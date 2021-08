Niederlage gegen Rivale Luzern Von der Party bis zur Katerstimmung: Nach dem hitzigen Auf und Ab gegen Luzern bleiben dem FC St.Gallen einige positive Erkenntnisse Es war eine Zitterpartie, die nie zu einer hätte werden dürfen: St.Gallen musste gestern gegen Luzern in letzter Minute das 2:2 hinnehmen – trotz famosem Start. Die Ostschweizer gewinnen dem Auftritt dennoch Gutes ab. Und erhalten Lob von einem ehrlichen Fabio Celestini. «St.Gallen hätte drei Punkte verdient», sagt Luzerns Trainer. Ralf Streule 02.08.2021, 05.00 Uhr

Marvin Schulz steigt gegen Basil Stillhart rüde ein, erhält die rote Karte – und lanciert eine emotionale Schlussphase. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 1. August 2021)

Die Partystimmung ist zurück im Kybunpark. Hat es mit der Rückkehr der Fans zu tun, dass das St.Galler Startfurioso so überzeugend ausfiel wie lange nicht mehr? Nach einer Viertelstunde jedenfalls schien am Sonntagnachmittag der Weg zum zweiten Saisonsieg geebnet: breites Lachen überall, beim Präsidenten, dem Sportchef und dem Grossteil der über 12500 Zuschauer. 2:0 führen die St.Galler zu diesem Zeitpunkt, es müsste gar 3:0 heissen, so sehr beschäftigen sie den Gegner mit ihrem Pressing. Nach 18 Sekunden ist die erste Grosschance da, 40 Sekunden später trifft Victor Ruiz, weil Luzerns Captain Simon Grether unter Druck einen Fehlpass spielt.

Nach 59 Sekunden trifft Victor Ruiz gegen Torhüter Vaso Vasic zum 1:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Damit nicht genug. Boris Babic zieht nach 13 Minuten davon und erzielt das 2:0. Er, der zuletzt nicht mehr auf das Niveau von vor seinem Kreuzbandriss gekommen war, zeigt eine beeindruckende Startphase.

2:0, Boris Babic: Als wäre der Walenstädter nie verletzt gewesen. Ralph Ribi

Celestini: «St.Gallen hätte drei Punkte verdient»

Eineinhalb Stunden später ist die Gefühlslage eine andere. Nicolas Lüchinger liegt bedient am Boden, weil er in der 96. Minute eine Luzerner Flanke nicht verhindert hatte. Leonidas Stergiou verwirft die Hände, weil Varol Tasar neben ihn zum Kopfball ansetzen konnte. Die Luzerner schreien ihre Freude über das 2:2 heraus, nachdem sich in den zwei Stunden zuvor viel Frust angestaut hatte. Schiedsrichter Adrien Jaccottet pfeift ab.

Doch kein Sieg: Peter Zeidler kann es nicht fassen. Bild: Ralph Ribi

Es war ein emotionales Aufeinandertreffen gewesen, vielleicht steckte doch ein wenig die Erinnerung an die Niederlage gegen den gleichen Gegner im Cupfinal mit drin. St.Gallen war über weite Strecken viel wacher. Und hatte mit Leihspieler Ousmane Diakité, wie bereits beim Start in Lausanne, den stärksten Spieler in seinen Reihen.

Luzern-Trainer Fabio Celestini Martin Meienberger / freshfocus

Nein, verdient sei dieser Punkt nicht für sie, sagte Luzerns Trainer Fabio Celestini nach dem Spiel fast entschuldigend. Doch es sei ausgleichende Gerechtigkeit – eine Woche zuvor hatte sein Team den Sieg gegen YB in den Schlussminuten vergeben, nach gutem Spiel.

«Gegen YB hätten wir einen Punkt verdient, heute hätte St.Gallen drei Punkte verdient.»

