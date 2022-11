FCSG: Was Fans über die AC Arbedo-Castione wissen müssen.

Unbekannter Club Der Verein ohne Website: Elf Dinge, die FCSG-Fans über Cup-Gegner Arbedo-Castione wissen müssen St.Gallen spielt am Dienstagabend im Cup gegen das 2.-Liga-Team Arbedo-Castione. Kennen Sie nicht? Wir klären auf. Und erzählen von zu kurzen Spiessen, von Riesenbatterien – und vom früheren Nationalspieler Kubilay Türkyilmaz, der die Tessiner Mannschaft stark prägt. Ralf Streule Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Blick Richtung Norden über Arbedo-Castione. Rechts geht es in Richtung San Bernardino, links in Richtung Gotthard. Bild: Alamy

Arbedo-Castione! Der Tessiner Gemeindename hat zweifellos Eleganz. Viel damit anfangen können Deutschschweizerinnen und -schweizer dennoch nicht. Weil sie nur daran vorbeirauschen, wenn sie voller Ferienvorfreude in Richtung Locarno, Lugano oder Rom unterwegs sind. Als in der Cup-Auslosung für die Achtelfinals das Zettelchen «AC Arbedo-Castione» den St.Gallern zugeordnet wurde, freute sich der grünweisse Fan zwar auf einen äusserst «machbaren» Gegner. Kaum jemand hatte aber Assoziationen mit dem Ort – und dem Klub aus der 2. Liga.

Das ändern wir nun. Denn wer wusste zum Beispiel schon, dass der einstige Nationalspieler Kubilay Türkyilmaz das Team zusammenstellt? Und bei Arbedo sogar eine Lizenz zum Spielen besitzt? Aber dazu später.

Wo liegt Arbedo-Castione?

Es liegt dort, wo der Fluss Moesa aus dem Misox in den Ticino mündet. Wo der Gotthard den San Bernardino küsst. Oder, etwas weniger blumig gesagt: Wo die A13 auf die A2 trifft. Wer auch immer aus der Deutschschweiz ins Tessin fährt, durchquert das Dörfchen. Die Gemeinde mit gut 4000 Einwohnern, ein Vorort Bellinzonas, ist nicht nur vom Verkehr, sondern auch von Industrie geprägt.

Welche sportliche Geschichte hat der Klub?

Die Suche nach solchen Informationen ist nicht einfach. Eine Vereinswebsite existiert nicht, der Vereinschef Soccorso Storti erklärt auf Anfrage, dass man daran sei, eine solche aufzubauen. Er weiss aber: Gegründet wurde die US Arbedo 1937, erst vor wenigen Jahren wurde daraus die AC Arbedo-Castione. Dies, obschon die Dörfer schon 1820 fusioniert haben, seit gut 200 Jahren trägt die Gemeinde den Doppelnamen.

Wo spielt das Team?

In der 2. Liga regional. Und, geografisch gesehen, ähnlich wie der FC St.Gallen: nämlich eingeklemmt zwischen Autobahn und Autobahnzubringer. Neben dem kleinen Campo al Ponte zwängt sich auch noch die Zuglinie durch. Hier kommen sonst kaum 200 Personen zu Fussballspielen.

Die Tessiner werden das Cupspiel nicht hier austragen, sondern im Stadio Comunale der AC Bellinzona. Wo St.Gallen nicht nur Sternstunden erlebt, sondern zum Beispiel in der Barrage 2008 im Hinspiel den ersten Schritt zum Abstieg gemacht hat.

Das Stadio Comunale in Bellinzona. Bild: Sara Solca/TI-PRESS

Welche Erfolge feierte das Team?

