Vor dem Saisonstart Der FC St.Gallen muss böser werden: Was den Espen fehlt, um endlich etwas in den Händen zu halten Nach einem Sommer mit vielen Abgängen und Zuzügen startet der FC St.Gallen am Sonntag in die neue Saison. Was bewegt den Klub? Worauf muss er achten? Eine Auslegeordnung rund um lokale Verankerung, Aushängeschild Peter Zeidler und Erfolg. Christian Brägger 16.07.2022, 05.00 Uhr

Eine Einheit auf dem Platz: Der FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Immer, wenn die Zähler auf null stehen vor dem Start der Super League, werweissen wir: Wie stark ist der FC St.Gallen, wie gut ist das Kader im Vergleich zur Konkurrenz tatsächlich? Es sind Gedanken und Prognosen zum Sportlichen – und am Ende der Saison verifiziert sie der Totomat. Doch für einen Verein geht es eben auch immer um diese übergeordneten Fragen: Was beschäftigt ihn in der neuen Saison und womöglich darüber hinaus?

Kurzfristig Unruhe wegen Fazliji-Wechsel

Der FC St.Gallen hat einen ganz normalen Sommer mit vielen Abgängen und Zuzügen hinter sich. Doch bei Lichte betrachtet war diese Zeit nicht ganz so normal: Mit Betim Fazliji, Boris Babic und Nicolas Lüchinger (zumindest temporär) kam viel Identifikation und lokale Verankerung abhanden. Besonders Fazlijis Wechsel dürfte noch lange beschäftigen, weil der Rebsteiner vielleicht noch mehr als andere ein Integrationstreiber war. Für den Anhang wie für die Mitspieler. Und zumindest kurzfristig verursacht sein Wechsel eine gewisse Unruhe im FC St.Gallen, der ansonsten doch so viel Ruhe ausstrahlt.

Natürlich sind Lukas Görtler, Jordi Quintillà oder Lawrence Ati Zigi Musterprofis zum Anfassen. Doch Spieler, die aus der Region stammen, werden anders verhandelt. Nun ist diese Gruppe arg dezimiert. Es ist gewiss fraglich, ob sie der Verein überhaupt braucht, um sein Publikum zu begeistern – notabene sind 10'150 Saisonkarten verkauft. Die Zahl ist bester Indikator für die Wertschätzung der Arbeit auf dem Rasen. Und voller Stolz laufen ja auch wieder unsere Kinder auf der Strasse in grünweissen Trikots herum.

Nahbar: Victor Ruiz im Rahmen von «Espen on Tour» Bild: Freshfocus (Chur, 18. Juni 2022)

Zeidler soll Konkurrenzkampf wieder öffnen

Babic und Lüchinger waren keine Stammkräfte mehr, und selbst wenn Trainer Peter Zeidler vehement das Gegenteil behauptet: Fazliji ebenfalls nicht. Ohnehin schien der Kampf um die Startplätze für den Cupfinal im Mai für sie und andere wie Basil Stillhart geschlossen, komme, was wolle. Formstärke der einen hin, Formschwäche der anderen her. Den Konkurrenzkampf darf Zeidler ruhig wieder öffnen, echter gestalten.

Aushängeschild Zeidler

In den vergangenen drei Jahren spielte der FC St.Gallen stets um Titel. Das ist ausserordentlich und bestes Zeugnis für Verein und Führung. Ein bisschen sind die Ostschweizer aber schon von Zeidler abhängig geworden. Er ist das Aushängeschild, ein Liebling, man kann sich ihm fast nicht entziehen und sich den FC St.Gallen ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Das Kader ist nach seinem Gusto zusammengestellt, gespielt wird bis zu den Jüngsten der Zeidler-Umschaltfussball.

Dennoch tauchen fast jeden Sommer und jeden Winter Wechselgerüchte auf, nationale wie internationale. Zeidler kokettiert auch damit. Wie gut aber würde der FC St.Gallen antizipieren, falls es tatsächlich einmal zum Weggang kommen sollte?

Der Zampano an der Seitenlinie: Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Gerade auch für die eigenen Jungen, die über das aufwendig geführte und alimentierte Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz hochkommen. Sofern ihre Qualität stimmt. Es geht um die Perspektiven und Durchlässigkeit. Dies in einer Saison, die letztmals mit zehn Teams ausgetragen wird. Die Angst vor dem Abstieg ist damit kleiner als gewohnt. Weshalb diese Spielzeit auch als Versuchslabor dienen muss: Wer vom eigenen Nachwuchs hat Super-League-Tauglichkeit?

Züge eines Kultklubs

Dass es jährlich um Titel geht, schaffen nur Spitzenteams. Der FC St.Gallen selbst will und kann diese Zuschreibung noch nicht besetzen, das muss er auch nicht. Er triumphiert vielmehr regelrecht mit seiner Einzigartigkeit, mit seinem unverkennbaren Spielstil, mit dem Anderssein. Ganz zu schweigen vom einmaligen Anhang, der schweizweit seinesgleichen sucht. Der FC St.Gallen hat Züge eines Kultklubs, dessen Image und Bewunderung sogar mit dem Scheitern wächst. Doch das Scheitern, das muss nicht sein, wenn man sich auf die Fahne schreibt, mit allen Mitteln erfolgreich sein zu wollen. Tiefe Psychologie.

Sportchef Alain Sutter. Bild: Freshfocus

Besonders den beiden verlorenen Cupfinals liegt dieses grobe Raster zugrunde: Sie waren beide Male für sich gesehen als Ereignis mit allem Drumherum zu gross. Diese Übergangssaison darf ruhig dazu dienen, sich sportlich ein neues Image zu geben. Um am Schluss etwas in den Händen zu halten, und sei es die Teilnahme am Europacup. Oder, um es in den Worten von Alain Sutter zu formulieren: «Unsere Jungs müssen ein bisschen böse sein. Wie gut wir sind, entscheiden wir. Nur wir.»

Die eingespielten St.Galler müssen endlich lernen und umsetzen, so richtig böse zu sein. Oder, um beim Bild mit dem Blitz zu bleiben, der das neue Trikot des FC St.Gallen ziert: so böse sein, dass der Blitz einschlägt. Beim Gegner, in der Meisterschaft, im Cup. Nicht nur, aber vor allem im Erfolg kann ein Verein wachsen. Mit auswärtigen Spielern. Wie solchen aus der Region. Sie sind das Kapital.

