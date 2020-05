Verletzungshexe beim FC St.Gallen hat wohl wieder zugeschlagen - Lorenzo Gonzalez droht langer Ausfall Eine Woche ist der FC St.Gallen nun wieder im Training, bereits könnte sich sein Offensivspieler Lorenzo Gonzalez schwer am Knie verletzt haben. Christian Brägger 17.05.2020, 18.01 Uhr

Lorenzo Gonzalez hat noch kein Plichtspiel für den FC St.Gallen bestritten. Urs Bucher

Die siebte Übungseinheit des FC St.Gallen nach dem Trainingsstart dauerte am Freitagmorgen im Kybunpark nicht mehr lange, da blieb Lorenzo Gonzalez plötzlich am Boden liegen. Der 20-Jährige hielt sich das rechte Knie, das er sich nach einem fairen Zweikampf verdreht hatte, die Mitspieler eilten zur Hilfe - und schnell war klar: Es könnte etwas Schlimmes sein, also ab ins Spital.