Fansein aus der Distanz Von Solidarität, Sackgeld und Sorgen: Wie die Anhänger des FC St.Gallen damit umgehen, ausgesperrt zu sein Am Samstag bestreitet St.Gallen das letzte Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft. Die Zuschauer werden wohl noch lange nicht in die Stadien zurückkehren. Wir haben Fanarbeiter und eingefleischte St.Gallen-Anhänger gefragt, wie sie mit der Distanz zum Club klarkommen. Und ob der Fussball nach der Pandemie ein anderer sein wird. Christian Brägger, Ralf Streule, Patricia Loher 16.01.2021, 05.00 Uhr

Nach der Testpartie gegen Altach trifft der FC St.Gallen kommenden Mittwoch im ersten Meisterschaftsspiel 2021 auf Vaduz. Seit bald einem Jahr sind die Anhängerinnen und Anhänger wegen der Coronapandemie ausgeschlossen. Was hinterlässt diese Distanz bei den Fans? Findet eine Entfremdung statt zwischen Klub und Anhängern? Und: Wird es an einem Fussballspiel je wieder so sein wie vorher? Eine Umfrage:

Thomas Weber Bild: PD

«Fankurven sind mit die grössten Treffpunkte für Jugendliche, das ist ein Teil ihrer Kultur. Normalerweise stünden wir in der Kurve während Heim- und Auswärtsspielen, sie sind als Berührungspunkte längst weggefallen.

Auch der «Bierhof», das Lokal der FCSG-Fans, ist als quasi letzter Treffpunkt im Dezember geschlossen worden. Fanarbeit, die häufig an solchen Treffpunkten stattfindet, zeichnet sich aus durch Freiwilligkeit, Spontanität und Ungezwungenheit, automatisch traf man sich, stand in regelmässigem Austausch. Nun ist es schwieriger geworden, an die Jugendlichen heranzukommen und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Wir versuchen aber die Fans weiterhin zu unterstützen in ihren Prozessen.

Die Gefahr besteht gewiss, dass eine Entfremdung stattfindet, wenn sie nicht mehr im Stadion sein können.

Das hat auch mit dem Setzen von Prioritäten zu tun, weil man andere Inhalte sucht. Neben dem Stehplatzbereich gibt es noch eine zweite Ebene. Das Netzwerk unter den Fans schafft Identifikation, das Miteinander, das Teil-Sein von etwas. Entfremdungen auf dieser Ebene, unter den Fans, passieren sowieso langsamer, weil die über Jahre gewachsenen Strukturen und Netzwerke stabil sind.

Es ist deshalb zu bezweifeln, ob sich die Fankultur so rasch verändert. Aber wir müssen vorausschauen, agieren statt reagieren. Die ganze Vernetzungsarbeit mit Klub, Polizei und Fanvertretern ruht also nie. Hier wollen wir dran- und drinbleiben, weiter den Puls fühlen.

Grundsätzlich glaube ich, dass sich die Fans aus der Kurve dem FC St.Gallen nicht weniger nah fühlen, sie blieben emotional dran. Aber es ist schwierig abzuschätzen, was passiert, wenn das Stadion noch lange leer bleiben muss. Wie entwickelt sich der Fussball, die Fankultur, die Politik? Darüber machen wir uns natürlich Gedanken, im Moment wissen wir aber einfach zu wenig Konkretes.

Was ich aber herausheben will, und was mich überhaupt nicht überrascht hat: Die solidarische und unterstützende Grundhaltung der Fankurve, Beispiel Nachbarschaftshilfe, Spruchbänder in der Stadt mit dem Lob an das Pflegepersonal, die Transparente zur Unterstützung der Mannschaft.

Die St.Galler Fans verhalten sich sehr respektvoll und solidarisch und kontrastierten mit der Meinung der Gesellschaft, die oft nicht gut über sie denkt.

