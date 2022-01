Rückschlüsse, Freude und weitere Ausfälle beim FCSG

Verletzungspech Drei Coronafälle, weitere Verletzte und einige Lichtblicke: Der FC St.Gallen nach dem 5:5 im Testspiel gegen Winterthur Auch das noch: Diese Woche haben sich im Training Basil Stillhart und Betim Fazliji verletzt. Es gibt aber auch Lichtblicke im FC St.Gallen. Und Rückschlüsse aus dem 5:5 im ersten Test gegen Winterthur. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.01.2022, 21.00 Uhr

Im Test zwischen dem FCSG und Winterthur wurde nichts geschenkt. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Das wird eine ganz schwierige Rückrunde!» Wohin man auch hört in der sportinteressierten Ostschweiz: Dem FC St.Gallen, derzeit nicht gerade vom Glück verfolgt, wird im Frühling ein hartes Stück Arbeit in der Super League prophezeit. Und als Trainer Peter Zeidler am Donnerstag nach dem 5:5 im Testspiel gegen Winterthur (siehe Matchbericht) Auskunft gab, tat er das mit einer Mischung aus Zuversicht und Sorge.

Neu, und gleich zwei Tore: Julian von Moos Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Mitten in die Analyse des Spiels musste er einfliessen lassen, dass es diese Woche im Training bereits wieder zu zwei Verletzungen gekommen war. Basil Stillhart leidet an einer Bänderüberdehnung, Innenverteidiger Betim Fazliji an einer Muskelzerrung. Während für Stillhart zehn Tage Pause vielleicht reichen, bis er wieder in die Trainings und Testspiele eingreifen kann, dürfte es für Fazliji knapp werden für einen Einsatz zum Saisonstart am 30. Januar in Lausanne. «Ärgerlich», wie Zeidler sagte. Zumal Leonhard Münst sich vergangene Woche das Sprunggelenk gebrochen hat – und mit Michael Kempter und Alessandro Kräuchi weitere Langzeitverletzte auf der Kaderliste stehen.

Drei Coronafälle, kein Alarmismus

Andere Abwesende gegen Winterthur waren Patrick Sutter, YB-Neuzugang Alexandre Jankewitz sowie Élie Youan nach Coronainfektionen. Sie dürften in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen. Dem erst kürzlich positiv getesteten Sutter komme zugute, dass die Quarantänezeit am Mittwoch auf fünf Tage gekürzt wurde, so Zeidler.

Gute Nachricht: Nicolas Lüchinger ist wieder da. Claudio Thoma / freshfocus

Damit sind die derzeit Abwesenden und die Hiobsbotschaften abgehandelt. Es gibt aber auch die guten Nachrichten. Zum Beispiel diese hier: Nicolas Lüchinger scheint bereit für eine erfolgreiche Rückkehr. Er spielte gegen die Winterthurer in der zweiten Halbzeit und überzeugte gleich wieder mit Einsatz und gelungenen Tacklings. Ende Oktober hatte er sich im Cupspiel gegen den FC Chiasso einen Bänderriss an der Schulter zugezogen.

Idriz Voca ist weiterhin Thema bei den St.Gallern

Die Hoffnung der St.Galler liegt nun also in der baldigen Rückkehr von Fazliji und Stillhart. Und natürlich darin, dass die Neuen die Mannschaft gleich von Beginn weg stärker machen können. Auch wenn Testspiele diesbezüglich nicht immer die richtigen Gradmesser sind: Die Auftritte von Julian von Moos sowie des von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart ausgeliehenen Verteidigers Matej Maglica lassen hoffen.

Gabriel Isik (Winterthur) im Zweikampf mit Idriz Voca (St.Gallen). Claudio Thoma / freshfocus

Im Spiel gegen Winterthur spielte auch Idriz Voca eine gute Rolle im zentralen Mittelfeld. Der vereinslose 24-jährige Mittelfeldspieler, der einst bei Luzern und zuletzt in der Türkei unter Vertrag war, weilt weiterhin in St.Gallen im Probetraining. Noch sei nicht entschieden, ob er für den FC St.Gallen definitiv zum Thema wird, sagte Zeidler. «Zehn Tage und zwei Testspiele wollen wir ihm geben und dann entscheiden», sagte der Trainer. Damit dürfte der Entscheid also wohl Anfang kommender Woche fallen. Schon am Samstag treten die St.Galler schliesslich um 15 Uhr in Altach zum nächsten Test an.

Trainer Zeidler dürfte dann auf genügend Zurückhaltung der Testgegner hoffen. Zweimal musste er leiden, als seitens der Winterthurer kurzzeitig unnötige Härte ins Spiel gekommen war und Jérémy Guillemenot sowie Boubacar Traorè mit Prellungen ausgewechselt werden mussten. Ihre Verletzungen sind aber – stand Donnerstagabend – nicht gravierend.

