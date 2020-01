Transfer-Ticker: Der FCSG verliert Goalie Dejan Stojanovic +++ Espen holen den Ersatztorhüter von Sochaux Winterpause in der Super League: Mit welchen Spielern verlängert der FCSG den Vertrag? Holt Sportchef Alain Sutter neue Talente? Verlassen Leistungsträger den Club? Hier bleiben Sie aktuell informiert. 17.01.2020, 07.40 Uhr

Zuzüge

Goalie Lawrence Ati Zigi zum FCSG

Der FC St.Gallen reagiert auf den Weggang seines Torhüters Dejan Stojanovic: Die Ostschweizer holen vom FC Sochaux-Montbéliard Lawrence Ati Zigi. Der 23-Jährige entstammt der Nachwuchsförderung von Red Bull. Der Torhüter aus Ghana spielte für Liefering in der zweithöchsten Liga in Österreich und gehörte danach dem Kader von Salzburg an. Ab 2017 spielte Lawrence Ati Zigi für Sochaux, von wo ihn St.Gallens Trainer Peter Zeidler kennt.