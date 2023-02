FCSG: Vertragsverlängerung von Schubert ist ein Vertrauensbeweis

Vertragsverlängerung Ein Vertrauensbeweis: Der FC St.Gallen verlängert mit Schubert trotz ungewisser Zukunft Es ist eine schöne Geste des FC St.Gallen. Die Klubführung verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag des verletzten Fabian Schubert vorzeitig um ein Jahr. Christian Brägger 02.02.2023, 19.57 Uhr

Fabian Schubert bleibt bis zum Ende der Saison 2023/24 beim

FC St.Gallen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Die Klubführung des FC St.Gallen hat ein Faible dafür entwickelt, was Spieler in schwierigen Phasen brauchen und Fans gerne sehen, womöglich sich sogar wünschen. Auch deswegen gilt der Verein in vielen Punkten als sehr sozial – Fabian Schubert hat gerade dies nun am eigenen Leib erfahren. Wie in vergangenen Jahren Musah Nuhu und Alain Wiss. Oder in gewisser Weise ebenso Boris Babic und Leonhard Münst.

Schuberts zum Saisonende auslaufender Vertrag ist jedenfalls vorzeitig um ein Jahr verlängert worden, obwohl der 28-Jährige schwer verletzt ist und um die Rückkehr kämpft, vielleicht sogar um die Karriere. Dies nach einem schlimmen Foul von Ulisses Garcia im vergangenen September, als der YB-Verteidiger dem Stürmer des FC St.Gallen das Schien- und Wadenbein brach.

Fabian Schubert wird mit gebrochenem Schien- und Wadenbein vom Platz getragen. Bild: Freshfocus

(4. September 2022)

Schubert, der Charakterkopf mit sonnigem Herzen und österreichischem Schmäh, hatte als Folge der Verletzung und Operation mit Komplikationen zu kämpfen, ist heute aber längst auf dem Weg der Besserung. Und steht teilweise schon wieder auf dem Platz.

Der neue Kontrakt ist ein Vertrauensbeweis, und noch mehr gibt er dem Spieler Sicherheit, zumindest bis zum Ende der kommenden Saison. Handelte es sich bei Nuhu, Babic und Wiss damals um Knieverletzungen, wonach davon ausgegangen werden konnte, dass mit der Rückkehr höchstwahrscheinlich zu rechnen ist, kann der FC St.Gallen auf jene von Schubert nur hoffen.

Sportchef Alain Sutter sagt: «Fabian hat in der Hinrunde mit drei Treffern in sieben Super-League-Partien gezeigt, dass er optimal in unser System passt. Wir hoffen, dass wir ihn baldmöglichst wieder in unserem Trikot auf dem Rasen sehen werden.» Insgesamt hat Schubert 13 Treffer in 40 Pflichtspielen erzielt. Und: Einen Ersatz als Zehner hat Trainer Peter Zeidler noch nicht wirklich gefunden.

