FCSG-Captain Lukas Görtler: «Es geht viel Identität verloren»

Vor dem Saisonstart «Es geht viel Identität verloren» – FCSG-Captain Lukas Görtler über Abgänge, die weh tun, Spektakelfussball und sein Engagement für kranke Kinder Am Sonntag startet der FC St.Gallen in Genf in die Saison. Captain Lukas Görtler ist zuversichtlich und sagt: «Dem Verein ist es gelungen, die Achse beieinander zu halten, das schafft Vertrauen zwischen Klub und Spielern.» Nur etwas bereitet dem 28-jährigen Deutschen Sorgen. Interview: Patricia Loher Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Der 28-jährige Lukas Görtler verfügt in St.Gallen über einen Vertrag bis 2026. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Darf der Captain in Bezug auf die Kaderplanung mitreden?

Lukas Görtler: Ab und zu kommt es vor, dass der Trainer nach meiner Meinung fragt: Wie stehen wir als Mannschaft da? Fehlt uns noch etwas? Manchmal teilt er mir auch seine Eindrücke mit. Aber in die Kaderplanung involviert bin ich nicht. Wenn ich sagen würde, dass wir noch einen Stürmer brauchen, weiss ich nicht, ob der FC St.Gallen dann einen holt.

Nach dem Testspiel gegen Austria Lustenau sagten Sie, das Mannschaftsgefüge sei «cool», es gebe keine «Grüppchen». War die Gruppenbildung in der Vorrunde der vergangenen Saison ein Problem?

Ja. Aber Gruppenbildungen an sich sind nicht das Problem. Es geht viel mehr darum, wie sich die einzelnen Typen untereinander verstehen. Die Gruppe französisch, zum Beispiel, mit der Gruppe deutsch. Vor einem Jahr spürte ich, dass die Harmonie fehlt. Nun aber verfügen wir über eine Mannschaft, die sich gut versteht. Jeder Spieler könnte mit jedem anderen zum Essen gehen. Wir haben keine überbordenden Egoisten. Natürlich, eine Garantie für den Erfolg ist das nicht.

Wie kann man Gruppenbildungen entgegenwirken?

Mit Kommunikation. Trainer, Staff, Physiotherapeuten, Captain und andere Führungsspieler sind da gefragt. Doch manchmal bist du machtlos und es gibt keine Lösungen. Jeder Spieler ist selber dafür verantwortlich, dass solche Separierungen gar nicht erst entstehen. Man muss aufeinander zugehen, das Mannschaftsgefüge pflegen. Vorbeugen ist das beste Mittel. Denn wenn es so weit ist, dass sich Gruppen bilden, wird es schwierig, diese Probleme zu lösen. Das kann sich auf die Leistungen auswirken.

Der FC St.Gallen hat eine solide Vorbereitung absolviert. Wie beurteilen Sie den Stand des Teams?

Die Young Boys und Basel werden nicht absteigen, der FC Zürich auch nicht. Dann aber gibt es sieben Mannschaften, die mit ähnlichen Ausgangslagen starten. Die Voraussetzungen bei uns sind nicht schlecht. Die Mannschaft ist intakt. Wir verfügen über einen guten Stamm: Im Mittelfeld absolvieren Victor Ruiz, Jordi Quintillà und ich unsere vierte gemeinsame Saison. Auch mit Jérémy Guillemenot oder Leonidas Stergiou spiele ich schon gleich lange zusammen, Matej Maglica und Julian von Moos sind ein halbes Jahr hier, Goalie Zigi schon länger. Dem Verein ist es gelungen, die Achse beieinander zu halten, das schafft Vertrauen zwischen Klub und Spielern. Trotzdem gibt es etwas, das mir ein bisschen Sorgen bereitet.

Lukas Görtler, Captain der St.Galler. Bild: Michel Canonica

Was?

