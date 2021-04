Viertelfinal

Die Aussicht ist verlockend: Zum ersten Mal seit sechs Jahren könnte sich St.Gallen am Mittwoch ab 18 Uhr wieder

für einen Cup-Halbfinal qualifizieren. Doch der Challenge-League-Leader Grasshoppers ist eine hohe Hürde, die Ostschweizer müssen ihre ganzen Kräfte bündeln, um dem grossen Ziel, der ersten Finalteilnahme seit 1998, einen Schritt näherzukommen.

Nur ist in den vergangenen Wochen die Lage für die St.Galler in der Meisterschaft heikler geworden, der Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt bloss noch einen Punkt. Die Ostschweizer stehen vor kapitalen Partien innerhalb von bloss einer Woche: Nach dem Cupspiel treffen sie am Samstag auf Luzern, heute in einer Woche auf Lugano, ehe am 24. April Vaduz im Kybunpark gastiert.



Noch am Sonntag bei den Young Boys, drei Tage nach der Cup-Gala gegen denselben Gegner, hat Trainer Peter Zeidler nicht gross rotiert. Was macht er heute? «Es ist unser Traum, weiterzukommen. Deshalb heisst es für uns: Vollgas geben», so der Deutsche, der die Grasshoppers zuletzt gegen Schaffhausen beobachtet hat. Allerdings sei es möglich, dass es die eine oder andere Änderung in der Startformation gebe, zumal Victor Ruiz oder Thody Élie Youan angeschlagen sind. «Wir wissen, dass wir über genügend Energie verfügen.» (pl)



Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim;

Quintillà; Görtler, Ruiz; Stillhart; Duah, Guillemenot.