Amateurfussball Vor dem Start in die 1.-Liga-Saison: Dank des FC Uzwil erhöht sich die Anzahl der Ostschweizer Derbys von zwei auf sechs Am Samstag beginnt die 1.-Liga-Meisterschaft. Dabei kommt es gleich zur Begegnung zwischen dem FC Gossau und der U21 des FC St.Gallen. Die Gruppe 3 präsentiert sich ausgewogener und vielfältiger als vergangene Saison. Karl Schmuki 20.08.2021, 19.35 Uhr

Hoffnungsträger im Gossauer Sturm: Sven Lehmann (links).

Nach den obersten drei Ligen nimmt am Wochenende auch die vierthöchste Spielklasse der Schweiz, die 1. Liga, ihren Spielbetrieb auf. Dabei kommt es am Samstag um 16 Uhr auf der Sportanlage Buechenwald gleich im Startspiel zum Nachbarrivalen-Derby zwischen dem FC Gossau und der U21-Mannschaft des FC St.Gallen.

Nachdem in der vergangenen Spielzeit die Hälfte aller Teams der Gruppe 3 aus dem Kanton Zürich kamen, präsentiert sich die «Ostschweizer Gruppe» nach dem Abstieg von zwei Zürcher Vereinen – Red Star und Dietikon – sowie der Umplatzierung der Stadtzürcher Klubs Kosova und Höngg in die Gruppe 2 geografisch ausgewogener und vielfältiger.

Ambitionierte Teams aus dem Aargau und aus Glarus

2021/22 sind es nun drei Vereine aus dem Kanton Zürich, zwei Klubs kommen aus dem Kanton Schwyz, zwei Teams aus dem Tessin, die beiden langjährigen Liechtensteiner Vertreter Balzers und Eschen/Mauren sind weiter dabei, und in der Gruppe spielen auch die beiden ambitionierten Vereine Baden aus dem Kanton Aargau und Linth aus dem Kanton Glarus.

Von grossem Interesse für die beiden Vereine aus dem Grossraum St.Gallen ist aber vor allem der Umstand, dass der FC Uzwil den Aufstieg in die 1. Liga geschafft hat und sich so die Zahl der echten Ostschweizer Derbys von zwei auf sechs verdreifacht.

Einige Teams, die aufsteigen wollen

Mit diesen Veränderungen scheint die 1.-Liga-Gruppe 3 wesentlich stärker geworden zu sein. Viele möchten in die Promotion League aufsteigen. Baden strebt dieses Ziel seit Jahren an, dem FC Wettswil-Bonstetten fehlte im Juni ein einziger Punkt zum Aufstieg, und auch die finanzkräftigen Vereine aus Tuggen und Linth verfügen über Spielerkader für höhere Ansprüche.

Und die aufstrebenden Talente in den U21-Teams St.Gallen, Winterthur und Ticino sind mittlerweile so gut ausgebildet, dass sie für alle anderen Teams echte Knacknüsse darstellen. Da fällt es schwer, Favoriten auf die Spitzenplätze sowie auch Abstiegskandidaten zu benennen.

Rücktritt von Sebastiaan van der Werff

Wie in den vergangenen Jahren gab es beim FC Gossau zahlreiche personelle Veränderungen. Ihren Rücktritt in den vergangenen Wochen und Monaten haben Sebastiaan van der Werff, Gianluca Panella und Amar Uzunovic erklärt. Daniel Bruggmann weilt längere Zeit im Ausland, und Marvin Meresi kehrt zum FC Kreuzlingen zurück.

So sind denn Torhüter Daniel Geisser und Yannik Grin die beiden einzigen Spieler, die schon vor fünf Jahren dem Kader angehörten. Yannik Grin, in den vergangenen Jahren ein Schlüsselspieler, steht allerdings wegen eines im Cupspiel in Delémont Anfang Juli erlittenen Kreuzbandrisses sicherlich im Jahr 2021 noch nicht zur Verfügung.

Neue Spieler im Kader des weiterhin von Patrick Winkler trainierten Teams sind der gross gewachsene Abwehrspieler Filip Degen (20, von Brühl), die beiden Mittelfeld-Routiniers Silvano Schäppi (27, von Wil) und Lulzim Salija (27, von Brühl) sowie die beiden 19-jährigen Nachwuchsspieler Rikard Oroshi (von Arbon) und Devin Baumann (von St.Gallen U21/Höngg). Eine zentrale Rolle im Gossauer Mannschaftsgefüge wird so den vier Routiniers Nico Abegglen, Marco Franin, Sven Lehmann und Quoc Trung Nguyen zukommen.

Die U21-Mannschaft des FC St.Gallen für die Saison 2021/22. Claudio Thoma/Freshfocus

Ein Derby ohne Favorit

Wie stark der FC Gossau, Ausgabe Saison 2021/22, einzustufen ist, ist im Vorfeld schwierig einzuschätzen. Wie die Resultate und Leistungen in den Testspielen – gegen den SC Brühl und drei Vereine aus der interregionalen 2. Liga – unter Beweis gestellt haben, ist bei den Fürstenländern sicherlich einiges Potenzial vorhanden.

Wie üblich auf eine neue Saison hin hat auch das stets von unten mit jüngeren Talenten genährte und weiterhin von Marco Hämmerli trainierte U21-Team des FC St.Gallen einen gewissen personellen Umbruch hinter sich, aber ihnen blieb, als Unterbau und Nachwuchs-Schmiede des Profiteams von Cheftrainer Peter Zeidler, die lange coronabedingte Zwangspause erspart, welche die Amateurvereine auf sich nehmen mussten. Das heutige Derby in Gossau kennt so keinen Favoriten.