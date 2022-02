Fussball: Gianluca Gaudino kommt wieder in die Region

TRANSFER Gianluca Gaudino kommt wieder in die Region – der frühere Spieler des FC St.Gallen versucht es nun in Vorarlberg Er war einst eines der grössten Talente im deutschen Fussball. Debütierte schon als 18-Jähriger bei Bayern München. Das Dress des FC St.Gallen trug er von Anfang 2016 bis Juni 2017. Nun geht der mittlerweile 25-jährige Gianluca Gaudino als Leihspieler zu Altach. Daniel Good 01.02.2022, 11.24 Uhr

Gianluca Gaudino im Dress des FC St.Gallen Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (St.Gallen, 30. Oktober 2016)

Pep Guardiola war noch Trainer des FC Bayern München, als Gianluca Gaudino als Teenager 2014 in der ersten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters zu seinen ersten Einsätzen kam.

Durchzusetzen vermochte er sich bei den Bayern aber nicht. So kam Gaudino im Januar 2016 als Leihspieler zum FC St.Gallen. Die Hoffnungen waren gross. Aber in der Ostschweiz kam der Mittelfeldspieler nicht wie gewünscht in Schwung. Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, eine Leistenoperation machte ihm zu schaffen. Mit St.Gallen stand der Hoffnungsträger bloss zwölfmal in der Startformation.

An Corona erkrankt

Nach einem Jahr in St.Gallen ging es für Gaudino nach Italien, in das Land seiner Vorfahren. Chievo Verona hiess die neue Adresse. Aber wieder nur für ein Jahr. Zurück in der Schweiz landete er bei den Young Boys, bei denen er allerdings nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus kam.

So ging er 2021 wieder nach Deutschland. Zu Sandhausen in die 2. Bundesliga. Einen Grossteil der Pflichtspiele verpasste Gianluca Gaudino jedoch wegen einer Coronaerkrankung.

So kam es am Ende der internationalen Wintertransferperiode 2022 zum leihweisen Wechsel nach Altach, dem Tabellenletzten der österreichischen Bundesliga mit dem neuen Trainer Ludovic Magnin. Der Schweizer wird Gaudino im Abstiegskampf brauchen. Der Leihvertrag mit Gaudino ist bis zum Sommer dieses Jahr befristet.

Kemal Ademi (rechtsI mit dem FC Basel im Spiel gegen St.Gallen mit Leonidas Stergiou. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen 22. Juli 2020)

Kemal Ademi wechselt in die 2. Bundesliga

Der im Kanton Appenzell Ausserrhoden heimatberechtigte Stürmer geht leihweise in die 2. Bundesliga zu Paderborn. Kemal Ademi spielte zuletzt in Russland für Chimki. In der Schweiz stand der 26-jährige Herisauer bei Neuchâtel Xamax und Basel unter Vertrag, ehe er sich im Jahr 2020 Fenerbahce Istanbul anschloss.