FCSG: Transfers in der Sommerpause im Überblick

Transferticker Wer geht, wer kommt? Die Transfers des FC St.Gallen in der Sommerpause im Überblick Der FC St.Gallen hat die Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Haben Sie den Überblick über die Ab- und Zugänge bei den Espen verloren? Hier ist unsere Übersicht. 21.06.2021, 15.53 Uhr

Zuzüge

Schon wieder Verstärkung aus Österreich für den FC St.Gallen: Von Red Bull Salzburg stösst der 20-jährige Malier Ousmane Diakité zu den Ostschweizern. Der Akteur, der sowohl im defensiven als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist, kommt leihweise bis zum Ende der Saison 2021/22 und erhält das Trikot mit der Nummer 8. Über die weiteren Details des Leihgeschäfts haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Der 20-jährige Ousmane Diakité begann seine fussballerische Laufbahn bei Yeelen Olympique. 2018 wechselte er zum FC Red Bull Salzburg, absolvierte die Saison 2018/19 beim Farmteam FC Liefering und wurde in der Saison 2019/20 an den SCR Altach ausgeliehen. Nach einer Knieverletzung, die ihn lange ausser Gefecht gesetzt hatte, will er nun beim FC St.Gallen wieder angreifen. Diakité lief ausserdem für die Nachwuchsauswahlen seiner Heimat auf. Mit der U17 erreichte er an der WM 2015 den zweiten Platz.

Zuletzt spielte er für die U20-Auswahl. «Ousmane Diakité ist ein sehr talentierter junger Spieler, der unser Mittelfeld ideal ergänzt. Er ist technisch stark, hat eine gute Übersicht und passt sehr gut zu unserem jungen Team», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Mitteilung zitieren.

Der FC St.Gallen vermeldet die Verpflichtung des 26-jährigen Kärntners Fabian Schubert. Der 1,94-Meter-Mann stösst von Blau-Weiss Linz zu den Espen. Er kommt mit der Referenz von zuletzt 33 Toren in der zweiten österreichischen Liga in die Ostschweiz.

Mit Schubert tätigt der FC St.Gallen seinen ersten Zuzug in diesem Transfersommer. Schubert stösst ablösefrei zu den Ostschweizern, er hat einen Zweijahresvertrag bei den Espen unterschrieben. Sportchef Alain Sutter sagt über Schubert:

«Er hat seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fabian.»

Bild: pd

Fabian Schubert hatte Blau-Weiss Linz mit seinen Toren zum Aufstieg geschossen – weil das neue Stadion aber noch nicht betriebsbereit ist, verbleibt der Club in der zweithöchsten Liga. Gut denkbar, dass die St.Galler Schubert genau deswegen nun verpflichten konnten: weil der Mittelstürmer möglicherweise wenig Lust darauf verspürte, eine weitere Saison nur in der zweithöchsten Liga Österreichs zu spielen.

Abgänge

Linksverteidiger Miro Muheim hat seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag beim FC St.Gallen bis 2024 verlängert. Gleichzeitig wechselt der Linksverteidiger leihweise für eine Saison zum Hamburger SV in die zweite deutsche Bundesliga. Im Sommer in einem Jahr können die Norddeutschen Muheim für die kolportierte Summe von 1,5 Millionen Euro verpflichten.

Bild: Keystone

Miro Muheim – er entstammt den Nachwuchsabteilungen des FC Zürich sowie von Chelsea – spielt seit Anfang 2018 für den FCSG. Nach einer schweren Verletzung mauserte sich der gelernte Flügel zu einem der besten Aussenverteidiger der Super League.

Der Franzose Yannis Letard, beim FC St.Gallen in der vergangenen Saison mehr oder weniger ausser Rang und Traktanden gefallen, verlässt die Ostschweiz. Den Franzosen zieht es nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zum Linzer ASK.

Letard war im Sommer 2019 vom VfR Aalen in die Ostschweiz gewechselt. Dort überzeugte er mit seiner Schnelligkeit. Zuletzt war für ihn gegen das Duo Stergiou/Fazliji nur noch schwer anzukommen.

Dem FC St.Gallen ist es nicht gelungen, seinen Angreifer Junior Adamu weiterhin von Red Bull Salzburg auszuleihen. Der 19-Jährige war Mitte Februar, inmitten der Saison, leihweise zu den Ostschweizern gestossen. In 18 Spielen gelangen Adamu acht Tore – offenbar genug, um Besitzerclub Red Bull dazu zu bewegen, den österreichischen Nachwuchsinternationalen zurückzubeordern.

Red Bulls Sportchef Christoph Freund erklärte zum Entscheid:

«Es war eine super Leihe für alle Seiten, und wir freuen uns, dass Junior Adamu in der neuen Saison beim FC Red Bull Salzburg im Kader stehen wird.»

Bild: Freshfocus

Schon seit Monaten war klar gewesen: Der FC St.Gallen würde seinen Captain Jordi Quintillà über das Saisonende hinaus nicht halten können. Den Spanier zieht es zum FC Basel: Er hat am Rheinknie einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Ade, FCSG: Jordi Quintillà ist nicht länger ein Espe. Bild: Freshfocus

Quintillà hatte während dreier Saisons für den FC St.Gallen gespielt. Insbesondere 2019/20 brillierte der Mittelfeldmann – unter seiner Regie und mit den Toren des Duos Cedric Itten/Ermedi Demirovic stürmten die Espen zum Vizemeistertitel.