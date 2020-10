Viel Aufregung in Luzern – aber der FC St.Gallen weiss sich auf seine Weise zu behaupten und bleibt Leader Nach einem turbulenten 2:2 geben Lukas Görtler und Peter Zeidler zu reden – und der FC St.Gallen ist weiterhin Leader in der Super League. Christian Brägger aus Luzern 19.10.2020, 05.00 Uhr

Mit Händen und Füssen wehrt sich der St.Galler Goalie Lawrence Ati Zigi in der Schlussphase gegen die Niederlage. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Wann hat es so etwas Minuten nach Spielschluss im Schweizer Fussball jemals gegeben? Da bewegt sich Peter Zeidler in der Swissporarena gemächlichen Schrittes zum Pflichtinterview beim Bezahlsender Blue (vormals Teleclub), das in Steinwurfnähe der Luzerner Fankurve stattfinden soll. Der Gästetrainer hält inne, weil er und seine St.Galler Spieler nach diesem aufwühlenden, ja turbulenten 2:2 von den Hartgesottenen noch immer übelst und lautstark beschimpft werden. Zeidler schüttelt den Kopf, denkt sich das Seine, läuft weiter, übergeht aber unerwartet das Mikrofon zur Linken. Der Schritt wird sogar schneller, ehe Zeidler auf eine Stufe steigt und übers Geländer Kopf an Kopf den direkten Dialog mit den Unzufriedenen sucht.

Bild: Martin Meienberger

Der Gedanke ist schnell da: Wenn da nur nichts passiert – aber es passiert nichts, kein Bierbecher fliegt, dafür werden Hände gehalten, die bösen Worte leiser, bis sie gleichermassen aus Respekt und Verwunderung völlig verschwinden. Später sagte Zeidler:

«Das war alles halb so schlimm. Ich hörte die Schimpftiraden und wollte mit den Fans reden, uns vereint ja die Begeisterung für Fussball. Aus der Nähe sind Beleidigungen stets schwieriger.»

Zigi retten den Punkt und verdient sich Sonderlob

Es war die wirkliche Schlussszene des Spiels, dabei hatte es die eigentliche knapp vor dem Schlusspfiff gegeben. Goalie Lawrence Ati Zigi geriet in dieser plötzlich unter Dauerbeschuss, drei Luzerner versuchten im Anschluss an einen Corner, aus der Distanz und Nähe doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Aber sie hatten die Rechnung ohne Zigi gemacht, der in diesen drei Sekunden der Privatduelle dank seiner Hände und Füsse der strahlende Sieger blieb und den St.Gallern den einen Punkt bewahrte, den sie sich verdient hatten mit einem vor allem in den ersten 25 Minuten starken Auftritt.

Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Womit die Ostschweizer auch nach der vierten Runde unbesiegter Leader der Super League mit zwei Zählern Vorsprung bleiben. Seit Bestehen der Nationalliga A (1944)/Super League (2003) ist der FC St.Gallen erst einmal gleich gut aus den Startlöchern gekommen, das war 1975/76 quasi prähistorisch, und es gab noch zwei Punkte pro Vollerfolg.

Görtler spuckt und erhitzt die Gemüter

Die Partie in Luzern hatte so viele Geschichten, dass es die St.Galler letztlich verschmerzen konnten, einen eigenen Startrekord mit vier Vollerfolgen verpasst zu haben. Zwar begannen sie richtig gut, führten nach Kwadwo Duahs Pass auf Alessandro Kräuchi und dessen Hereingabe auf Victor Ruiz früh 1:0. Sie zwangen in der Folge die Luzerner dank guten Pressings zu vielen Fehlern, zu reellen Torchancen kamen sie indes nicht. Vielmehr hatten sie etwas Glück, nach einem Zweikampf zwischen Lukas Görtler und Tsiy Ndenge weiter mit elf Spielern auf dem Platz zu stehen; weder der Unparteiische Fedayi San noch der Videoschiedsrichter befanden das unbedarfte Spucken des St.Galler Mittelfeldmotors in Richtung Boden als Angriff auf den Gegenspieler.

Es war genau die Szene, die Görtler und die St.Galler bei den 3569 Heimfans zur unliebsamen Masse verkommen liessen. Im Nachgang wurde sich auch der Deutsche bewusst, was sie gegen ihn ausgelegt hatten, in einem Post auf Instagram hielt er fest: «Als ich an der Reaktion der Fans merkte, dass meine Aktion auch anders interpretiert werden kann, habe ich mich sofort entschuldigt... und habe klargestellt, dass hier nicht ein Prozent Absicht dabei war. Dies sind nicht die Werte, für die ich und der FC St.Gallen stehen. Nachdem ich gerade die TV-Bilder gesehen habe, bin ich selbst erschrocken, dass man die Aktion so interpretieren kann.»

Der Unmut über die Gäste blieb während der gesamten Partie, und mit ihrer Fortdauer wurden die Luzerner, die zuletzt auf dem Transfermarkt nachgerüstet hatten, spürbar besser. Unmittelbar nach der Pause hatten sie ihre stärkste Phase, während die St.Galler den Wiederbeginn unerklärlicherweise verschliefen. Doch erst die vierte Chance in der 51. Minute brachte Luzern im Anschluss an einen Corner durch die Neuverpflichtung Dejan Sorgic den laut Zeidler «überfälligen Ausgleich», wobei der starke Zigi in dieser Aktion etwas unglücklich agierte.

Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Zweimal eine Führung verspielt und Babic ist zurück

Auf der anderen Seite hätte Marius Müller die neuerliche St.Galler Führung, die dieses Mal aus dem Nichts kam, nach Jordi Quintillàs Distanzschuss verhindern müssen. Damit zeigte der Spanier, dem noch Anfang Oktober ein Angebot Paderborns vorgelegen hatte, dorthin aber entgegen anderslautender Berichte überhaupt nicht wechseln wollte, einmal mehr seinen Wert. Ein Wermutstropfen blieb, dass die Ostschweizer nach dem 2:1 nachlässig verteidigten und Filip Urinics Kopfballtreffer nicht verhindern konnten. Zeidler sagte:

«Vielleicht hätten wir italienisch spielen sollen und nur noch verteidigen. Aber das sind nicht wir.»

Drei Punkte wären auch des Guten zuviel gewesen in dieser emotionalen Partie, zu der es gepasst hätte, wenn dem eingewechselten Boris Babic an der Stätte seines im Februar erlittenen Kreuzbandrisses beim Comeback das Siegtor gelungen wäre. Zeidler sagte: «Hier werden noch einige Kontrahenten verlieren. Wir wollen aber schon noch besser spielen, das können wir nächsten Samstag unter Beweis stellen.» Dann geht es für den FC St.Gallen in Lugano weiter. Sein Team, sagte Zeidler, wolle jedenfalls weiter da oben in der Tabelle bleiben.