Wir haben Boris Babic sowie Nicolas Lüchinger verloren und um Betim Fazliji gibt es Gerüchte, dass er allenfalls zu St.Pauli gehen könnte (unterdessen ist der Transfer definitiv, Red.). Die drei haben zwar nicht immer gespielt, aber es sind alles Akteure, welche die Identität des Vereins tragen. Das ist der einzige Punkt, der in meinem Hinterkopf herumschwirrt: Da geht schon viel Identität verloren. Es kommen neue Spieler, die nicht schlechter sind, aber sie tragen diese Identität noch nicht so mit. Natürlich gibt es Platz für die Jungen wie David Jacovic, Christian Witzig oder auch Alessio Besio, um in diese Rollen hineinzuwachsen. Sie können jetzt den nächsten Schritt machen.

Babic, Lüchinger oder auch Fazliji gelten als integrative Persönlichkeiten.

Das ist richtig. Jeder von uns hätte es lieber gehabt, wenn Boris Babic oder Nicolas Lüchinger bleiben, aber es ist begreiflich, dass sie etwas Neues versuchen wollen. Für Betim Fazliji hat auch jeder Verständnis: Es ist für ihn nicht einfach, da er auf so vielen Positionen eingesetzt werden kann und nicht Stammspieler ist.

Trotzdem hat sich das Stammgerüst nicht gross verändert. Ist mit St.Gallen zu rechnen?

Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft: Wir hatten in der Rückrunde einen Lauf, die Mannschaft ist mehrheitlich zusammengeblieben. Warum sollten wir das nicht fortsetzen? Die Testspiele gegen Monaco und Freiburg haben uns jedenfalls auch die Sicherheit vermittelt, dass wir unseren Spielstil schon wieder verinnerlicht haben. Jeder kapiert ihn. Es kommt nur darauf an, ob wir es gut machen oder nicht.

Die St.Galler Spieler nach der Niederlage gegen Lugano im Cupfinal. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Wagen wir einen Rückblick: Wie lange hat Ihnen die Niederlage im Cupfinal zu schaffen gemacht?

Ich kann schnell abschalten. Nicht, weil es mir unwichtig ist. Vielmehr habe ich gelernt, mich nicht lange mit Enttäuschungen zu beschäftigen, da sich nichts mehr ändern lässt. Ich kam vor drei Jahren zum FC St.Gallen, zu einem Verein, der selten Titel holt, der selten um Titel mitspielt. Nun habe ich mit diesem Klub drei Jahre jeweils bis Ende Mai um Titel mitgespielt. Das ist aussergewöhnlich. Auch die zwei Qualifikationen für den Cupfinal waren ein Erfolg. Es hat aber immer ein bisschen etwas gefehlt.

Trainer Peter Zeidler sagte, dass es kein Zufall sein könne, wenn man viermal am grossen Ding vorbei rassle. Was hat jeweils gefehlt?

Ich tue mich schwer, im Nachhinein zu erklären, weshalb etwas nicht funktioniert hat. Und ich widerspreche dem Trainer ja nicht oft. Aber: Ich bin nicht der Meinung, dass das kein Zufall sei. Wenn ich es rational betrachte, sind wir in einem Cupfinal gestanden und trafen auf eine Mannschaft, die auch eine gute Saison absolviert hat. Wir haben nun zweimal einen Cupfinal verloren, dafür gibt es Gründe.

Können Sie uns diese nennen?

Zum einen: fussballerisch. Zum anderen: Gegen Luzern war es ein mentales Problem, in diesem Jahr nicht, jedenfalls nicht bei mir. Ich denke auch nicht, dass wir mit dem Druck nicht umgehen konnten. Das Spiel verlief einfach unglücklich. Und wir mögen den Kunstrasen nicht. Lugano natürlich auch nicht. Aber diese Unterlage ist nicht meins. Ich habe auf Kunstrasen selten ein gutes Spiel geliefert und dann absolviert man die wichtigste Partie der Saison auf Kunstrasen. Das ist schon unverständlich. Aber eben: Dies alles im Nachhinein aufzuzählen, wirkt, als ob ich Ausreden suche. Auch ich muss mich hinterfragen, warum ich es nicht geschafft habe, meine Topleistung abzuliefern.

Wenn Sie sagen, dass es kein mentales Problem war, widersprechen Sie auch Sportchef Alain Sutter, der meinte, die Mannschaft habe Angst gehabt vor dem Verlieren.

