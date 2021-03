Viel Aufwand, kein Ertrag: Der FC St.Gallen verliert zu Hause gegen Servette 0:1 Gegen die dichte Genfer Abwehr findet der FC St.Gallen die Lücke nicht und muss sich trotz ansprechendem Auftritt geschlagen geben. Ein Tor nach einem Freistoss reicht den Servettiens zum ersten Sieg in St.Gallen seit 2002. Alessandro Kräuchi fällt kurz vor Schluss mit einer Knieverletzung aus. Ralf Streule 03.03.2021, 20.15 Uhr

Engagiert in die Niederlage: Lukas Görtler im Zweikampf mit Théo Valls. Bild: Michel Canonica

Servette und St.Gallen zeigen ein lebendiges, schnelles und engagiertes Spiel, das bis zum Schluss spannend bleibt. Die Ostschweizer spielen druckvoll, die Genfer halten mit starker Defensive und präzisen Gegenstössen dagegen. Die Torschussstatistik von 4:2 und das Eckballverhältnis von 3:1 zeigen aber auch: Viel spielt sich in der engagierten Partie zwischen den Strafräumen ab. Spielnote: 4,5

0:1, 29. Minute, Grejohn Kyei: Nach einer sauber gezogenen Freistossflanke von Théo Valls überragt 187-cm-Mann Kyei am Fünfmeterraum alle - und trifft präzis in die entfernte obere Torecke. Da gibt es wenig zu halten. Ärgerlich ist die Entstehung des Freistosses. Thody Elie Youan hält nach einem unnötigen Ballverlust Steve Rouiller zurück.

Im Normalfall liegen die Servettiens den St.Gallern. Seit 16 Spielen waren die Ostschweizer gegen die Genfer ungeschlagen, die letzte Heimniederlage datiert sogar vom 24. April 2002. An diesem Mittwochabend aber endet die St.Galler Serie.

Im Kybunpark treffen zwei Teams mit Selbstvertrauen aufeinander, das ist schnell zu sehen. Der FC St.Gallen hat beim 3:1-Sieg gegen den FC Basel Mumm getankt, die Servettiens mit demselben Resultat im Heimspiel gegen den FC Zürich. Von Beginn weg ist viel Offensivdampf in der Partie, St.Gallen drückt, Servette nutzt den Platz mit schnellen und präzis gespielten Gegenstössen: Schon nach 12 Minuten haben die 50 Zuschauer drei Grosschancen gesehen. Kwadwo Duah scheitert nach einem raffinierten Absatz-Pass von Jérémy Guillemenot alleine vor Servette-Goalie Jérémy Frick.

Kwadwo Duah verpasst bereits nach sechs Minuten die beste St.Galler Chance des Spiels. Bild: Michel Canonica

Danach verpassen die Servettiens Kastriot Imeri und Gejohn Kyei die Führung leichtfertig. Das 0:1 duch Kyei in der 29. Minute ist somit nicht unverdient. Der Franzose steigt nach einem Freistoss am höchsten - und trifft präzis per Kopf.

Lawrence Ati Zigi kann nur noch zusehen, wie der Ball zum 0:1 im Tor landet. Grejohn Kyei (nicht im Bild) bezwingt ihn per Kopfball nach einem Freistoss. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

St.Gallen hält an seinem Spiel fest, findet aber je länger je weniger Lücken - auch lange Druckphasen führen nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Die Romands stellen sich auf das Pressing der St.Galler immer besser ein, halten die Ostschweizer auf Distanz zum Strafraum und bleiben offensiv engagiert. Torchancen bieten sich ihnen vor der Pause aber ebenfalls keine mehr.

Die St.Galler starten stark in die zweite Hälfte. Die eingewechselten Junior Adamu und Victor Ruiz bringen Schwung, vergeben aber gleich nach dem Wiederanpfiff zwei Grosschancen. Die Genfer Verteidigung wird dichter und dichter, bringen dafür nur noch selten Gefahr vor das Tor der St.Galler - als Kyei nach einer Hereingabe vor Ati Zigi auftaucht, reagiert der Goalie herausragend.

