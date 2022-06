FCSG: Acht Fragen und Antworten vor dem Trainingsauftakt

Trainingsauftakt Die Ruhe vor dem Sturm? FCSG-Trainer Peter Zeidler erwartet keinen Exodus, trotzdem sollen zwei bis drei weitere neue Spieler kommen Der FC St.Gallen startet ohne fünf Internationale in die Saisonvorbereitung. Und ab Mittwoch sind die «Espen on Tour». Ein Überblick in acht Fragen und Antworten. Patricia Loher Jetzt kommentieren 14.06.2022, 20.04 Uhr

Heute geht es auch auf dem Platz wieder los: Trainer Peter Zeidler (Mitte) mit den Assistenten Boro Kuzmanovic (links) und Orest Shala. Bild: Michel Canonica

Es waren auch ohne Fussball ein paar aufregende Wochen für die Fans des FC St.Gallen. Gerüchte um einen allfälligen Abgang von Trainer Peter Zeidler hielten den Super-League-Klub während der dreiwöchigen Pause in den Schlagzeilen.

Doch nun hat der 59-jährige Deutsche mit den St.Gallern bereits zum fünften Mal eine Saisonvorbereitung aufgenommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Trainingsauftakt.

Zeidler sagt, er rechne nicht mit einem Exodus, auch wenn man den einen oder anderen Abgang immer einkalkulieren müsse. Begehrt sein dürften vor allem Kwadwo Duah, Leonidas Ster­giou oder Torhüter Lawrence Ati Zigi.

Der 22-jährige Isaac Schmidt (rechts) hat in der Rückrunde der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Derzeit ist es aber ruhig. St.Gallen hat vor der letzten Saisonpartie sieben Spieler verabschiedet, doch bis anhin war es das. Zuletzt hiess es, der Hamburger SV interessiere sich für Isaac Schmidt.

Doch Nachfragen in Deutschland ergeben, dass sich der 2.-Bundesligaklub, dem der frühere St.Galler Miro Muheim angehört, zwar mit dem 22-jährigen Waadtländer beschäftigt hat, Schmidts Name aber auf der Prioritätenliste der Hamburger nicht allzu weit oben steht.

Schmidt kam vor einem Jahr aus Lausanne in die Ostschweiz und war in der vergangenen Rückrunde einer der St.Galler Aufsteiger – notabene als zum Linksverteidiger umfunktionierter Rechtsaussen. Schmidt verfügt in St.Gallen über einen Vertrag bis 2023.

Die drei Spieler waren ausgeliehen, stehen in St.Gallen aber noch unter Vertrag, deshalb sind sie zurückgekehrt. Lorenzo Gonzalez war in Tschechiens zweithöchster Liga bei Ústí nad Labem beschäftigt, Florian Kamberi in Englands dritthöchster Spielklasse bei Sheffield Wednesday und Thody Élie Youan in Belgiens höchster Liga bei Mechelen.

Richtig sesshaft wurden alle drei Spieler nicht bei ihren Klubs. Es ist davon auszugehen, dass sie erneut ausgeliehen oder allenfalls verkauft werden. Aus Deutschland hiess es am Dienstag, der Hamburger SV bekunde mehr Interesse an Offensivspieler Youan denn an Defensivakteur Schmidt. Allerdings deutet nun einiges darauf hin, dass an den Gerüchten um Youan nichts dran ist.

Youan war in St.Gallen bei seinem Abgang bester Torschütze, wurde dann aber kurz nach Beginn der Rückrunde trotzdem an den KV Mechelen ausgeliehen. Auch weil er in Belgien ein denkwürdiges Interview gab – er sagte unter anderem: «Ich war in St.Gallen der beste Spieler» – dürfte der Franzose beim Cupfinalisten trotz eines Vertrags bis 2024 keine Zukunft haben.

Ist er ein Thema in St.Gallen? Schaffhausens Joaquin Ardaiz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Zwei bis drei Spieler sollen noch kommen. Es gibt die Gerüchte um Schaffhausens Joaquin Ardaiz, mit 20 Toren in 36 Spielen bester Torschütze der vergangenen Saison in der Challenge League.

