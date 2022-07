Betim Fazliji wechselt vom FCSG zu St.Pauli

Transfer Nun ist es fix: Betim Fazliji verlässt den FC St.Gallen nach zähen Verhandlungen und wechselt zum Kultklub FC St.Pauli Mit dem 23-jährigen Rebsteiner Betim Fazliji verlieren die Ostschweizer eine Identifikationsfigur. Dafür erhalten sie in etwa 900'000 Franken. Sein Marktwert ist aber höher. Christian Brägger 1 Kommentar 14.07.2022, 19.48 Uhr

Betim Fazliji in Aktion für den FCSG. Er wechselt nun die Vereinsfarben. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Spatzen pfiffen es längst vom Dach: Betim Fazliji wird zum FC St.Pauli in die 2. Bundesliga wechseln, um die Freigabe hatte der Defensivspieler längst gebeten. Zuletzt herrschte aber Stillstand, weil die St.Galler dem Vernehmen nach eine zu hohe Ablösesumme forderten und die Norddeutschen nach einem nachgebesserten Angebot nicht bereit waren, diese zu bezahlen.

Und nun ging es dann doch ganz schnell. Nachdem Fazliji am Mittwochabend in Hamburg gelandet war und am Donnerstagmorgen den Medizincheck bestanden hat, unterschreibt das St.Galler Eigengewächs bei St.Pauli einen mehrjährigen Vertrag. Sein Kontrakt in St.Gallen wäre noch bis 2023 gelaufen, wobei sich dieser bei einer gewissen Anzahl Spiele verlängert hätte um ein Jahr.

Für den FC St.Gallen dürften in etwa 900'000 Franken herausspringen, die noch höher werden, falls St.Pauli aufsteigen sollte. Der Marktwert liegt bei etwa 1,5 Millionen Franken. In jedem Fall ist Fazliji sportlich wie menschlich ein herber Verlust, wenngleich das Eigengewächs zuletzt kein Stammspieler war.

97 Pflichtspiele für den FCSG

Fazliji ist 14-facher kosovarischer Nationalspieler, polyvalent einsetzbar und hat sich kontinuierlich über den Nachwuchs in die erste Mannschaft des FC St.Gallen hochgespielt. Für die Ostschweizer bestritt er 97 Pflichtspiele und erzielte dabei 5 Tore, debütiert hatte er vor drei Jahren: Mit einem Sieg gegen Basel notabene.

St.Pauli kann die Summe auch stemmen, weil nach dem Verkauf von Daniel-Kofi Kyereh genug Geld in der Kasse vorhanden war. Zudem war der Kiezklub auf der Suche nach einem polyvalent einsetzbaren Spieler.

