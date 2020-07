Von Jungen, die sich aufdrängen wollen, von Routiniers, die auf eine Chance hoffen und allzu hohen Messlatten – die Ersatzbank des FC St.Gallen unter der Lupe Eine starke Ersatzbank könnte in der Entscheidung um den Meistertitel das Zünglein an der Waage spielen. Doch der FC St.Gallen tat sich zuletzt nach der Halbzeitpause oft schwer. Das sind die Stärken und Schwächen der Einwechselspieler. Christian Brägger und Patricia Loher 09.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Ersatzspieler in einem Test gegen Aarau vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft: Fabiano Alves, Angelo Campos, Aleksandar Mladenovic, Fabio Solimando und Tim Staubli (von links). Gian Ehrenzeller/Keyston

Vielleicht ist es nur Zufall: In der Super League und in der Challenge League sind mit St.Gallen und den Grasshoppers just jene Teams am überzeugendsten, die das Training nach der Erlaubnis des Bundesrates in der Coronapause zuerst aufnahmen.

Seit dem Restart entwickelten sich die Ostschweizer zu Experten für Siege mit einem Tor Vorsprung. Zwar sagt Trainer Peter Zeidler, es liege an den Gegnern, dass die Erfolge erdauert werden mussten.

Ein anderer Erklärungsansatz dürfte die Ersatzbank sein, die im Vergleich mit Direktkonkurrent Young Boys weniger stark besetzt ist; am vergangenen Wochenende kam sie beim FC St.Gallen in der Summe auf 9,5 Millionen Euro weniger Marktwert als jene der Berner – dort waren Spieler wie Guillaume Hoarau, Marvin Spielmann, Michel Aebischer oder Supertalent Felix Mambimbi Reservisten. Deshalb: Was ist von den Ersatzspielern des FC St.Gallen zu halten?

Jonathan Klinsmann

St.Gallens zweiter Torhüter Jonathan Klinsmann. Andy Müller/Freshfocus

Er kam, und wollte unbedingt spielen. Und genau das tut der Goalie nicht. Zuerst stand ihm Dejan Stojanovic vor der Sonne, nun ist es Lawrence Ati Zigi. Es bleibt das Los von Jonathan Klinsmann, den berühmten Namen des Vaters nicht auf das Feld tragen zu können – so hätte es mit den USA kaum an die Olympischen Spiele gereicht.

Die Konkurrenz hinterlässt den besseren Eindruck. Während Zigi in Topform ist und St.Gallen zuletzt Punkte rettete, weiss niemand so recht, was Klinsmann tatsächlich kann. Der 23-Jährige dürfte St.Gallen im Sommer wieder verlassen.

Vincent Rüfli

Vincent Rüfli hat sich kontinuierlich gesteigert. Urs Lindt/Freshfocus

Der Romand gehört mit 32 Jahren zu den routinierten Spielern. Trotzdem geht die fehlende Spielpraxis auch an ihm nicht spurlos vorbei. Der Verteidiger kam vor der Zwangspause in der Meisterschaft nur gerade zu vier Einsätzen. Seit dem Restart begann er aber in Sitten und gegen Zürich, als er den grippegeschwächten Miro Muheim ersetzen durfte. Rüfli, auf diese Saison hin vom FC Paris gekommen, hat sich in den folgenden drei Teileinsätzen gesteigert.

Alessandro Kräuchi

Alessandro Kräuchi (rechts) ist der Durchbruch noch nicht gelungen. Jean-Christophe Bott/Keystone

Seine Fähigkeit liegt eher darin, im System zu funktionieren, als eine Offensive (neu) zu beleben. Zeidler schwärmt immer wieder vom polyvalent einsetzbaren 22-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs, doch zum Durchbruch fehlt ein gutes Stück, vor allem braucht Alessandro Kräuchi regelmässig Einsätze. Denn meist steht er zwar im Kader, aber selten auf dem Platz; gegen Xamax ersetzte der passionierte DJ den angeschlagenen Silvan Hefti, und machte seine Sache nach der Pause gut.

Musah Nuhu

Der Ghanaer Musah Nuhu ist nach einer schweren Knieverletzung zurück. Gian Ehrenzeller/Keystone

Den Ghanaer haben im Verein alle gern, wegen seines Wesens, und weil er dank seiner Physis Potenzial hat. Aber Musah Nuhu erlitt im vergangenen Sommer einen Kreuzbandriss. Es war ein herber Rückschlag, man rechnete in dieser Saison schon nicht mehr mit dem 23-Jährigen, doch zuletzt kam er zu zwei Teileinsätzen, wenn es galt, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Axel Bakayoko

Axel Bakayoko (links) kann sein Potenzial bis anhin nicht abrufen. Gian Ehrenzeller/Keystone

Axel Bakayoko kam nach dem Coronaunterbruch in jedem Spiel zu einem Teileinsatz. Der Franzose stand dabei stets zwischen 20 und 30 Minuten auf dem Platz. Flügelspieler Bakayoko, der vor der Zwangspause zu zehn Einsätzen gekommen, aber auch immer wieder verletzt war, ist nicht in Topform.

