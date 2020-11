Verpflegung «Eine gute Nachricht», «Wurde auch langsam Zeit», «Gibt's jetzt kein Bier mehr?»: So reagieren Fans auf den Catering-Wechsel im St.Galler Kybunpark Im Juli 2021 kommt es zu einem Wechsel am Grill im Kybunpark. 25 Jahre lang kümmerte sich die Firma Egger um die Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer, nun übernimmt die Migros Ostschweiz. Die meisten Fans zeigen sich erfreut darüber. Natascha Arsić 27.11.2020, 14.39 Uhr

Statt der Firma Egger kümmert sich neu die Migros Ostschweiz um das Catering im Kybunpark. Bild: Urs Bucher (17. März 2019)

«Endlich», «Wurde auch langsam Zeit» und «Das ist eine gute Nachricht»: Das sind die häufigsten Reaktionen in den sozialen Medien zu Urs Eggers Abgang am Grill im Kybunpark. Nach 25 Jahren beim FC St.Gallen übernimmt nun jemand Neues die Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer wieder machten FCSG-Anhänger in Fanforen und den sozialen Medien ihrem Ärger über lange Wartezeiten, hohe Preise oder mangelnde Qualität Luft.