Auch tragen die Fans die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie voll mit. Die Behörden sollten sich dessen bewusst sein und nicht einer Versuchung erliegen, einen neuen Massnahmenkatalog fix einzuführen, es würde vieles schwierig werden. Die Solidarität ist jetzt da aufgrund der Pandemie, aber nicht aufgrund politischer Ziele.

Die Fanszene ist, als kurzzeitig Stadionbesuche wieder erlaubt waren, nicht aufgrund eines organisierten Boykotts ferngeblieben. Sondern weil die Zeit nicht reif war für das Feiern von Fussballspielen und emotionale, spontane Fankultur unter Einhaltung der Massnahmen nicht möglich gewesen wäre. Es war mehr ein Verzicht.»

Jänis Hächler Bild: PD

«Früher bin ich fast an jedes Heimspiel gegangen. Nun bin ich schon länger gezwungen, meinem Team im Fernsehen zuzuschauen, ich fiebere voll mit. Ich ziehe dann jeweils mein FCSG-Leibchen an, das mit meinem Namen beschriftet ist.

Mein kleiner Bruder Noah ist auch in voller Montur dabei, wir jubeln laut, wenn wir ein Tor schiessen. Und wenn der Schiedsrichter schlecht pfeift oder der FCSG ein Tor erhält, dann brüllen wir schon mal Richtung TV-Gerät. Noah ist da noch fast extremer. Im Stadion beschimpfe ich den Schiri ja nie, weil da Leute um mich herumsitzen.

Spiele unter der Woche sind blöd, weil ich meistens nach einer Halbzeit ins Bett muss.

Aber dann schaue ich mir den ganzen Match am nächsten Tag nochmals im Comeback-TV an. In jedem Fall bleibe ich dran am FC St.Gallen, Zigi und Quintillà gefallen mir am besten, und intensiv folge ich dem Klub und den Spielern auf Instagram.

Verändert hat sich meine Liebe zum FCSG jedenfalls nicht, man gewöhnt sich an die räumliche Distanz. Jetzt müssen halt die Fussballer die gute Stimmung auf dem Rasen selber machen. Meine Emotionen werden aber schon viel grösser sein, wenn ich wieder in den Kybunpark darf und ich dann noch mehr mitleben kann.

Trotz allem sehe ich einen Vorteil: Man hört am Fernseher, was die Spieler untereinander sagen.

Ich glaube auch, dass der FCSG schon Geld braucht wegen der Partien vor leeren Rängen. Aber er wird alles auffangen können, wenn die Leute Geld spenden – ich habe sogar aus meinem Sackgeld noch extra Fanartikel gekauft. FCSG forever! Ich denke, es wird ihn noch ewig geben. Aber Corona ist schon mühsam.»

Nicolas Senn

SRF/Oscar Alessio

«In der vergangenen Saison habe ich dem FC St.Gallen bis zum Schluss die Daumen gedrückt. Aber ich war schon damals hin- und hergerissen. Ich fragte mich: Was würde das für eine Meisterfeier werden ohne all die Fans?

Meine Erinnerungen an die Euphorie von 2000 auf dem Marktplatz sind noch so frisch. Einen Meistertitel ohne eine stattliche Feier konnte ich mir nicht vorstellen.

In der neuen Saison bin ich noch nicht so richtig angekommen, das gebe ich zu. Ich war nie einer, der sich Partien am TV anschauen konnte. Mich haben am Fussball immer die Begegnungen mit den unterschiedlichen Leuten fasziniert, die Spannung, die in der Luft liegt, der Geruch von Bratwurst, die Atmosphäre, die Choreografien der Fans, die Energie im Stadion.

Partien des FC St.Gallen waren sowohl im Espenmoos als auch jetzt im Kybunpark ein Kitt für die Region.

Doch nun findet vieles, das ich an einem Fussballspiel so schätze, nicht mehr statt. Zudem tat ich mich in dieser Saison auch schwer mit der unübersichtlichen Tabelle. Wenn ein Team drei Partien mehr aufweist als das andere, fehlt der Wettbewerbscharakter.