Je länger die Partie dauert, desto weniger zeichnet sich ein Ausgleichstor ab. Auch mit der Hereinnahme von Boris Babic werden die Ostschweizer Angriffe nicht gefährlicher. Die Schrecksekunde kommt fünf Minuten vor Spielende: Bei einer geglückten Abwehr verletzt sich Alessandro Kräuchi am Knie, schreit vor Schmerz und muss mit der Bahre vom Spielfeld getragen werden. Kreuzbandriss? Eine Diagnose steht zum Ende des Spiels noch aus.

Zwar können Leonidas Stergiou und Betim Fazliji das Gegentor nicht verhindern. Das Innenverteidiger-Duo spielt aber ein weiteres starkes Spiel. Wermutstropfen: Fazliji holt sich die vierte Gelbe Karte ab und ist im nächsten Spiel gesperrt. Offensiv am auffälligsten ist zu Beginn Jérémy Guillemenot, mit schnellen Vorstössen und überraschenden Pässen. Nach der Pause fügt sich Neuzugang Junior Adamu wiederum gut ein.

Der Pechvogel des Abends ist Alessandro Kräuchi, der mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden muss. Bereits zu Beginn ist es nicht sein Spiel. Kleine Fehler und Ungenauigkeiten begleiten ihn in der ersten halben Stunde. Nach der Pause stark verbessert - und mit mehr Einfluss aufs Offensivspiel.

Nach einer Viertelstunde legt Lukas Fähndrich eine unfreiwillige Pause ein. Seine Funkverbindung zum VAR streikt, er wird mit neuer Gerätschaft ausgerüstet. Was ihn nicht daran hindert, eine unaufgeregte und fast fehlerfreie Leistung zu zeigen.

Die Szene nach 70 Minuten hätte dem Spiel eine Wende geben können. Jérémy Guillemenot zieht in der eigenen Hälfte los, Gaël Ondoua kann ihm nicht folgen, ohne Chance auf den Ball fährt er Guillemenot in die Beine und bringt ihn zu Fall. Schiedsrichter Lukas Fähndrich zieht sogleich die Rote Karte. Doch der VAR greift ein: Nur Gelb für Ondoua. Vielleicht wäre die Gelbe Karte in einer ersten Entscheidung auf dem Feld knapp in Ordnung gegangen. Ob aber der VAR aber überhaupt eingreifen darf, also eine deutliche Fehlentscheidung Fähndrichs vorliegt? Wohl kaum. Der VAR-Entscheid bringt die St. Galler in Rage.

Alain Geiger, Trainer Servette: Servette hat seit 2002 nicht mehr gewonnen in St. Gallen, deshalb sind wir sehr zufrieden - es ist nie einfach in der Ostschweiz. Wir haben es geschafft, schnelle Gegenstösse zu lancieren und gut zu verteidigen. Und wir gingen deshalb nach einer halben Stunde auch logischerweise in Führung. Wir hatten schwierige Momente nach der Pause zu überstehen, kamen nicht mehr gleich ins Spiel. Deshalb sind wir sehr froh, die drei Punkte gewonnen zu haben.

Peter Zeidler, Trainer FC St. Gallen: Glückwunsch an Servette. Die Genfer waren bei Umschaltmomenten in der ersten Halbzeit sehr stark. Ich sehe es aber nicht so wie Alain Geiger, dass das Gegentor «logisch» war in jenem Moment. Auch wir waren gut im Spiel. Wir hätten dann nach der Pause schon ein Tor machen können - taten wir aber nicht. Servette bleib danach sehr gut organisiert. Auch in Genf können sie Catenaccio spielen - das meine ich als Kompliment. Die zwei Szenen des Abends, die weh tun: Alessandro Kräuchi hat sich wohl eine schwere Verletzung zugezogen, auch wenn die Diagnose noch aussteht. Er ist schon bitter, wenn ein junger Spieler, der sich zuletzt stark entwickelt hat, durch eine womöglich lange Verletzungspause gebremst wird.

Die andere ärgerliche Szene: Ich komme nicht umhin, über die zurückgenommene Rote Karte zu reden. Ich sage nicht, dass wir das Spiel in Überzahl gewonnen hätten. Und es soll keine schlechte Ausrede sein. Aber schauen Sie sich die Bilder in der Wiederholung an! Fähndrich hat zurecht Rot gezeigt. Wir erwarten da schon Erklärungen. Unglaublich, eigentlich. Und ich bin noch der Ruhigste im Team, wenn ich vergleiche, was da oben bei den anderen abgeht.