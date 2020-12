Unterstützungsbeiträge für Sportvereine Wegen Corona: Der FC St.Gallen beantragt Darlehen – St.Otmar hätte Pech bei einem A-fonds-perdu-Gesuch Die Zuschauer bleiben aus, die Ticketeinnahmen fehlen völlig. Was machen die Ostschweizer Sportvereine wie Volley Amriswil, der HC Thurgau oder der FC Wil? Der FC St.Gallen jedenfalls würde mit 220000 Franken Ausfallentschädigung pro Heimspiel vor leeren Rängen rechnen. Christian Brägger, Ralf Streule, Ives Bruggmann, Tim Frei 18.12.2020, 05.00 Uhr

Heimstadion des FC St.Gallen: Menschenleerer Kybunpark, trostloser Anblick,. Benjamin Manser

Beantragen die Ostschweizer Sportklubs A-fonds-perdu-Gelder vom Bund für die seit Ende Oktober entgangenen Zuschauereinnahmen? Eine Übersicht über die finanziellen Überlebensstrategien der Vereine.

Am Freittag ist die allerletzte Möglichkeit, um beim Bund rückzahlbare Darlehen zu beantragen. Der FC St.Gallen hat ein Gesuch eingereicht in einer Höhe von 4 bis 4,5 Millionen Franken (25 Prozent des Betriebsaufwands 2018/19), um auf den Notbatzen zurückgreifen zu können. Matthias Hüppi sagt:

«Unsere Absicht ist es nicht, Schulden zu machen. Aber es ist unsere Pflicht, für alle Fälle die notwendigen Instrumente bereitzustellen und das Darlehen grundsätzlich zu sichern.»

Der FC St.Gallen will auch A-fonds-perdu-Beiträge gründlich prüfen. Relevant wären die seit Ende Oktober fehlenden Ticketeinnahmen bei Heimspielen – Sponsoring oder Hospitality zählen nicht. «Wir sind verpflichtet, uns auch über diese Hilfestellung ernsthaft Gedanken zu machen», sagt Hüppi. Den Antrag müsste der Klub bis Ende Januar einreichen, pro Heimspiel können sie zwei Drittel der Ticketerträge geltend machen: Bei St.Gallen wären dies pro Auftritt im Kybunpark etwa 220000 Franken (von 330000 Franken).

Hüppi sagt: «Dass es die Lohndiskussion gibt, finden wir richtig, wenn öffentliche Gelder gesprochen werden. Bei 7,6 Millionen Franken Lohnbudget für unsere erste Mannschaft sind wir hier aber in der unteren Region der Super League. Selbstverständlich werden wir dieses Thema vor einem allfälligen Entscheid mit allen Beteiligten besprechen. Vielleicht finden wir ja noch eine andere, kreativere Idee und einen St.Galler Weg.» Die Frauenabteilung des FC St.Gallen-Staad kann wegen tiefer Zuschauereinnahmen keine A-fonds-perdu-Hilfe fordern. (cbr)

Kreuzbleiche, ebenfalls ohne Zuschauer. Bild: PD

1500 bis 2000 Franken pro Heimspiel. Mit dieser Entschädigung rechnet St.Otmars Präsident Hans Wey aus den A-fonds-perdu-Beiträgen des Bundes laut einer ersten Schätzung. Das wären hochgerechnet auf eine Saison ohne Playoff zwischen 20000 und 30000 Franken. Pech ist für die St. Galler Handballer, dass die Saison 2018/19 als Referenzwert herangezogen wird. Damals schied St. Otmar bereits im Viertelfinal gegen Bern aus und bestritt lediglich zwei Playoff-Heimspiele. «Das ist für uns unglücklich. Die Einnahmen aus dem Playoff können bei gutem Verlauf mehr als ein Drittel unserer Zuschauereinnahmen ausmachen», sagt Wey.

Auch wenn es bei den Entschädigungen nicht ums grosse Geld gehe, sei der Klub dankbar um die Bundesbeiträge. Dank eines Covid-Kredits hatte St. Otmar im Frühling die kurzfristige Liquidität gesichert. «Doch am meisten hilft uns, dass unsere Sponsoren dabeigeblieben sind.» Bei den Handballerinnen des LC Brühl machen Ticketeinnahmen laut Vorstandsmitglied Christa Zingg nur zwei bis drei Prozent der Einkünfte aus. Deshalb sagt sie:

«Wir haben keinen Anlass gesehen, Geld vom Bund zu beantragen.»