Das spürte ich gegen Luzern, da waren wir nicht richtig auf dem Platz. Aus meiner Sicht war es diesmal nicht so. Wir schöpften Motivation aus dem Druck. Aber wir bekamen früh ein Gegentor, danach glichen wir aus und machten gar kein so schlechtes Spiel. Dann kassierten wir kurz vor der Pause so einen blöden Treffer, was alles ins Negative drehte. Wir waren am Ende die schlechtere Mannschaft. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag, dass wir blockiert waren.

Auf die Frage nach den Titeln gab Alain Sutter zurück: Muss der FC St.Gallen wirklich Titel gewinnen? Muss er?

Nein, muss er nicht. Wenn man das Budget anschaut, ist es eigentlich verrückt, dass wir vor jeder Saison sagen: Wir wollen angreifen. Die vergangenen drei Jahre haben wir um Titel gespielt, dies war der Beweis, dass es funktionieren kann – auch mit einem kleineren Etat, dafür mit Cleverness und Mut. Wir müssen nicht um Titel spielen. Aber wir können.

Der FC St.Gallen hat eine starke Rückrunde gespielt. Es ist zum Teil ein verrückter Fussball, für den Trainer und Spieler viel Anerkennung erhalten. Reicht einem Fussballer dieses Lob?

Natürlich würden wir gerne einmal Titel holen. Aber die vergangenen drei Jahre sind bei mir als erfolgreiche drei Jahre abgespeichert. Wir haben – mit Ausnahme des Coronajahres, als alles ein bisschen schwierig war – immer eine Euphorie entfacht. Ich laufe durch die Stadt und habe das Gefühl, dass die Leute stolz sind auf das, was wir machen. Fussball ist Unterhaltung, es geht darum, Begeisterung zu entfachen. Das gelingt uns seit drei Jahren. Früher war das in St.Gallen offenbar nicht immer so. Es ist ein grosser Zusammenhalt entstanden. Das ist der Führung geschuldet und der Art, wie wir Fussball spielen.

Aber die Spielweise birgt auch Risiken, wie man in der Vorrunde der vergangenen Saison unschwer feststellen konnte. Wenn einer nicht mitmacht, geht nichts mehr auf.

Da stelle ich die Gegenfrage: Macht es mir mehr Spass, wenn ich jedes Spiel voll Power absolviere, es kommen 16'000, 17'000 Zuschauer ins Stadion und alle gehen nach einem 3:3 gegen die Young Boys begeistert nach Hause, aber wir holen am Ende keinen Titel? Oder ist es cooler, Fan von einer Mannschaft zu sein, die langweilig spielt, destruktiv, eher defensiv und einen Titel holt? Dann sind ein paar Tage alle glücklich, aber dafür kommt während der Saison kaum einer ins Stadion. Ein Titel wäre schon eine tolle Sache, aber ich geniess es auch so.

Lukas Görtler posiert im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Urnäsch mit einem jungen Fan. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wie ist dieses Gemeinschaftsgefühl mit dem Publikum entstanden?

Jeder merkt, dass wir immer Vollgas geben. Man weiss: wenn ich ins Stadion gehe, gibts beste Unterhaltung. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal 0:0 gespielt haben. Als ich in St.Gallen unterschrieben habe, sprachen wir natürlich auch darüber, dass wir europäisch spielen wollen. Dass man vielleicht einmal einen Titel holen will. Aber das Hauptding war: Der Zuschauer will sehen, dass du das Herz auf dem Platz lässt, dass wir attraktiv spielen, unterhaltend. Zudem versuchen wir uns dem Fan nahbar zu zeigen, mit «Espen on Tour», «Sangallä bewegt», oder anderen schönen Aktionen.

Sie gehen jedenfalls stets an Ihrer Grenzen. Zwölf Verwarnungen in 30 Spielen sind etwas viel, nicht?