Meine Gedanken kreisen oft: Wird es nach Corona so sein wie früher? Werden die Leute wieder so ausgelassen feiern können wie vor der Pandemie? Diese Fragen stelle ich mir auch als Hackbrettmusiker. Kommen die Leute wieder in einen Konzertsaal, wo die Stühle eng beieinander stehen? Oder überwiegt weiterhin die Angst?

Es gibt Parallelen zwischen dem Fussball und der Musik. Wir unterhalten die Menschen, wir freuen uns, wenn wir Zugaben spielen dürfen, die Fussballer, wenn sie von den Rängen aus gefeiert werden. Ohne Publikum geht sowohl dem Fussball als auch der Musik sehr viel verloren.

Ich weiss aber, dass ich sofort dabei sein werde, wenn im Kybunpark wieder Zuschauer zugelassen sind. Zudem hoffe ich, dann auch wieder als Fotograf für den Klub arbeiten zu können.»

Karin Winter-Dubs Ralph Ribi

«Ich schaue mir, wie vor der Pandemie, alle St. Galler Spiele an. Statt im Sektor B sitze ich nun halt in meiner Stube. Und es tut mir jedes Mal weh, nicht ins Stadion gehen zu können. Besonders tun mir die vielen Fans vom Espenblock leid – für viele von ihnen ist das Treffen am Matchtag im Stadion ein Fixpunkt und ein wichtiges Ritual. Es gibt für sie ja derzeit nicht einmal ein Alternativprogramm! Es ist schwer abzuschätzen, ob sich die Fankultur wieder gänzlich erholen wird – und dabei rede ich von den Choreografien, von den Anfeuerungsrufen, der guten Stimmung. Forderungen nach einer Verschärfung der Fan-Massnahmen für nach der Pandemie darf es derzeit nicht geben. Zuerst müssen wir wissen, wohin sich die Fankultur überhaupt entwickelt. Ich denke aber schon, dass der Stellenwert des Fussballs in der Gesellschaft hoch bleiben wird.

Fussball ist Erholung und Abwechslung – diese Punkte darf man nicht unterschätzen.

Meine Emotionen für den Klub haben sich jedenfalls nicht abgekühlt. Wie sich der FC St.Gallen in diesem Jahr schlagen wird? Schön wäre der Meistertitel. Aber ich nehme auch einen Europa-League-Platz und ein schönes Auswärtsreisli im Herbst.»

Kurt Brander PD

«Ich vermisse vieles in diesen Tagen. Zum Beispiel meine Trainingsbesuche beim FC St. Gallen. Zuschauer sind dort derzeit nicht zugelassen. Mir fehlen die Treffen am Rand des Trainingsfelds im Gründenmoos, das Plaudern mit anderen Interessierten und manchmal mit Zeidler, Sutter oder Hüppi.

Jetzt gehe ich halt öfter spazieren. Glücklicherweise konnte ich bisher als Trainer der Krönli-Kids beim SC Brühl weiter meinem Hobby frönen. Am TV schaue ich mir alle möglichen Spiele an, nicht nur die des FC St.Gallen. Ich bin so fussballinfiziert, das verleidet mir nicht einmal jetzt, wenn in leeren Stadien gespielt wird.

Doch auch wenn viele Leute nach Fussball lechzen: Ich denke, nach der Pandemie wird es eine Weile brauchen, bis sich die Stadien wieder füllen.

Schade, vor allem für den FC St. Gallen: Ich bin überzeugt, dass er noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto hätte, wenn er vor Publikum hätte spielen können.

Aber die Spieler machen es gut, und werden auch am Mittwoch wieder gut einsteigen. Mit Vaduz-Trainer Mario Frick habe ich viel Kontakt. Ich habe ihm gesagt: Ich gönne dir immer einen Sieg. Ausser gegen St. Gallen.»