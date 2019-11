Vamos, Betim, vamos! St.Gallen-Spieler Fazliji will ganz nach oben

Als Peter Zeidler der Trainer des FC Sion war, musste er dem Präsidenten Christian Constantin vorrechnen, wo er wie viele Punkte holt in der Saison. Im FC St.Gallen gibt es diese Vorhersagepflicht nicht für den Deutschen; er holt die Zähler einfach. Zumindest seit sieben Spielen mit sechs Siegen und einem Unentschieden ist das so. Das ist für diese Phase deutlicher Liga-Bestwert. Auf der anderen Seite hat Sion-Coach Stéphane Henchoz im Vorschaugespräch auf die Saison seinem Chef Constantin bestimmt versprochen, er werde dann am 2. November im Osten der Schweiz – Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr – schon punkten. Aber da hat der frühere Schweizer Internationale noch nicht gewusst, was für ein Kaliber das Team von Zeidler sein und welchen Flow es erleben könnte. Und vielleicht hat er auch noch nicht gewusst, wie der FC Sion wirklich tickt. Nach fünf sieglosen Partien mit nur einem Punktgewinn hat Henchoz nämlich unter der Woche einen «Wachhund» als Assistenten an der Seitenlinie erhalten in der Person von Christian Zermatten, einem Constantin-Vertrauten.

Zeidler weiss, dass St.Gallens starke Serie irgendwann zu Ende gehen wird. Angst davor hat er keine. Weil sie ein schlechter Ratgeber wäre, sagt er. «Wir wollen unsere Euphorie einfach noch so viele Spiele wie möglich leben.» Auch spürt Zeidler, dass gegen die formschwachen Walliser, die er am Mittwoch im Cup in Linth beobachtet hat, eine bessere Leistung nötig sein wird als zuletzt in der zweiten Halbzeit gegen Lugano. «Im Tessin habe ich gesehen, dass es immer noch viel zu tun gibt», sagt er. «Aber: Mehr als Siege einfahren können wir auch nicht.» Stolz ist er, dass der Teamgeist ständig wächst, die Spieler begeistert sind, zusammen zu sein. «Und es hilft zu wissen, dass wir selbst Partien gewinnen können, in denen es nicht läuft.» In seiner Zeit beim FC Sion hat Zeidler nie den Einsatz eines «Wachhunds» erlebt. Er habe sich in jenem Lebensabschnitt stattdessen mit seiner Frau dazu entschlossen, einen Kater zu kaufen. Und diesen «Zizou» getauft. Katzen sind ja auch pflegeleichter. (cbr)