Vor dem Heimspiel gegen den FCZ «Ich war überrascht, wie viele meiner neuen Teamkollegen Französisch sprachen»: Wie FCSG-Stürmer Fabian Schubert nach einem schwierigen Jahr in Schwung kommen will Der Einstieg beim FC St.Gallen fiel Stürmer Fabian Schubert schwer, am vergangenen Samstag traf er gegen Winterthur aber gleich zweimal. Was den 27-jährigen Kärntner nach seinem Wechsel in die Schweiz verwundert hat – und was auch für seine Frau unerwartet kam. Patricia Loher Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Der 27-jährige Fabian Schubert verfügt in St.Gallen noch über einen Vertrag bis 2023. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 23. Juli 2022)

Nie war auf den Tribünen ein schlechtes Wort zu hören. Vielmehr «Schubi», wenn er eingewechselt wurde. Oder «Schubi», wenn er in eine gute Abschlussposition kam.

Fabian Schuberts Frau ist dieser Rückhalt in der neuen Heimat auch aufgefallen. Das sei schon beeindruckend, habe sie zu ihrem Mann gesagt. Schubert lächelt.

Schubert belohnt das Vertrauen

Denn die erste Saison in St.Gallen war schwierig. Doch nun hat der Stürmer das Vertrauen des Publikums belohnt: Der 27-jährige Kärntner steuerte zum 2:0-Erfolg gegen Aufsteiger Winterthur vor einer Woche gleich beide Tore bei.

Es ist nun nicht so, dass es Schubert geniesst, im Mittelpunkt zu stehen. Ronny Brunmayr, sein früherer Trainer in Linz, sagte nach einem Torfestival des Stürmers einmal, Schubert habe nicht gewusst, wie er damit umgehen solle, und es sei ihm «fast peinlich» gewesen.

«Wichtig ist, dass man dem anderen etwas gönnt»

Heute erklärt der Fussballer, er wisse nach all den Jahren im Profisport halt einfach, wie wichtig der Teamgeist sei. «Und was passieren kann, wenn er fehlt.»

St.Gallens Fabian Schubert zieht ab: Winterthurs Granit Lekaj kann nicht mehr eingreifen. Claudio Thoma/Freshfocus

Also will er vermeiden, dass er aus dem Kollektiv hervorgehoben wird. «Ohne die anderen erziele ich keine Tore.» Das tönt nach einer Floskel, aber Schubert ist es wichtig, dies festzuhalten.

Trainer Peter Zeidler sagt:

«Schubert ist in der Mannschaft sehr beliebt, weil er ein Teamplayer ist.»

Und das spürt auch das Publikum. «Wichtig ist, dass man dem anderen auch etwas gönnt», pflegt der 1,94 m grosse Fussballer zu sagen.

Nun hat Schubert eben auch ein Jahr hinter sich, «das nicht gut war». Der Österreicher kam von Blau-Weiss Linz, der Stürmer hatte für den Klub aus der zweithöchsten Liga in 28 Partien 33-mal getroffen.

Er war Torschützenkönig und wurde als Spieler der Saison ausgezeichnet. Schubert wusste, dass diese Bilanz Erwartungen schürt. Doch dann verlief der Start in St.Gallen so gar nicht nach Wunsch.

Der Stürmer hatte zu beissen: zum einen am für ihn neuen System, zum anderen an der im Team weitverbreiteten französischen Sprache. Er sagt:

«Ich war überrascht, wie viele meiner neuen Teamkollegen Französisch sprachen. Ich konnte mich mit ihnen nicht verständigen und somit nicht gleich eine Bindung aufbauen.»

Hinzu kam der Spielstil, der Schubert zu Beginn zu schaffen machte. Natürlich hatte er sich informiert, er war sich bewusst, wie der neue Trainer sich die Auftritte der St.Galler vorstellt: hoher Rhythmus, den Ball jagen, schnell umschalten und pressen, immer wieder pressen.