Nebst den jüngsten Cup-Erfolgen gab es 2016 ein Cup-Aufeinandertreffen mit Xamax. Und schon 2004 trat der FC St.Gallen, damals in der ersten Hauptrunde, gegen die US Arbedo an, geriet damals in Rückstand, vergab einen Penalty – gewann aber am Ende unter Trainer Heinz Peischl dennoch 3:1. Benedict Akwuegbu, Dusan Pavlovic und Fabinho trafen vor 1200 Zuschauern für St.Gallen – damals noch auf dem engen Campo al Ponte. Die ganz grossen Spieler waren in Arbedo nie unter Vertrag. Der bekannteste ist laut Storti Régis Rothenbühler, der in den 1990er-Jahren bei Servette, Xamax oder Luzern spielte. Auch Francisco Aguirre, einst beim FC St.Gallen, habe am Ende seiner Karriere einige Partien für Arbedo bestritten. Und: Aaron Türkyilmaz spielte 2004 gegen St.Gallen. Der Sohn des Cousins des einstigen Nationalstürmers Kubilay. (Aber eben: dazu später.)

St. Gallens Fabinho im Zweikampf mit Aaron Türkyilmaz, 2004 im Cup gegen die US Arbedo. Bild: KEY

Was muss man in Arbedo-Castione gesehen haben?

St.Gallen-Fans mit Flair fürs Geschichtlich-Kulturelle, die schon Stunden vor dem Spiel ins Tessin reisen, werden sich an einigen Kirchen erfreuen: an der Chiesa di S. Paulo aus dem 13. Jahrhundert zum Beispiel, mit hübschem Naturstein-Turm. Weit auffälliger ist aber ein anderer «Turm». In Arbedo-Castione entstand die inzwischen fast weltbekannte, sechsarmige Gravitationssuperbatterie von «Energy Vault». Betonklötze werden bei Stromüberschuss mit Motoren in die Höhe gezogen – und wieder heruntergelassen, um mittels der kinetischen Energie mit Generatoren wieder Strom zu erzeugen.

Der Test-Energiespeicherturm der Firma Energy Vault in Arbedo-Castione. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Was brachte Arbedo in die Geschichtsbücher?

Da ist einerseits der grosse Felssturz, der 1928 einen grossen Teil des Seitentals Valle de Arbedo zuschüttete und den heute noch existierenden See Laghetto d’Orbedo entstehen liess. Geschichtlich weit bedeutender war aber die Schlacht bei Arbedo vor exakt 600 Jahren. 1422 war es, die Eidgenossen hatten gerade die Leventina, das Bleniotal und andere Teile des Tessins erobert, da liess Filippo Maria Visconti, Herzog von Mailand, die Stadt und Festung Bellinzona besetzen – so steht es im Historischen Lexikon der Schweiz. Urner, Nidwaldner, Luzerner stellten sich dagegen, taten dies aber vergebens.

Die Eidgenossen belagern Bellinzona, werden dann aber empfindlich geschlagen.

500 der 2500 eidgenössischen Kämpfer starben. Dies einerseits, weil der Gegner zahlenmässig überlegen war und weil die eidgenössischen Spiesse und Hellebarden zu kurz waren und gegen die berittenen Truppen zu wenig Reichweite hatten. Andererseits aber, weil die Verstärkung aus Zürich, Glarus und Schwyz zu spät kam – jene aus Bern kam gar nie. Der Krieg führte in den Jahren danach zu Streitigkeiten innerhalb des eidgenössischen Verbunds. Man lernte im Nachgang aber eines: mit längeren Spiessen zu kämpfen. Das habe sich schon kurz darauf bewährt, weiss Wikipedia. Gut hundert Jahre später jedenfalls war das Tessin wieder in eidgenössischem Besitz. Sicher ist: Martialische Begriffe wie «Schlacht von Arbedo» bieten sich im heutigen Cup-Matchbericht nicht an.

Wie schaffte es die AC Arbedo-Castione in den Achtelfinal?

Die ganz dicken Stricke hat die AC Arbedo-Castione nicht zerrissen. Sie bekam es in der ersten Hauptrunde mit dem FC Wittenbach aus der dritten Liga zu tun – und setzte sich erst in der Verlängerung mit 2:1 durch. Danach folgte ein 6:0 gegen Sarmenstorf, ebenfalls aus der 2. Liga.

