Österreich einen Apfelstrudel, verausgabe mich bei der Heimfahrt, und dann geht es mir wieder gut.

St.Gallen war das Überraschungsteam der vergangenen Saison und lange in den Kampf um den Meistertitel involviert. Weshalb hat es nicht gereicht? Haben Sie die Stammspieler zu sehr forciert?

In Thun hätte ich vielleicht früher wechseln können. Ausschlaggebend aber war die Niederlage gegen Basel. Alle waren überzeugt, dass wir den Gegner mit all seinen Problemen besiegen würden. Es war alles vorbereitet, wir spielten gut, aber verloren dennoch. Doch diese Niederlage war nicht die Folge von Pech, das Spiel hat mich schon sehr beschäftigt.

Sie verspüren noch Wehmut?

Ich hätte die Finalissima gerne erlebt. Mit unserer Mannschaft, mit unseren Anhängern, die das Spiel auf einer Grossleinwand in St.Gallen mitverfolgt hätten.

Die englischen Wochen kamen dem Spielstil nicht entgegen, der direkte Gegner hatte mehr Ruhetage, hinzu kam der eine oder andere unglückliche Schiedsrichterentscheid. Ist in Anbetracht dieser Umstände dieser zweite Platz nicht auch immens wertvoll?

Hätte ich den Spielplan öffentlich kritisieren sollen?

Dann hätte es doch geheissen: Jetzt ist der Zeidler grössenwahnsinnig und sieht sich auf Augenhöhe mit YB.

Nach der letzten Partie in Bern konnte ich mich noch nicht freuen. Aber ich habe gemerkt, wie der Stolz bei den Spielern langsam durchdringt. Auch in der Nacht nach dem Spiel. Natürlich dürfen wir stolz sein. Der FC St.Gallen 2019/20 hat Zeichen gesetzt, wir hatten eine klare Identität. Das bleibt, das nimmt uns niemand.

Haben sich die Neuen schon eingelebt?

Stillhart versteht alles, auch wenn ich ihn gar nicht zu sehr loben mag. Das passt mit ihm, das spürt man ja, spätestens mit Blick auf seine vergangene Saison. Nehmen wir aber Youan: Er spielte seit der Jugend für Nantes, hatte nur französische Trainer, wird U-Nationalspieler, schafft es in die Ligue 1. Und dann kommt er zu uns in die Schweiz. Wie soll er unsere Spielweise auf Anhieb verstehen? Oder nehmen wir Kamberi: Er lädt sich derzeit viel auf und will Itten und Demirovic gleichzeitig ersetzen. Wir sind jedenfalls froh, ihn bei uns zu haben.

Wie kommt St.Gallen wie bei Traorè zu einem Spieler aus Israel?

«Nach Israel konnten wir ja nicht», sagt Peter Zeidler. Bild: Michel Canonica

Ein Berater, der sich auskennt und uns schon einmal geholfen hat, gab uns einen Tipp. Dann schaut man sich Videos an, nach Israel konnten wir ja nicht. Wir luden ihn ein und spürten, er will bei uns sein, hat Lust. Wir gaben ihm Trainingspläne mit, er setzte sie um, finanziell war es machbar, also sagten wir uns: Wir geben ihm die Chance, er hat sie verdient.

Der Transfer von Duah aus Wil war einfacher einzufädeln?

In gewisser Weise. Er war viermal ausgeliehen, kommt eigentlich von YB. Er ist 23-jährig. Wir fragten uns, ob er noch das Alter hat, sich zu verbessern. Viele sagen: Nein. Auch wir holen lieber Zwanzigjährige. Aber wir glauben, dass er bei uns besser werden kann.

Früher war das beste Fussballalter 27, 28, 29 Jahre.

Für den FC St.Gallen ist das beste Fussballalter 20 Jahre. Bei den grossen Bundesligaklubs, die fertige Spieler holen können, sieht das anders aus. Zudem: Duah und Traorè gehören uns, sie sind keine Leihspieler.

Wie hat Görtler auf den Abgang Heftis reagiert?

Görtler war sehr emotional. Die beiden hatten ein spezielles Verhältnis. Görtler hat Hefti an die Hand genommen. Ähnlich wie ein grosser Bruder. Für Silvan war Görtler ein Glücksfall. Hefti hat Görtler wie der ganzen Mannschaft viel zu verdanken. Es war phasenweise verrückt, wie die Beiden zusammengespielt haben. Und alle hatte grossen Respekt. Teilweise stellten die Gegner zwei Manndecker auf. Da dachte keiner mehr daran, über Heftis Flügel zu attackieren, es ging vielmehr darum, die Seite sauber zu halten.

Trotzdem werden Sie wohl Jordi Quintillà zum Captain machen, oder?

Wir werden in der neuen Saison mit Quintillà und Görtler zwei gleichberechtigte Captains haben. Jeder hat seinen Aufgabenbereich. Die Binde trägt aber Quintillà. Auf dem Platz ist Jordi der taktische Captain, weil er auch mehrere Sprachen spricht und seine Position im Zentrum ist. Görtler wird sich mehr um die Interviews mit den Medien kümmern, zudem ist er der emotionale Leader in der Kabine. Für mich lag es auf der Hand, dass dieses Duo das gemeinsam macht.

Für Zeidler sind Görtler und Quintillà gleichberechtigte Captains. Bild: Michel Canonica

Übertrugen Sie Quintillà die Captainbinde, um ihn bei Laune zu halten? Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus.

Aber wenn Quintillà die Binde trägt, fällt er ja noch mehr auf.

Vielleicht hätte es Quintillà empfunden, wenn er nicht Captain geworden wäre.

Letztendlich ist Quintillà am längsten hier. Und er war hinter Silvan Hefti zweiter Captain. Görtler tut viel für die Mannschaft, dafür braucht er keine Captainbinde. Er ist eine integrative Figur. Aber er kann nicht alles machen.

Ist der Klub mit Quintillà in Verhandlung, den Vertrag zu verlängern?

Natürlich sind wir daran interessiert, dass er länger bleibt.

Was trauen Sie dem FC St.Gallen in dieser Saison zu?

Dass wir die Liga halten können. Das ist kein Zweckpessimismus.

Es ist auch keine Tiefstapelei. Es ist einfach die Realität. Aber ich würde mich nicht getrauen zu sagen, dass wir wieder vorne mitspielen wollen.

Wir hatten letzte Saison einen unglaublichen Spirit. Babic mit Demirovic, dazu Itten, dann passte Guillemenot, dieser Verrückte, zu diesem Trio. Görtler, der nächste Verrückte, machte den Hefti stärker, und für den Görtler war es ja auch nicht schlecht, dass er hinter sich Hefti hatte. Und dann kam noch Zigi. Und schon hatten wir eine Einzigartigkeit. Letztlich wurden jetzt zu viele Paare auseinandergerissen.

Nur: Es ist ja die Philosophie des Klubs, Spieler besser zu machen und dann zu verkaufen. Man wusste, dass das in der Realität nicht so angenehm sein wird.

Ja. Aber man schluckt dann schon ein paarmal leer, wenn es soweit ist. Auch wenn ich sage, dass es nun reicht mit den Abgängen: Sobald wieder viele Zuschauer im Stadion sind, traue ich uns natürlich mehr zu als nur den Ligaerhalt.