Seit dem Restart verlieh er St.Gallens Spiel trotz seiner Schnelligkeit kaum einmal entscheidenden Schwung. Noch scheint die Bindung zum Team zu fehlen. Der 22-Jährige gehört Inter Mailand. Bei ihm ist mit Sicherheit Potenzial vorhanden, um die Ostschweizer in diesen intensiven Tagen als Einwechselspieler besser zu unterstützen.

Moreno Costanzo

Moreno Costanzo hat sich seine Rückkehr nach St.Gallen anders vorgestellt.

Benjamin Manser

Moreno Costanzo ist auf diese Saison hin mit grossen Hoffnungen nach St.Gallen zurückgekehrt. Doch ausser sieben Teileinsätzen in 17 Meisterschaftsspielen lag für ihn nicht mehr drin. Und nun, da die Chancen auf Spielpraxis wieder besser wären, weil St.Gallen wegen der vielen englischen Wochen auf ein breites Kader angewiesen ist, muss der 32-jährige Mittelfeldspieler verletzt zusehen. Costanzos Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

Fabiano Alves

Der Brasilianer Fabiano Alves (links) ist eines der wenigen St.Galler Sorgenkinder. Laurent Gillieron/Keystone

Fabiano Alves hat noch nicht bewiesen, für die Super League tauglich zu sein. Vielmehr scheint ihn das Tempo in der Schweiz zu überfordern, allein mit Rustikalität ist es auch hier nicht getan. Seit dem 0:4 gegen Zürich, als ihn Zeidler kurz nach der Pause ein- und nach einigen Stellungsfehlern schnell wieder auswechselte, gehörte der 25-Jährige dem Aufgebot nicht mehr an.

Die Vorkommnisse aus dem Zürich-Spiel dürften am Selbstvertrauen des Brasilianers nagen. Schon vor dem Lockdown war Alves, der noch über einen Vertrag bis 2021 verfügt, nur gerade zu vier Teileinsätzen gekommen.

Milan Vilotic

Milan Vilotic würde gerne wieder einmal beweisen, dass er noch immer mit den Jungen mithalten kann. Martin Meienberger/Freshfocus

Seit dem Cupout in Winterthur spielte Milan Vilotic nie mehr – als wäre er der Sündenbock. Zeidler sagt: «Milan ist unverzichtbar im Training. Er steht nicht im Kader, weil alle Innenverteidigerpositionen besetzt sind.»

Der weit gereiste Vilotic ist inzwischen 33-jährig, mit seiner Routine könnte er in manchen Situationen helfen. Oder dann, wenn in den letzten Minuten noch ein Tor her müsste. Auch wenn Vilotic nur schon als Persönlichkeit die Bank aufwerten würde, muss er akzeptieren, was viele Profis seines Alters akzeptieren müssen: Der Trend geht in die Richtung der Jungen. Und der Trend gibt Zeidler recht.

André Ribeiro

Die grossen Impulse fehlen: André Ribeiro. Claudio Thoma/Freshfocus

Bald wird André Ribeiro zum ersten Mal Vater, vielleicht verleiht ihm diese neue Rolle Schub für das, was er sein will im Fussball: Stammspieler in einer guten Mannschaft. Seit dem vergangenen Sommer spielt Ribeiro beim FC St.Gallen, oft läuft der 23-Jährige ein wenig unter dem Radar, sie sagen, er sei nahe dran, aber von seinem Ziel ist er – weit weg.

Zeidler schenkte Ribeiro in der Rückrunde in jedem Spiel bis auf eine Ausnahme ein paar Einsatzminuten. Seit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Basel ist die Messlatte hoch. Dieser Moment begleitet ihn – aber eben auch, dass die grossen Impulse für St.Gallens Spiel seither fehlen.

Tim Staubli

Tim Staubli hat seine Sache bisher gut gemacht. Gian Ehrenzeller/Keystone

Tim Staubli kam vor dem Coronaunterbruch nur zu drei Teileinsätzen. Der 20-jährige Werdenberger lieferte aber, als er gebraucht wurde: Beim spektakulären 3:3 gegen die Young Boys ersetzte er mehr als eine Stunde lang den verletzten Yannis Letard, beim 3:2 gegen Thun vor etwas mehr als einer Woche vertrat er den gesperrten Victor Ruiz erneut tadellos. Auf Staubli ist Verlass. Trotzdem ist es viel verlangt für einen jungen und noch unerfahrenen Spieler wie ihn, von der Ersatzbank aus sein Team stabilisieren zu können.

Angelo Campos

Angelo Campos (Mitte) wartet seit fast einem Jahr auf einen Einsatz in der Super League. Andy Müller/Freshfocus

Angelo Campos kam in den ersten sechs Spielen dieser Saison zu sechs Teileinsätzen, seit dem 25. August aber lief der Stürmer nicht mehr in der Super League auf. Der 20-jährige Bündner mit portugiesischen Wurzeln scheint derzeit weiter weg zu sein von der ersten Mannschaft als der gleichaltrige Staubli. Trotzdem wäre nun die Zeit, einem wie ihm wieder einmal die Chance zu geben – wenigstens von der Ersatzbank aus. Auch andere junge Spieler haben ihrem Trainer das Vertrauen in dieser Saison immer wieder zurückgezahlt.