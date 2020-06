Serie Als sich der FCSG vom Espenmoos und der Super League verabschiedete – Marc Zellweger erinnert sich an ein schwarzes Kapitel der Clubhistorie 2008 steigt der FC St.Gallen in die Challenge League ab – der letzte Auftritt in der alten Heimat ist ein schwarzes Kapitel in der Clubhistorie. Marc Zellweger kennt die Hintergründe der Niederlage gegen Bellinzona. Peter M. Birrer 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

20. Mai 2008: Marc Zellweger nach dem Schlusspfiff im Espenmoos. Der FC St.Gallen verliert 0:2 gegen die AC Bellinzona und steigt aus Super League ab. Bild: Hanspeter Schiess

Es ist der 20.Mai 2008, ein ganz besonderer Dienstag in der langen Geschichte des FC St.Gallen. Im Espenmoos wird an diesem Abend zum letzten Mal überhaupt ein Heimspiel der Profis stattfinden, nicht irgendeines, sondern der zweite Teil der Barrage gegen die AC Bellinzona mit ihrem Trainer Vladimir Petkovic. Ligaerhalt oder Abstieg, Erleichterung oder Ernüchterung – mehr Dramaturgie im Drehbuch geht kaum.

Sich bloss nicht ablenken lassen

Die Nervosität ist spürbar. Schon in den Tagen vor dem Hinspiel schotten sich Team und Trainer Krassimir Balakov ab, und nach dem 2:3 im Regen von Bellinzona ändert sich nichts daran. Die Reise führt aus dem Tessin direkt in ein Hotel in Rorschacherberg. Medialen Kontakt gibt es keinen, praktiziert wird «Silenzio Stampa» in Reinkultur.

Sich bloss nicht ablenken lassen und mit Wortmeldungen in der Öffentlichkeit auftreten, stattdessen alle Energie dafür einsetzen, damit das altehrwürdige Stadion einen ordentlichen Abschied erhält, und die neue Arena als Super-League-Club bezogen werden kann. Marc Zellweger sagt im Rückblick:

Ex-FCSG-Profi Marc Zellweger.

Benjamin Manser

«Es war nicht die beste Idee, dass wir mehrere Tage zusammen verbrachten und kaum mehr auf andere Gedanken kamen.»

Seine Vermutung: «Es fehlte dadurch wohl die nötige Gelassenheit.» Er hat als einziger Spieler des St.Galler Kaders von 2007/08 den Meistertitel im Jahr 2000 miterlebt, jetzt droht dem Dienstältesten mit seinen Kollegen die Verbannung in die Zweitklassigkeit.

Positiv bleiben nützte nichts

Wie gewohnt verteidigt Zellweger auch an jenem 20.Mai auf der rechten Seite, und eigentlich rechnet er damit, dass die Korrektur gelingt und St.Gallen wenigstens ein versöhnliches Ende der Saison erlebt. Der Trainer bemüht sich, Zuversicht auszustrahlen, auch nach der Niederlage in der ersten Partie. Zellweger denkt positiv, er sagt sich: «Als Oberklassiger müssen wir uns in der Barrage einfach durchsetzen.»

Marc Schneider trainiert heute den FC Thun. Bild: Peter Schneider/KEY

Das Espenmoos ist voll, natürlich ist es das, 11300 Zuschauer sorgen für eine prickelnde Atmosphäre. Marc Schneider, Teil der Defensive wie Zellweger, sagt: «Es war eindrücklich, wie die Leute hinter uns standen.» Schneider lernte die Begeisterung und die Verbundenheit der Menschen mit dem Club ab dem Winter kennen, er stiess vom FC Zürich zu den Grün-Weissen.

Aber er erinnert sich auch an ein Erlebnis vor der Abfahrt zum Barrage-Hinspiel nach Bellinzona, als auf einmal ein paar Fans in den Car stiegen und deutlich machten, dass sie von der Mannschaft nichts anderes als den Ligaerhalt erwarteten: «Das ging nicht an jedem spurlos vorbei.»

Zittrige Knie, wachsende Unruhe

In der Partie in St.Gallen gerät die Mannschaft nach 36 Minuten aber noch stärker in Rücklage. Neri enteilt, erzielt für die Tessiner das wegweisende 1:0. Die Knie werden zittrig, auf den Rängen wächst die Unruhe. «Ich hatte zwar das Gefühl, dass wir über genügend Substanz verfügten, um Bellinzona zu bezwingen», sagt Schneider, «aber nach dem ersten Gegentor zeigte sich, wie fragil wir sind».

St.Gallen ist blockiert, und – je näher das Ende rückt – noch hilfloser. Dafür glänzt der Gegner mit Unbeschwertheit. Senad Lulics 2:0 in der Nachspielzeit ist der letzte Treffer, der im Espenmoos fällt. Besiegelt ist das Schicksal der Gastgeber. Zellweger sagt:

«Wir waren nicht parat.»

Nach dem Match redet er mit niemandem, die ganze Nacht verbringt er vor dem Fernseher in seiner Wohnung. An Schlaf ist nicht zu denken, so aufgewühlt ist er. Auch Marc Schneider, in seiner Karriere zweimal mit dem FC Zürich Meister geworden, wähnt sich auch in einem schlechten Film.

Er erinnert sich an die emotionalen Momente nach dem Ende, auch daran, wie er seinen jungen Teamkollegen Philipp Muntwiler in der Nacht nach Hause chauffierte.

Marc Schneiders unerwartete Planänderung

Präsent bleiben die wüsten Bilder von Ausschreitungen im Espenmoos. Der Sachschaden wird auf über 100000 Franken beziffert – dazu kommt ein ramponiertes Image. Der Club startet in einer neuen Liga, einer neuen Heimat und mit neuem Trainer in die Zukunft. Uli Forte löst Balakov ab.

Und Schneider verlässt St.Gallen. Eigentlich hat er damit gerechnet, zu bleiben. Aber just am Tag, als er aus Horgen in die Ostschweiz zügelt und ihm dabei Muntwiler sowie Daniel Lopar helfen, erreicht ihn ein Anruf von YB-Sportchef Alain Baumann.

Nach dem Abstieg gibt es auf den Rängen Tumulte.

Bild: Hanspeter Schiess

Danach muss er über sich Dinge lesen, die ihn stören. Etwa, dass er ein Abtrünniger sei. «Dabei war klar, dass ich in der Challenge League weitermache», sagt der heutige Trainer des FC Thun, «aber als sich Baumann meldete, änderte sich die Ausgangslage. Nur legten mir das damals Einige als Flucht aus. Das war es definitiv nicht».