Als es uns nicht gut lief, wurde mir der Vorwurf gemacht, dass ich der Mannschaft mit den vielen gelben Karten schade. Ich empfinde die vielen Verwarnungen aber nicht als so schlimm. Ich habe in St.Gallen noch nie einen Platzverweis kassiert und damit dem Team noch nie direkt geschadet. Die Verwarnungen wegen Reklamierens sind meinem Temperament geschuldet, so bin ich halt. Manchmal fühle ich mich in der Pflicht, mich mitzuteilen. Ich glaube, ohne diese Emotionalität auf dem Platz wäre ich nicht der gleiche Spieler und würde mir dadurch selbst eine Stärke nehmen.

Es gab in der Sommerpause Gerüchte um einen allfälligen Abgang des Trainers. Hat Ihnen das Sorgen gemacht?

Gerüchte gehören zum Fussball. Und es ist eher üblich, dass man alle paar Jahre einen neuen Trainer erhält. In Kaiserslautern hatte ich in zwei Jahren vier Trainer, in Utrecht ebenfalls. Und hier habe ich seit drei Jahren den selben Coach. Das schafft Vertrauen. Es gibt auch mal Differenzen, aber das Grundvertrauen ist richtig gut. Ich habe natürlich gehofft, dass er hier bleibt. Ich bin in einer Phase, in der ich es geniesse, über eine längere Zeit mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten zu können.

Es hiess oft, die Rückkehr von Jordi Quintillà im vergangenen Winter habe Ihnen gutgetan, weil Sie die Verantwortung nicht mehr alleine tragen mussten. Wie haben Sie das empfunden?

Privat haben wir wenig Berührungspunkte, aber das Verhältnis ist geprägt von Respekt. Am ersten Tag, als ich Jordi nach seiner Rückkehr wieder traf, sagte ich ihm gleich, dass ich sehr glücklich sei, dass er wieder hier ist. Wir haben die gleiche Denkweise. Ich rede viel mit ihm über unser Spiel. Seine Rückkehr war wichtig, um den Schalter umzulegen und zu sagen: Okay, jetzt greifen wir nochmals an. Und ich schaue jetzt, dass ich wieder auf meine Leistung komme.

Können Sie uns eine Situation schildern, in der Sie das Gefühl hatten, alles selber machen zu müssen?

Es war eine unglückliche Situation, wie angesprochen wegen der Grüppchenbildung. Ich habe versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, oft mit Leuten gesprochen, mit denen ich eigentlich nicht viel zu tun hatte. Das kostet Kraft. Auf dem Platz merkst du dann, dass es nicht gut läuft und die Mannschaft nicht so funktioniert, wie wir es brauchen. Ich versuchte, aufzurütteln. Dann wurde es ab Januar besser. Wegen Jordi Quintillà, aber auch, weil das Kader ein bisschen anders aussah.

Lukas Görtler nach seinem Tor zum 1:0 im Heimspiel gegen Lugano im April. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Sie engagieren sich auch sozial mit dem Projekt «Sangallä bewegt», mit dem Sie Geld für das Ostschweizer Kinderspital sammeln. Gab es auch Stimmen, zum Beispiel, dass Sie sich besser auf den Fussball konzentrieren sollten?

Ich habe mit Alain Sutter, Matthias Hüppi und Peter Zeidler darüber gesprochen. Sie unterstützen mich sehr. Die Gesellschaft hat ein bisschen eine falsche Wahrnehmung. Ob es schlecht oder gut läuft: Ich habe neben meinem Job immer gleich viel Zeit, ich bin deswegen nicht plötzlich dreimal pro Tag im Training. Als Fussballer haben wir die Möglichkeit, mit wenig viel zu erreichen. Und deshalb will ich etwas anpacken.

Wie viel Aufwand steckt dahinter?

Das Projekt ist nicht ohne. Ich organisiere meist alle Anlässe selber, was eine Herausforderung ist. Vielleicht habe ich das ein bisschen unterschätzt. Aber mein Engagement hindert mich nicht daran, in meinem Beruf Leistung zu bringen. Ich weiss nicht, ob ich besser spielen würde, wenn ich mich nach den Trainings auf die Couch setze und Playstation spiele oder kranken Kindern helfe. Ein soziales Engagement sollte nicht davon abhängig sein, wie es einem grad läuft mit dem Fussball.

