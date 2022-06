FCSG: Die Gründe hinter Nuhus Vertragsverlängerung

Transferupdate FC St.Gallen: Die Gründe hinter Nuhus Vertragsverlängerung – auch Münst wird wohl bleiben Die Ostschweizer sind weiter daran, ihr Kader zu justieren. Nun wird bei Musah Nuhu diesbezüglich ein Pflock eingeschlagen – und wohl auch bei Leonhard Münst. Christian Brägger Jetzt kommentieren 23.06.2022, 10.21 Uhr

Trainiert weiter mit den Espen: Musah Nuhu. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Der VfB Stuttgart wird Leonhard Münst dem FC St.Gallen wohl für eine zweite Saison verleihen. Auf den 20-jährigen Mittelfeldspieler halten die Schwaben grosse Stücke, so ist auch der langfristige Vertrag bis 2025 mit dem Bundesligaklub zu erklären. Münst brauchte zu Beginn der Spielzeit 2021/22 nach seiner Ankunft in der Ostschweiz etwas Eingewöhnungszeit.

Dann aber nahm er langsam Fahrt auf, kam zu mehr Einsatzminuten, ehe er sich im ersten Mannschaftstraining nach der Winterpause den Knöchel brach und sämtliche Partien verpasste. Die abermalige Leihe, die wohl in Bälde kommuniziert wird, ist auch so zu verstehen, dass Münst wieder heranzuführen ist in den Profifussball nach der gravierenden Verletzung. Und dass sich Peter Zeidler viel vom jungen Deutschen verspricht, dahingehend gingen jedenfalls die Aussagen des Trainers vor der letzten Winterpause.

Bei Nuhu ist die Chose anders

Etwas anders verhält sich die Chose bei Musah Nuhu, mittlerweile 25 Jahre alt. Die Erneuerung seines Kontrakts um zwei Jahre muss man auch unter diesem Aspekt sehen: dem sozialen. Nuhu kam im Sommer 2018 von der West African Football Academy (WAFA) zuerst leihweise zum FC St.Gallen, er liess sein Umfeld in der Heimat Ghana komplett hinter sich. An sich nichts Ungewöhnliches im Profifussball.

Im Mai 2019 gaben die Ostschweizer einen Vertrag bis 2022, weil sich der grossgewachsene Nuhu zusehends besser zurechtfand und gut entwickelte. Natürlich war es grosses Pech, dass der Innenverteidiger, der auch als Sechser spielen kann, sich kurz darauf in Dubai bei einem Sichtungslehrgang der ghanaischen A-Nationalmannschaft für den Africa Cup schwer verletzte: in einem internen Trainingsspiel riss er sich das vordere Kreuzband, der Meniskus wurde beschädigt, bald einmal ein Knorpelschaden diagnostiziert – dem linken Knie ging es nicht gut.

Man befürchtete Schlimmes, die Rede war vom vorzeitigen Karriereende, und Nuhu fiel ein Jahr lang aus, kam am Ende der durchgepeitschten Corona-Saison 2019/20 aber noch vereinzelt zu Kurzeinsätzen. In der Folge reagierte das linke Knie immer wieder auf die Belastung. Und der Spieler kämpfte sich immer wieder heran, ehe er im vergangenen Halbjahr bei Zeidler überhaupt keine Rolle mehr spielte.

Die Zeichen standen eigentlich auf Abschied

Die Zeichen standen auf Abschied, was nur nachvollziehbar war anhand der Ausgangslage. Zumal es beim warmherzigen, stets freundlichen und lächelnden Nuhu nicht nur wegen der gesundheitsbedingten Rückschläge fraglich ist, das vertikale, temporeiche System des Trainers spielen zu können. Aber unmöglich ist es gewiss nicht.

In der Mannschaft des FC St.Gallen ist der stets freundliche Nuhu beliebt. Bild: Laurent Gilliéron/KEYSTONE

Und der FC St.Gallen, so hört man, sieht sich insbesondere beim Ghanaer in der sozialen Verantwortung, der Verein ist auch so etwas wie eine Ersatzfamilie. So gesehen ist der neue zweijährige Vertrag zu wahrscheinlich moderaten Bezügen eine schöne, menschliche Geste. Womöglich sind die Gedanken gar nicht so abwegig, dass Nuhu für diese Saison sogar verliehen wird, um sich für höhere Aufgaben wieder aufzudrängen. Oder aber er nützt die neue Chance bei den Ostschweizern.

Dafür kann Nuhu sich daran festhalten, weit weg von Herkunftsland und Familie: an der Sicherheit und Gewissheit, dass es im Fussball weitergeht. So knallhart Entscheide in diesem Geschäft wie im Handel mit Spielern sein können und mögen, so wohltuend tritt der FC St.Gallen in dieser Causa als Gegenentwurf auf.

Muss der Verein das tun?

Die Frage indes bleibt, ob der Verein das tun muss. Und wo und wann er die Grenze zieht, oder noch besser gesagt: bei wem. Die Plätze im Kader sind begrenzt, das Geld ist es sowieso, zumal das Budget der Ostschweizer immer noch im unteren Niveau der Super-League-Vereine anzusiedeln ist. Doch wer weiss, vielleicht schafft es Nuhu im Herbst in die ghanaische Delegation, welche an die WM nach Katar fliegt. Dann hätten die Ostschweizer plötzlich einen (nächsten) WM-Fahrer.