Was kann das Team?

«Einiges!», sagt einer, der es wissen muss. Der Baselbieter Erich Stöckli war in den 1970er-Jahren Goalie bei Nordstern in der NLB, sammelte danach viel Erfahrung als Goalietrainer (trainierte unter anderen Diego Benaglio beim FC Baden).

Erich Stöckli.

Seit zwölf Jahren lebt er im Tessin, wo er für den FC Locarno als vollamtlicher Goalietrainer tätig war – bis das Team in die Promotion League abstieg. Heute trainiert Stöckli die Goalies des Zweitligateams Vallemaggia, trifft regelmässig auf Arbedo und kennt sich im Tessiner Amateurfussball bestens aus. «Arbedo-Castione ist in der Liga bekannt als sehr spielstarkes Team mit guten Technikern», sagt er.

Wie ist das Team in Form?

Mitten in der Cupeuphorie sei das Team etwas in ein Loch gefallen, sagt Stöckli – dennoch steht es auf dem dritten Platz der Tessiner Zweitliga-Gruppe, hinter Locarno und Agno. Gegen den Leader Locarno sei aber derzeit ohnehin kein Kraut gewachsen, sagt Stöckli. Sein ehemaliger Arbeitgeber profitiert unterdessen von der finanziellen Führung von Angelo Renzetti, der nach dem Verkauf des FC Lugano offenbar ein «neues Hobby» gefunden hat. «Er will mit Locarno nach oben – so schnell wie möglich.» 2018 hatte der Club nach dem Konkurs in der fünften Liga wieder anfangen müssen.

Welchen Ruf geniesst das Team?

Arbedo-Castione sei eines jener Teams, die gemessen an der Ligahöhe gute Löhne bieten können, vermutet Stöckli. Vereinschef Storti erinnert aber daran, dass man sich wie andere Amateurklubs «normal mit Sponsoren und einem jährlichen Jugendturnier» finanziere. Weiter sagt Stöckli, dass Spiele in Arbedo oft «nicht ganz frei von Hektik» seien. Einige Spieler haben Challenge-League-Erfahrung, sagt Stöckli. Er nennt unter anderen Shemsedin Idrizi oder Josip Zivko, die zu Challenge-League-Zeiten noch beim FC Locarno spielten.

Wer ist Sportchef des AC Arbedo-Castione?

Kubilay Türkyilmaz, hier in einer Aufnahme von 1996, spielt als GC-Stürmer gegen Martin Rueda von Neuenburg Xamax. Bild: KEY

Ja, tatsächlich: Kubilay Türkyilmaz. «Sportchef ist zwar etwas viel gesagt, wir befinden uns schliesslich auf Amateurniveau», sagt der 55-Jährige, der in Bellinzona aufwuchs, heute noch dort lebt und lange auch für die AC Bellinzona gespielt hat. Er ist ein guter alter Bekannter des Klub-Präsidenten von Arbedo-Castione. So kommt es, dass er seit vier Jahren hilft, das Team zusammenzustellen. Und nicht nur das: «Ich bin auch in Trainings dabei, helfe den jungen Spielern», sagt Türkyilmaz. Viele Junge stammen vom Nachwuchs der AC Bellinzona. «Sie bringen sehr viel Technik mit», sagt er. Hin und wieder trainiere er selbst mit, hält weiterhin eine Spielerlizenz für die Liga. Kommt er am Ende gegen St.Gallen auch noch zum Einsatz? «Am liebsten würde ich das», sagt er. Aber ich überlasse gerne den Jungen den Platz. «Wenn sich aber gleich mehrere verletzen, wäre ich bereit», sagt er und lacht. Was sicher sei: «Wir wollen dieses Spiel gewinnen.» Auch wenn St.Gallen grosser Favorit sei: «Wenn wir viel laufen und keine Kabinettstückchen versuchen, haben wir eine Chance.»

