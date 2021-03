Verletzungspech Elf Kreuzbandrisse in elf Jahren: Der FC St.Gallen bleibt die Hochburg der Knieverletzungen – ein Rückblick auf verflixte Jahre Alessandro Kräuchi führt beim FC St.Gallen eine unrühmliche Tradition fort. In der Kreuzbandriss-Statistik der Super League stehen die Ostschweizer ganz oben. Wir zeigen, wie es Kräuchis Vorgängern heute ergeht.

Ralf Streule und Patricia Loher 06.03.2021, 05.00 Uhr

Alessandro Kräuchi am Abend der schweren Knieverletzung: Der 22-Jährige hat in St.Gallen viele Leidensgenossen. Marc Schumacher/Freshfocus

Fast keine Saison ohne Kreuzbandriss: Der FC St.Gallen bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Gleich sieben Akteure rissen sich in den vergangenen drei Jahren das Kreuzband – das jüngste Opfer ist Alessandro Kräuchi, der sich am Mittwoch bei einer Abwehraktion am linken Knie verletzte und am Freitag operiert wurde.

Seit 2010 steht der FC St.Gallen sogar bei elf Kreuzbandrissen – Dzengis Cavusevic traf es zweimal. Nur der FC Zürich hält in dieser Rangliste der Pechvögel mit.

Kräuchi muss sich auf ein gutes halbes Jahr Pause einstellen – so lange mussten seine Leidensgenossen nach ihren Verletzungen im Durchschnitt pausieren.

Unsere Übersicht zeigt, ob und wie die betroffenen St.Galler Spieler nach ihrer Pause wieder zurück fanden. Nicht allen gelang das gleich gut.



Dzengis Cavusevic

Dzengis Cavusevic Benjamin Manser

Der Slowene stiess in der Saison 2012/13 vom FC Wil zu St.Gallen, stieg unter Trainer Jeff Saibene stark in die Saison und traf in 13 Spielen vier Mal. Man erhoffte sich einiges vom jungen Slowenen. Dann bremste ihn der Kreuzbandriss, es passierte ohne gegnerische Einwirkung in einem Meisterschaftsspiel gegen Thun.

Schon nach knapp einem halben Jahr kehrte er zurück. Vielleicht zu früh – der zweite Riss folgte wenige Monate später bei einem Einsatz mit dem Nachwuchsteam. Statt der Europa-League-Kampagne 2013 gab es für ihn Reha.

Cavusevic blieb zwei weitere Saisons in der Ostschweiz, mit guter, später nur noch mässiger Torquote. In Zürich kam er, unter anderem in der Challenge League, nicht mehr auf Touren, in Adelaide liess er seine Karriere ausklingen. Der 33-Jährige trainiert unterdessen ein 4.-Liga-Team in seiner Heimat Ljubljana.



Daniel Sikorski

Daniel Sikorski Gian Ehrenzeller/Keystone

Der österreichisch-polnische Doppelbürger war im Herbst 2013 nach einem Engagement bei Wisla Krakau ohne Vertrag, als ihn St. Gallen holte, um den zum zweiten Mal am Kreuzband verletzten Cavusevic zu ersetzen.

Nur drei Wochen später aber zog sich Sikorski in einem Spiel mit St.Gallens Nachwuchsteam die gleiche Verletzung wie der Slowene zu. Im September 2014 lief die «Neuverpflichtung» erstmals nach dem Kreuzbandriss für die Ostschweizer in der Meisterschaft auf, kam dann zu weiteren Einsätzen, ehe er im Sommer 2015 zu Ried nach Österreich wechselte.

Später spielte er in Russland, Rumänien und Spanien. Heute ist Sikorski 33-jährig und gehört dem zypriotischen Team von Aris Limassol an.

Daniel Dziwniel

Daniel Dziwniel PD

Der polnisch-deutsche Linksverteidiger wechselte im Jahr 2014 aus der polnischen Amateurliga nach St.Gallen, kam für die Ostschweizer aber nur zu vier Einsätzen.

Nach seinem Kreuzbandriss, den er sich in einem Spiel mit der Nachwuchsmannschaft zuzog, war seine Zeit in St.Gallen aber vorbei.

Auch in der höchsten polnischen Liga konnte sich Dziwniel danach nicht durchsetzen. Derzeit kommt der 28-Jährige für Sandecja in der zweithöchsten polnischen Liga aber regelmässig zum Einsatz.

Miro Muheim

Miro Muheim Marc Schumacher/Freshfocus

Der Zürcher war im März 2018 erst wenige Wochen in St.Gallen, als in einem Spiel mit der zweiten Mannschaft das Kreuzband riss.

Muheim spielte zehn Monate lang keine Minute mehr für die erste Mannschaft. St. Gallens linker Verteidiger war damals Andreas Wittwer. Nachdem der Vertrag des Berners nach der Saison 2018/19 nicht verlängert worden war und Muheim sich wieder fit gemeldet hatte, funktionierte Trainer Peter Zeidler Flügelspieler Muheim in einem Trainingslager zum linken Aussenverteidiger um.