Dass der offensiv ausgerichtete FC St.Gallen nach eigener Führung gerne noch einmal in Bedrängnis kommt, ist nichts Neues. Anders als in früheren Situationen war es diesmal aber nicht ein spielerisches oder physisches Nachlassen, das zur Wende führte. Einen Bruch im Spiel gab es nach 26 Minuten, als Thody Élie Youan, nach einem Foul bereits vorbestraft, im Strafraum offensichtlich den Penaltypfiff suchte – und für seine Unsportlichkeit korrekterweise die zweite gelbe Karte erhielt. Die Unterzahl machten die St.Galler mit Engagement und guter Defensivarbeit wett. Luzern, zwar spielerisch stark, aber in der Offensive ideenlos und etwas träge, kam kaum zu Chancen. Celestini sagte:

«Wir kamen nach der roten Karte etwas besser ins Spiel – aber auch da war es ungenügend.»

Schulz führt mit einem Foul den Umschwung herbei

Eine andere Schlüsselszene ereignete sich in der 69. Minute, als sich an der Seitenlinie eine Rangelei entwickelte. Marvin Schulz hatte Basil Stillhart rüde gefoult – es war ein Frustfoul, das die St.Galler in Rage brachte. Lukas Görtler griff Schulz sofort verbal an. Nach dem Handgemenge nahm das Spiel eine Wende, als hätte Schulz seine Kollegen geweckt.

Rangelei nach Marvin Schulz' Foul an Basil Stillhart. Bild: Ralph Ribi

Zwar waren die St.Galler nun zahlenmässig wieder ebenbürtig, die zurückgewonnenen Freiheiten im Spiel waren aber kaum zu spüren. Konterchancen vergaben die Ostschweizer nachlässig, und in den Luzerner Angriffen steckte nun mehr Gefahr. Zeidler sagte:

«Wir haben es in jener Phase zu wenig geschafft, wieder mehr von der Partie zu haben.»

Filip Ugrinic gelang zehn Minuten vor Schluss das 1:2.

Sechs Nachspielminuten – eine zuviel

Und so begann ein Zitterspiel, die nie eines hätte werden dürfen. Was Zeidler besonders ärgerte: dass ausgerechnet jene emotionale Situation nach Schulz’ Foul zu sechs Nachspielminuten führte. Und in der allerletzten Szene des Spiels zum Ausgleich.

Vorwerfen lassen müssen sich die St.Galler dennoch nur wenig. Natürlich, da waren die vergebenen Chancen. Da war Youans Aussetzer. Doch sie zeigten angesichts der frühen Saisonphase einen reifen Auftritt. Reifer auf jeden Fall als zum Saisonstart vor einem Jahr, als die St.Galler zwar dreimal hintereinander 1:0 gewannen, aber weniger überzeugten als nun gegen Luzern. Gegen ein Team notabene, das nach den Verstärkungen um Christian Gentner oder Holger Badstuber viele Vorschusslorbeeren erhalten hatte.

Stillhart dürfte in Lugano wieder von Anfang an zum Zug kommen

Was sich aus St.Galler Sicht abzeichnet, ist die von Zeidler präferierte Startelf. Er liess zu Beginn die gleichen elf Spieler auflaufen wie eine Woche zuvor beim 2:1 in Lausanne. Das Sturmduo Alessio Besio und Babic überzeugte besonders in der Startphase. Einen schweren Stand dürfte Basil Stillhart haben. Er, der in der Saison zuvor zu den absoluten Leistungsträgern gehörte, zeigte nach seiner Einwechslung nach der Pause eine solide Leistung. Die Startelf aber begann so überzeugend, dass es für ihn schwierig sein dürfte, den gleich wichtigen Part zu übernehmen wie noch vor wenigen Wochen. Im Spiel am Sonntag in Lugano dürfte der Sirnacher aber gesetzt sein – wenn nämlich Youan seine Strafe absitzt. Die Qualität auf der Bank ist bei den Ostschweizern tatsächlich gestiegen. Das weiss auch Zeidler. Und was er in Bezug auf die kommenden Spiele hofft, ist: dass es die von Celestini angesprochene ausgleichende Gerechtigkeit wirklich gibt.