Unterstützung für Spitzensportklubs

Es ging in der vergangenen Session nicht nur um die Nöte der Spitzensportklubs. So wurden die Mittel durch die Finanzkommission des Ständerats für den gesamten Breiten- und Leistungssport um 50 Millionen Franken auf 150 Millionen aufgestockt, die beiden Räte folgten dem Antrag. «Es geht darum, die Sportstrukturen in der Schweiz zu sichern, insbesondere auch im Nachwuchsbereich», sagt Benedikt Würth. Swiss Olympic verteilt die Gelder nach einem bestimmten Schlüssel an die Verbände, welche in ihren Konzepten die Coronaschäden aufzeigen müssen. So sollen auch Breitensportvereine besser unterstützt werden, die sich mit Kompensationsforderungen oder Mitgliederrückgängen konfrontiert sehen und keine Veranstaltungen durchführen dürfen, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, deren Sponsoringeinnahmen und Preisgelder wegen fehlender Wettkämpfe zurückgehen, oder auch eine Grossveranstaltung wie die Tour de Suisse. «Gemäss einer kürzlich durchgeführten Befragung von Swiss Olympic bei Veranstaltern geben 46 Prozent an, dass das Stabilisierungspaket 2021 für sie überlebenswichtig ist», so Würth. (pl)