Fussball: Ex-Espe Pa Modou spielt am Afrika-Cup

AUSSERGEWÖHNLICH Ex-Espe Jagne Pa Modou: von der 2. Liga interregional an den Afrika-Cup Vielen St.Galler Fussballanhängern ist er noch ein Begriff: Pa Modou, der von 2009 bis 2013 für den Ostschweizer Klub auflief. Nun ist er 32-jährig, kickt noch in der 2. Liga interregional für den FC Dietikon - und nimmt mit Gambia am Afrika-Cup in Kamerun teil. Daniel Good 10.01.2022, 11.30 Uhr

Jagne Pa Modou (blaues Dress) im Einsatz mit dem FC Dietikon Bild: Ruedi Burkart / Limmattaler Zeitung

Der Afrika-Cup begann am Sonntag mit der Partie zwischen Kamerun und Burkina Faso. Der Gastgeber gewann 2:1. Für Gambia beginnt das Turnier am Mittwoch mit der Partie gegen Mauretanien. In der Gruppe F spielen auch Mali und Tunesien. In der Qualifikation für den Afrika-Cup, der wegen Corona um ein Jahr verschoben wurde, war Pa Modou Captain der Gambier.

In der Ausscheidung spielte der linke Verteidiger noch für den FC Zürich. 2020 erhielt er keinen Vertrag mehr beim Stadtklub. Im Sommer 2021 ging Pa Modou zu Dietikon in die 2. Liga interregional, wo der ehemalige St.Galler Trainerassistent Daniel Tarone Chefcoach ist.

Seine erste Station in Europa war der FC Wil

Nun ist Pa Modou zurück auf der grossen Bühne. Gambia ist zwar Aussenseiter, aber der Afrika-Cup ist unberechenbar. Im Aufgebot Gambias stehen auch Assan Ceesay vom FC Zürich und der in Zürich geborene Saidy Janko von Real Valladolid.

Jagne Pa Modou (rechts) 2013 im Cupeinsatz für den FC St.Gallen gegen Aarau mit Roman Buess. Bild: Nicolas Senn

Für St.Gallen bestritt Pa Modou 104 Spiele. Er war immer gesetzt, ehe er 2013 zu Sion ging. Seine erste Station in Europa war 2008 der FC Wil.

Am Afrika-Cup weilt auch St.Gallens aktueller Goalie Ati Lawrence Zigi. Er steht im Aufgebot Ghanas, das am Montag auf Marokko trifft. Das ist das erste Schlagerspiel am diesjährigen Afrika-Cup.