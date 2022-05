Der Weg in den Cupfinal Von Sehnsüchten, Siegen und Sticheleien – die Cup-Kampagne des FCSG in Zitaten Der FC St.Gallen bestreitet zum zweiten in Folge einen Cupfinal. Der Weg war geprägt von langen Reisen durch die ganze Schweiz, aber auch von manchem träfen Spruch. Wir haben aufgelistet, was Trainer Peter Zeidler sowie die Spieler vor und nach den Partien bewegt hat. Patricia Loher 13.05.2022, 05.00 Uhr

St.Gallens Trainer Peter Zeidler und Stürmer Kwadwo Duah nach dem Einzug in den Cupfinal.

«Wir holen den Pokal dann, wenn wieder Zuschauer im Stadion sind.»

24. Mai 2021: St.Gallens Trai­ner Peter Zeidler blickt nach dem 1:3 gegen Luzern im Cup-final 2021 bereits nach vorne.

«Der überwiegende Teil der Historie besteht aus Enttäuschungen, die Fans flüchteten sich auch schon in Selbstmitleid und kultivierten das Leiden.»

25. Mai 2021: Die NZZ über den FC St.Gallen nach der Niederlage im Cupfinal.

«Wir wollen das noch einmal erleben und wieder so weit kommen.»

13. August 2021: Zeidler vor der ersten Cup-Hauptrunde ge­gen Münsingen aus der 1. Liga. Auf Wunsch der Berner, die kurzfristig verschärfte Corona-Massnahmen befürchten, wird die Begegnung in St.Gallen ausgetragen.

«Watkowiak ist in dieser Saison unser Cupgoalie, weil wir ihn nun besser kennen. Er hat sich das verdient.»

14. August 2021: Zeidler setzt gegen Münsingen erstmals in einem Ernstkampf auf den ­Goalie Nummer 2.

«Ich wollte zeigen, dass ich es noch immer kann.»

14. August 2021: Kwadwo Duah nach seinem Tor beim 5:0 gegen Münsingen. Der Berner Stürmer hatte zuvor seit dem 8. April nicht mehr getroffen.

«Ein schnelles Erfolgserlebnis ist nun wichtig.»

17. September 2021: Zeidler vor dem Zweitrundenspiel beim 1.-Liga-Team Chênois. Der FC St.Gallen hatte am Wochenende davor auswärts gegen Servette gleich 1:5 verloren.

St.Gallens Stürmer Fabian Schubert. Claudio Thoma/Freshfocus

«Wir haben bewiesen, dass wir gut spielen können. Zuletzt waren einfach die Er­gebnisse nicht ­immer zufriedenstellend.»

19. September 2021: Der vierfache Torschütze Fabian Schubert nach dem 7:2-Erfolg gegen Chênois. Im Achtelfinal trifft St.Gallen auf Chiasso aus der Promotion League.

«Bedenklich aus St.Galler Sicht war nebst der Ungefährlichkeit im Angriff eine gewisse Ratlosigkeit, die sich mit Fortdauer des Spiels immer mehr akzentuierte.»

28. Oktober 2021: So beschreibt diese Zeitung den Auftritt der St.Galler in Chiasso, wo sie in die Verlängerung müssen und sich 2:1 durchsetzen.

«Es war ein grosses Erfolgserlebnis. Sollen wir uns dafür entschuldigen, dass wir gewonnen haben?»

29. Oktober 2021: Vor dem Heimspiel gegen die Young Boys reagiert St.Gallens Trainer Zeidler auf die mediale Kritik am Auftritt in Chiasso.

«Wir sind uns des Niveauunterschieds bewusst, aber mit Herz und Konzentration ist etwas möglich.»

8. Februar 2022: Olivier Do­glia, Präsident von Étoile Ca­rouge, vor dem Spiel gegen den FC St.Gallen. Die Mannschaft aus der Promotion League hat in der Cuprunde davor den FC Basel besiegt.

St.Gallens Cup-Torhüter Lukas Watkowiak. Claudio Thoma/Freshfocus

«Ich feiere auf der Bank, wenn Zigi gut hält. Ich weiss nicht, ob das jeder so machen würde. Im Tor kann halt nur einer spielen.»

8. Februar 2022: Lukas Watkowiak, seit dieser Saison Cuptorhüter des FC St.Gallen, vor der Begegnung mit Étoile Carouge.

«Das ist typisch St.Gallen. Es wäre für uns wohl zu leicht gewesen, wenn wir einfach 2:0 gewonnen hätten.»

9. Februar 2022: St.Gallens Captain Lukas Görtler nach dem 2:1-Erfolg gegen Étoile Carouge.

«Nun verfolgen wir unseren grossen Traum im Cup.»

20. April 2022: Zeidler am Tag vor dem Halbfinal beim Challenge-League-Team Yverdon.

«Ich hoffe, dass St.Gallen uns unterschätzt, wenn auch nur ‹es birebitzeli›.»

20. April 2022: Yverdon-Trainer Uli Forte vor dem Halbfinal gegen seinen früheren Klub im «Tages-Anzeiger».

St.Gallens Captain Lukas Görtler (links) und seine Teamkollegen nach dem Einzug in den Cupfinal. Laurent Gillieron/Keystone

«Am 15. Mai wird wohl halb St.Gallen in Bern sein.»

21. April 2022: St.Gallens Captain Lukas Görtler gegenüber SRF nach der Cupfinal-Quali­fikation.

«Die Party kann steigen.»

22. April 2022: So titelt diese Zeitung nach dem 2:0-Erfolg in Yverdon, der St.Gallen die zweite Cupfinal-Teilnahme in Folge einbringt.

«Ich kann es kaum erwarten, denn dieses Mal werde ich nicht vor dem Final gefeuert werden. Ich kenne meinen Präsidenten.»

22. April 2022: Zeidler gegenüber dem «Blick». Der Deutsche stichelt in Richtung Sion-Präsident Christian Constantin, der den Trainer vor dem Cup- final 2017 entliess.

«Vielleicht sind wir psychologisch nun ein bisschen im Vorteil.»

24. April 2022: St.Gallens Stürmer Fabian Schubert nach dem diskussionslosen 3:0 in der Cupfinal-Hauptprobe gegen Lugano.

«Wenn ich regulär keines bekommen hätte, wäre es mir egal gewesen, wie viel ich zahlen muss. 400 bis 500 Franken hätte ich schon bezahlt.»

2. Mai 2022: St.Gallen-Fan Martin Ebneter gegenüber TVO.