Das sei attraktiv, aber sehr anspruchsvoll, so Schubert:

«Erst wenn du so spielst, merkst du, wie intensiv dieser Stil ist. Das ist nicht einfach, von null auf zu lernen.»

Früher gehörte es nicht zu seinen Aufgaben, als Mittelstürmer auch an die Defensive zu denken. Da durfte er stehen bleiben, wenn der Gegner angriff. «Das ist nun anders», so der in Völkermarkt aufgewachsene Österreicher.

Vor allem die ersten sechs Monate liessen ihn zweifeln, ob es der richtige Schritt gewesen war, nach St.Gallen zu wechseln. Der Mannschaft lief es nicht gut, er selber kam zwar immer wieder zu Einsätzen, richtig helfen konnte er dem Team aber auch nicht.

Bis zum Winter hatte er bloss eine Torvorlage auf dem Konto, aber immerhin in zwei Cupspielen fünfmal getroffen. Heute sagt Schubert:

«Aufgeben tut man nur einmal.»

Fabian Schubert nach einem Spiel im vergangenen Februar im Interview. Claudio Thoma/Freshfocus

Und dieses eine Mal hat er in der österreichischen Bundesliga schon eingezogen. Bei Ried war er nach einem Trainerwechsel von einem Tag auf den anderen nur noch Ersatz.

Nachdem er sich auch bei Hartberg sowie Sturm Graz nicht hatte durchsetzen können und man ihn zwischenzeitlich gar als Innenverteidiger aufstellen wollte, resignierte Schubert. In Linz erhielt er schliesslich die Chance, die Karriere neu zu lancieren.

Schubert beschloss, neu anzufangen

Weil ihn Trainer Zeidler und Sportchef Alain Sutter in der vergangenen Saison stützten, entschloss sich der Spieler im Winter, «einfach einen Schlussstrich zu ziehen und neu anzufangen».

Zeidler sagte einmal, er habe die Frustration des Spielers gespürt, als der Erfolg ausblieb:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Claudio Thoma/Freshfocus

«Er kam nicht mehr aus der Talsohle, dann aber frisch aus den Ferien zurück.»

Der Trainer sah, dass Schubert wieder Mut gefasst hatte.

Dem Spieler ist es wichtig, festzuhalten, dass ein Klubwechsel nie in Frage gekommen sei. Im Winter kursierten Gerüchte, er könnte zu Austria Lustenau ausgeliehen werden. Da war aber offenbar nichts dran. «Gar nichts», so der Fussballer, der auf seiner Vespa gerne die Region erkundet. Und er fügt an:

«Ich habe noch nie erlebt, dass ein Klub so eine Bindung zu seinem Publikum hat wie St.Gallen. Das kann man mit Geld nicht kaufen.»

Einen Stammplatz erkämpfte er sich in der zweiten Saisonhälfte zwar nicht, aber es wurde trotzdem offensichtlich, dass Schubert, so wie dem gesamten Team, Fortschritte gelangen.

Und Sturmkonkurrent Kwadwo Duah befand sich in einer beneidenswerten Form, ein Platz im Angriff war vergeben. «Duah war in der Rückrunde unser bester Stürmer. Auch solches muss man anerkennen», sagt Schubert. In der Rückrunde gelangen ihm trotzdem vier Tore, darunter die zwei Treffer beim 5:1-Heimsieg gegen Servette.

«Den Mittelstürmer bekomme ich nicht mehr weg»

Nun hat die Saison für Schubert gut begonnen. Die Position als leicht hängende Spitze im Spiel gegen Winterthur war zwar neu für ihn, aber sie kam ihm entgegen.

«In der Doppelspitze ist man weit draussen an der Seitenlinie und ich bin ein zentraler Spieler. Ich habe mich schon verändert, aber den Mittelstürmer bekomme ich nach zwanzig Jahren halt nicht mehr weg.»

