FCSG: Duah bis 2026 zu Nürnberg für 1,2 Millionen Franken

Transfer Der FC St.Gallen verliert Toptorschütze Kwadwo Duah an Nürnberg - und erhält dafür etwa 1,2 Millionen Franken Mit Kwadwo Duah verliert der FC St.Gallen seinen torgefährlichsten Stürmer. Der 25-jährige Berner ist eine Erfolgsgeschichte und unterschreibt in Deutschland einen Kontrakt bis 2026. Christian Brägger Jetzt kommentieren 24.06.2022, 21.24 Uhr

Am 22.5.2022 bestritt Kwadwo Duah gegen Lausanne sein letztes Pflichtspiel. Und traf beim zweimal beim 4:0. Bild: Andy Müller/Andy Mueller

Der FC St.Gallen bestreitet am Samstagnachmittag gegen den FC Thun die zweite Testpartie seiner Vorbereitung. Alles schön und gut, doch dann trudelte am Freitagabend um 18.31 Uhr die Meldung ein: «Kwadwo Duah verlässt den FC St.Gallen und wechselt in die zweite Bundesliga zum 1. FC Nürnberg.»

Nun ist es nicht gerade so, dass man den Weggang des torgefährlichsten Stürmers der vergangenen beiden Saisons nicht erwartet hätte, und die Klubführung trifft der Vollzug gewiss nicht unvorbereitet, zumal es früher auch schon Transfergeflüster gab zu Schalke 04, Darmstadt 98 oder Werder Bremen. Zudem ist es noch zu weit vor der Saison, um nicht ­adäquat reagieren zu können.

In erste Linie ist der Weggang sportlich ein herber Verlust, auch wenn man nie weiss, was 2022/23 gebracht hätte. Denn Duah war mit 15 Ligatoren in der vergangenen Spielzeit drittbester Schütze der Super League. Er explodierte vor allem in der starken Rückrunde der St.Galler mit zwölf Treffern – und schaffte es gar auf die Pikettliste des A-Nationalteams.

Das Ausland war sein Sehnsuchtsort

Intern hatte der 25-Jährige ebenfalls nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Ausland ihn reizt und sein Sehnsuchtsort ist. Deutschland ist es nun auch dank seiner Berateragentur mit guten Kontakten dahin geworden für ihn, den Jungen aus Bern-Bethlehem, Sohn ghanaischer Eltern, den die Young Boys nach der Jugendzeit einst verschmähten.

Bei der «Espen on Tour» in Romanshorn ist Duah begehrter Autogrammgeber. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Trotz allem kämpfte sich der Angreifer Stufe für Stufe hoch, und fühlte er sich einst beim leihweisen Servette-Engagement unwohl, wurde im Sommer 2019 der FC Wil nach dem Abgang bei YB das ideale Sprungbrett: Ein Jahr später klopfte der FC St.Gallen an.

Dank der Klausel ein schöner Batzen

Duah ist sehr schnell und kann aus allen Lagen schiessen, mit Nürnberg (Übername «Club») trifft er auf einen ambitionierten Verein der 2.Bundesliga, der sich nur schon seiner grossen Tradition wegen im Oberhaus sieht. Der Neuzugang der Franken mit Vertrag bis 2026 jedenfalls sagt:

«Der Club hat sich seit einem Jahr um mich bemüht. Ich hatte hier das beste Gefühl, deshalb habe ich mich für den Club entschieden.»

Der Kontrakt mit St.Gallen wäre noch ein Jahr gelaufen, nachdem sich jener anhand einer Anzahl Spiele in der letzten Saison automatisch verlängert hatte. Zum Glück gab es also diese Klausel beim früheren Nachwuchsinternationalen, die den Ostschweizern nun 1,2 bis 1,3 Millionen Franken bringt.

Doch zuerst bringt der Samstag nun im Berner Oberland in Heimberg ab 15.30 Uhr den Test, gegen Thun, ohne Duah.