Seit der vergangenen Meisterschaft ist Muheim unbestrittene Stammkraft. Dabei entwickelte sich der frühere Chelsea-Junior zu einem der besten Linksverteidiger des Landes. Nach einer nun überstandenen Schulterverletzung ist für den 22-Jährigen auch die Teilnahme an der U21-EM im Frühling und im Sommer in Ungarn und Slowenien wieder realistisch.

Cedric Itten

Cedric Itten Eddy Risch/Keystone

Der Basler Neuzugang war im Herbst 2018 daran, sich in St.Gallen in Form zu spielen, als das harte Einsteigen von Luganos Fabio Daprelà seine Karriere abrupt stoppte.

Itten ist jener Spieler in dieser Liste, der den Kreuzbandriss am besten wegsteckte. Knapp acht Monate nach seiner Verletzung war er zurück – und war vergangene Saison ein wichtiger Baustein des St.Galler Erfolgs.

Seine Ernennung ins Schweizer Nationalteam krönte er bei seiner Premiere sogleich mit einem Tor gegen Georgien. Bei seinem neuen Arbeitgeber, den Glasgow Rangers, ist er meist nur Einwechselspieler, zuletzt kam er aber immer öfter zum Einsatz. Zwei Mal traf er in der schottischen Liga bisher.

Alain Wiss

Alain Wiss im Jahr 2019 Marc Schumacher/Freshfocus

Der Luzerner war lange unumstrittener Super-League-Stammspieler, acht Saisons lang in Luzern, danach drei Saisons in St.Gallen. Der Kreuzbandriss traf ihn in einer Phase, in der er im Zeidler-Fussball 2018/19 ohnehin zum Auslaufmodell zu werden drohte.

Den Kreuzbandriss zog er sich im Wintertrainingslager in Spanien in einem Testspiel zu. Bemerkenswert war, dass die St.Galler seinen Vertrag trotz Verletzung und unsicherer Rückkehr bis Ende 2019 verlängerten. Zurück in die Stammformation schaffte er es aber nicht mehr. Seit Anfang 2020 spielt der 30-jährige Defensivspieler bei Altach in der österreichischen Bundesliga – fehlte zuletzt aber verletzt.

Musah Nuhu

Musah Nuhu

Claudio Thoma/Freshfocus



Am schwersten hat es den Ghanaer getroffen. Vor bald zwei Jahren riss sich Nuhu in einem Sichtungstraining mit der Nationalmannschaft das Kreuzband im linken Knie, zudem war der Meniskus beschädigt. «Alles war kaputt», sagt er heute.

Der Heilungsprozess dieser komplexen Verletzung verlief nicht ohne Probleme, zwischenzeitlich hing die Karriere des 24-Jährigen an einem seidenen Faden. Im Februar gehörte Nuhu nach einigen Teileinsätzen erstmals seit 21 Monaten wieder St.Gallens Startformation an. Doch noch immer müssen er und die Trainer nach der langen Verletzungspause sorgsam sein. Am Mittwoch, beim 0:1 gegen Servette, war Nuhu nicht im Kader der Ostschweizer.

Boris Babic

Boris Babic Claudio Thoma/Freshfocus

Der Stürmer, der zuvor beim FC Vaduz in der Challenge League oft nicht einmal dem Aufgebot angehört hatte, streifte in der vergangenen Saison den Ruf ab, ein verlorenes Talent zu sein. Er war massgeblich am St. Galler Höhenflug beteiligt, als in einem Spiel in Luzern vor etwas mehr als einem Jahr im rechten Knie das Kreuzband riss.

Der Walenstadter spielte die Partie noch zu Ende, musste sich wenig später aber einer Operation unterziehen. Trotz der schweren Verletzung verlängerte der FC St.Gallen den Vertrag des Stürmers bis 2023.

Am 18. Oktober des vergangenen Jahres gab Babic nach acht Monaten sein Comeback – just in Luzern. Noch kämpft der 23-Jährige um den Anschluss und muss sich meist mit Teileinsätzen begnügen. Zudem ist die Konkurrenz im Sturm nach der leihweisen Verpflichtung von Junior Adamu grösser geworden. Einen Babic in Hochform könnte St. Gallen aber wieder gut gebrauchen..

Lorenzo Gonzalez

Lorenzo Gonzalez Urs Bucher

Noch nie seit seiner Ankunft in der Ostschweiz konnte er sich in einem Pflichtspiel zeigen. Lorenzo Gonzalez, einst als Supertalent gehandelt, kam vor etwas mehr als einem Jahr aus Malaga nach St.Gallen.

Wenig später begann das Coronavirus zu wüten. Im Mai 2020, im vierten Training nach dem Lockdown, der damals auch den Spitzensport betroffen hatte, riss sich Gonzalez das vordere Kreuzband im linken Knie. Auch er musste operiert werden. Im vergangenen Dezember stieg der frühere Junior von Manchester City und Servette wieder ins Mannschaftstraining ein und kam in der «Minimeisterschaft» der U21 zum Einsatz. Nun aber leidet der 20-jährige Genfer mit spanischen Wurzeln an Oberschenkelproblemen.