Auch sollen zwei junge Spanier im Gespräch sein. Testspieler erwartet der FC St.Gallen derzeit keine. Am Dienstag gab der Klub die Verpflichtung des 18-jährigen Goalies Bela Dumrath bekannt.

Der gebürtige Hamburger, der im Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz beim Team Südostschweiz ausgebildet wurde, kommt aus Chur, wo er in der 2. Liga interregional gespielt hat. Er ergänzt das Duo Zigi und Lukas Watkowiak. Einen neuen Klub hat Armin Abaz gefunden: Der 20-jährige Torhüter wechselt zum FC Winterthur.

Dumrath ist nach Randy Schneider vom FC Aarau St.Gallens zweite Neuverpflichtung im Hinblick auf die kommende Saison. Definitiv ist auch, dass die Nachwuchsspieler Fabrizio Cavegn, Mischa Beeli und Edis Bytyqi mittrainieren dürfen.

Der 20-jährige Leonhard Münst dürfte in St.Gallen bleiben. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Nur noch Leonhard Münst. Der 20-jährige Deutsche hatte sich im ersten Training der Wintervorbereitung einen Bruch des linken Sprunggelenks zugezogen. Auf den Saisonstart hin werde Münst noch nicht fit, sagt Zeidler. «Aber er wird nicht mehr monatelang abwesend sein.»

Der Trainer geht also davon aus, dass der Mittelfeldspieler eine weitere Saison in St.Gallen bleibt. Münst gehört dem VfB Stuttgart, der Leihvertrag endet am 30. Juni.

Julian von Moos und Neuzugang Schneider, die mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft unterwegs waren, werden am Montag zurückerwartet.

Ihre Kampagne endete früher als jene von Betim Fazliji mit Kosovo und Stergiou, der am Sonntag gegen Portugal für das Schweizer Nationalteam debütierte.

St.Gallens Leonidas Stergiou im Dress der Schweizer Nationalmannschaft gegen den Portugiesen Nuno Mendes (links). Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Auch Goalie Zigi – er kam am Dienstag mit Ghana in Japan beim Sieg im Penaltyschiessen gegen Chile nicht zum Einsatz – darf noch etwas Ferien machen. Spätestens in der dritten Trainingswoche erwartet Zeidler das komplette Team. Natürlich, ideal sei es nicht, so lange auf diese Spieler warten zu müssen, sagt der Trainer. «Aber sie brauchen die Pause.»

Am Mittwochmorgen besammelt sich die Mannschaft nach den Leistungstests erstmals auf dem Platz. Am Nachmittag geht es, nach einem zweijährigen, coronabedingten Unterbruch, wieder los mit «Espen on Tour».

Am Mittwochnachmittag sind die St.Galler in Widnau zu Gast, am Donnerstag in Romanshorn, am Freitag in Wängi und am Samstag in Chur. Das Team wird dabei jeweils ab 15.30 Uhr ein Training und anschliessend ein «Meet and Greet» absolvieren. Zeidler sagt:

«Wir suchen die Nähe zu den Fans, das gehört zu uns.»

Aber selbstverständlich müssten «gute Trainingsbedingungen gewährleistet sein». Den Tour-Abschluss bildet der durch den TV-Sender Blue inszenierte «Traum-Mätsch» am Sonntag gegen den FC Urnäsch.

Eine Woche vor dem Saisonstart erwartet die St.Galler ein hochkarätiger Testspielgegner. Am 9. Juli treffen sie in Schruns auf den deutschen Cupfinalteilnehmer Freiburg mit Trainer Christian Streich.

Am 25. Juni testet St.Gallen in Heimberg im Berner Oberland gegen Thun. Seit Dienstagabend ist auch bekannt, dass St.Gallen am 29. Juni auswärts gegen Monaco antritt. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 2. Juli spielt das Team bei Bundesligaaufsteiger Austria Lustenau, ehe die Ostschweizer eine Woche später nach Schruns fahren.

In den vergangenen Jahren absolvierte St.Gallen während der Sommervorbereitung stets ein Trainingslager in Bad Ragaz. Doch der Vertrag mit dem Fünfsternehotel Grand Resort ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert.

