Vor dem Saisonschlussspurt FCSG-Trainer Peter Zeidler setzt weiter auf Jordi Quintillà – doch was kommt danach? St.Gallens Coach Peter Zeidler vertraut weiter auf Jordi Quintillà, obwohl der Spanier den Klub nach dieser Saison verlässt. Noch hält die sportliche Leitung mit Ideen zurück, wie sie den Captain ersetzen will: Ob sie einen neuen Spieler sucht oder im aktuellen Kader Optionen sieht. Es sind einige vorhanden. Patricia Loher 19.03.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer wird ihn ersetzen? Jordi Quintillà zieht es nach dieser Saison weiter. Bild: Patrick B. Krämer/Keystone

Es war eine schlechte Nachricht. Aber weil es die Signale schon länger gab, hat sie St. Gallens Verantwortliche nicht unerwartet getroffen: Jordi Quintillà verlässt den Klub nach dieser Saison. Den Spanier dürfte es nach Basel ziehen. Quintillà war drei Jahre in St.Gallen. Vor allem seine vergangene Saison war überragend.

An der Medienkonferenz vor dem Spiel vom Samstag in Lausanne machte Trainer Peter Zeidler klar, den Captain weiterhin einzusetzen:

«Quintillà ist wichtig für uns. Zudem ist er voll bei der Sache.»

In der Meisterschaft stehen noch elf Spiele aus, die Abstände im Mittelfeld der Tabelle sind weiterhin klein. Zudem ist St. Gallen auch noch im Cup dabei: Der verschobene Achtelfinal gegen den Doublegewinner aus Bern soll am Donnerstag nach Ostern stattfinden.

Ein Testspiel bestreitet St. Gallen während der Länderspielpause in den nächsten zwei Wochen nicht.

Basil Stillhart (hinten) gegen Servettes Kastriot Imeri Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wie wäre es mit Stillhart?

Noch hält die sportliche Leitung mit Ideen zurück, wie sie Quintillà ersetzen will: Ob sie einen neuen Spieler für diese Position sucht und auf eine nächste Perle hofft oder im aktuellen Kader Optionen sieht. Es gibt doch einige.



Als die Ostschweizer im September vom FC Thun Basil Stillhart verpflichteten, kam der Gedanke auf, dass dieser Transfer möglicherweise bereits im Hinblick auf einen Quintillà-Abgang ein Jahr später getätigt wurde. Zeidler widerspricht:

«Stillhart wollten wir, weil er polyvalent einsetzbar ist. Wir hatten ihn nicht als Quintillà-Ersatz im Hinterkopf.»

Der 26-jährige Thurgauer Stillhart hat in St. Gallen schon auf fast jeder Position gespielt. Am vergangenen Sonntag gegen die Young Boys war er rechter Aussenverteidiger. Aber im Grundsatz ist Stillhart doch ein defensiver Mittelfeldspieler. Mit anderen Qualitäten als Quintillà zwar und in der Super League mit einem guten Ruf.

Betim Fazliji Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Auch Fazliji wäre eine Option

Die Position des Spaniers ebenfalls einnehmen könnte Betim Fazliji: Der 21-Jährige, der in den nächsten zwei Wochen mit dem Nationalteam des Kosovos unterwegs ist, bildet in dieser Saison mit Leonidas Stergiou ein starkes Innenverteidigerduo.

In der vergangenen Meisterschaft aber kam Fazliji auch als Sechser zum Einsatz und interpretierte die Rolle stark. Sollten jedoch sowohl er als auch Stergiou in St. Gallen bleiben, dürfte Zeidler die zentrale Abwehr kaum auseinanderreissen.

Musah Nuhu Bild: Urs Flüeler/Keystone

Eine Option könnte auch Musah Nuhu sein, der nach seiner Ankunft in St.Gallen ebenfalls im defensiven Mittelfeld spielte. Der Ghanaer würde dem Team auch mit seiner Körpergrösse guttun, kämpft aber nach einer schweren Knieverletzung um den Anschluss.



Mögliche FCSG-Formation für das Spiel in Lausanne:

Zigi; Stillhart, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Youan; Ruiz; Adamu, Duah.