Jedoch hat der LC Brühl beim Schweizerischen Handballverband um Hilfe gebeten. Dieser hat von Swiss Olympic Gelder erhalten. Vor allem durch den Ausfall des Stadtwerkcups und der «Handballschüeleri» seien Mindereinnahmen zustande gekommen. «Da hoffen wir auf eine Entschädigung», so Zingg, die die Solidarität der Sponsoren und Gönner hervorhebt. Mehr als die Hälfte des Jahresbudgets von 750000 Franken bestreitet Brühl aus dem Sponsoring. «Und niemand ist abgesprungen.» (ibr)

Wiler Bergholz - keine Ticketeinnahmen Bild: Urs Bucher

Der FC Wil trifft heute um 20 Uhr auf der Schützenwiese auf den FC Winterthur – es ist eines jener Derbys, die in normalen Zeiten viele Zuschauer anziehen. In der Challenge League sind die fehlenden Zuschauereinnahmen zwar weniger einschneidend als in der Super League. Dennoch wird der FC Wil A-fonds-perdu-Beiträge anfordern, wie Geschäftsführer Benjamin Fust sagt. Er geht von einer «tiefen fünfstelligen Summe» pro Spiel aus. Der FC Wil hat bereits im Frühling 300 000 Franken als Darlehen beantragt und muss es in den nächsten fünf Jahren zurückzahlen. (rst)

Leere, Leere, Leere in der Güttingersreuti. Bild: Mario Gaccioli

Der HC Thurgau aus der zweithöchsten Eishockeyliga wird laut Geschäftsführer Thomas Imhof A-fonds-perdu-Beiträge beantragen. Der NLA-Klub Rapperswil-Jona beabsichtigt dies «im Grundsatz» auch, wie Geschäftsführer Markus Bütler sagt: «Noch gibt es aber viele offene Fragen, zum Beispiel, wie die Zuschauereinnahmen konkret berechnet werden.» Die Vereine sind der Politik aber «extrem dankbar», dass sie die Bedeutung des Sports erkannt habe und diese Unterstützung spreche.

Rapperswil-Jona wäre bei Bezug der Gelder gezwungen, Gehälter zu kürzen. Die Thurgauer dagegen nicht, weil sie keine Spieler im betroffenen Lohnsegment haben. Bütler ist froh, dass die Löhne über 148'000 Franken im Schnitt und nicht pro Spieler um 20 Prozent gesenkt werden müssen:

«Auf einzelne Spieler bezogen wäre das arbeitsrechtlich sehr schwer umzusetzen. Einen befristeten Vertrag zu künden, bedarf einer Änderungskündigung, welchen immer beide Parteien unterschreiben müssen.»

Mit der jetzigen Lösung hätten die Klubs dagegen mehr Spielraum. Dass das Lohnniveau über fünf Jahre gedeckelt werden muss, ist laut Rapperswils Bütler ein Risiko, «um konkurrenzfähig zu sein und Zuschauern und Sponsoren ein attraktives Produkt zu liefern. Als Klub, der erst in seiner dritten NLA-Saison seit dem Wiederaufstieg ist, trifft uns das wohl stärker als andere.» Rapperswil-Jona wolle sich in kleinen, aber nachhaltigen Schritten entwickeln. «Mit den in den Medien oft publizierten ‹Hochlöhnen› können und wollen wir nicht mithalten», sagt Bütler. (tm)

Amriswil in der Lindaren-Arena. Bild: Mario Gaccioli

«Für uns ist die Hilfe des Bundes primär eine Anerkennung», sagt Vizepräsident Peter Bär. Eine Anerkennung dafür, dass es neben Fussball und Eishockey noch weitere Sportarten gibt, die professionell betrieben werden. Zwar bezieht Volley Amriswil wie die meisten Vereine aus Hallensportarten den grössten Teil des Einkommens von Sponsoren.

Dennoch sei die Entschädigung der entgangenen Zuschauereinnahmen wertvoll in diesen Zeiten. Diese schwanken bei den Thurgauern zwischen 25000 und 40000 Franken in einer Saison. Grosse Unterstützung bot den Thurgauer Sportvereinen wie Volley Amriswil der Kanton bereits im April, als er ein Fünf-Millionen-Franken-Paket für Kultur und Sport aus dem Lotteriefonds schnürte. Auch die Stadt Amriswil half mit einem Zustupf. (ibr)