«Trainer, wir wissen Bescheid»: Der FC St.Gallen vor dem wegweisenden Heimspiel gegen Basel Nach der Niederlage in Thun empfängt der FC St.Gallen am Mittwoch um 20.30 Uhr den FC Basel. Trotz des 1:2 im Berner Oberland ist für die Ostschweizer der Coup noch immer in Reichweite. Patricia Loher 22.07.2020, 05.00 Uhr

Seine gefährlichen Freistösse sind am Mittwoch wieder gefragt: St.Gallens spanischer Mittelfeldakteur Jordi Quintillà. Gian Ehrenzeller/Keystone

100 Unentwegte machten sich am Sonntagabend auf in Richtung Kybunpark. In der Tiefgarage des Stadions bereiteten sie St.Gallens Mannschaft nach der Rückkehr aus Thun um 21.30 Uhr einen lautstarken Empfang.

Der Aufmarsch der Anhänger stand wohl unter dem Motto «Kopf hoch». Denn erstmals seit sechs Spielen hatten die jungen Ostschweizer Fussballer wieder eine Niederlage bezogen, was sie gleich auch noch die Leaderposition kostete. Vor dem Heimspiel gegen Basel sagt St.Gallens Trainer Peter Zeidler:

«Wir spüren die Energie. Und wir wissen, dass uns Tausende am TV und im Espenmoos verfolgen. Das tut uns gut.»

Trainer Peter Zeidler Ralph Ribi

Trotz des 1:2 im Berner Oberland ist für die Ostschweizer der Coup noch immer in Reichweite. Der Rückstand auf die Young Boys beträgt nur zwei Punkte. Aber natürlich wissen sie in St.Gallen auch, dass sich das Team keinen weiteren Stolperer mehr leisten darf in den abschliessenden vier Runden.

Obwohl sie schon jetzt alle Erwartungen übertroffen haben – Platz drei ist St.Gallen nicht mehr zu nehmen – machen die Spieler längst kein Geheimnis mehr daraus, noch etwas Grosses erreichen zu wollen. Auf dem Weg in Richtung einer Finalissima in Bern am 3. August könnte die Partie gegen Basel vorentscheidend sein.

Die Erinnerungen an den Februar

Eines der besten Spiele in dieser Saison hat der FC St.Gallen im vergangenen Februar gegen den FC Basel abgeliefert, als er den Favoriten in der zweiten Halbzeit schwindlig spielte, bis fast zum Geht-nicht-mehr presste und in der Nachspielzeit durch André Ribeiro das 2:1 erzielte. Erstmals seit etwas mehr als sieben Jahren war St.Gallen nach jenem Spiel wieder Leader.

Die St. Galler freuen sich nach dem 2:1-Erfolg gegen Basel im vergangenen Februar. Georgios Kefalas/Keystone

Die Bilder aus dem St.-Jakob-Park sind noch immer präsent, doch seither ist derart viel passiert, dass die Partie eben doch auch weit weg erscheint. So will Zeidler seiner Mannschaft die besten Ausschnitte von damals noch einmal präsentieren, «obwohl uns das nicht direkt hilft».

Vielleicht aber aktivieren die Bilder in diesen intensiven, kräftezehrenden Tagen die positiven Gefühle, denn St.Gallen hat seit dem Saisonstart vor einem Jahr gegen den früheren Ligakrösus immer gut ausgesehen: Den zwei 2:1-Auswärtssiegen steht das 0:0 vom Oktober im Kybunpark gegenüber. Trainer Zeidler aber sagt:

«Nur wissen wir seit Sonntag wieder, dass Statistiken keinen Wert haben.»

Gegen Thun hatte sein Team zuvor alle drei Begegnungen dieser Saison teilweise problemlos gewonnen.

Basel dürfte sich, im Gegensatz zu den Berner Oberländern, nicht nur auf Defensivarbeit und Konter konzentrieren. Für die Mannschaft von Trainer Marcel Koller könnte die Partie im Kybunpark die letzte Möglichkeit sein, nochmals in den Titelkampf einzugreifen.

St.Gallens Meistercoach aus der Saison 1999/2000 muss allerdings auf seinen besten Stürmer Arthur Cabral verzichten. Der Brasilianer ist nach einer gelb-roten Karte aus dem Spiel gegen Servette gesperrt.

St.Gallens starke Offensive zu wenig zwingend

Mit Thuns Defensivtaktik hatte sich St.Gallens Offensive am Sonntag schwergetan. Zwar dominierten die Ostschweizer die Partie, kamen zu deutlich mehr Eckbällen und deutlich mehr Abschlüssen, doch so richtig zwingend wurden sie drei Tage nach dem überzeugenden 4:1 gegen Luzern dann doch nur selten.

Bezeichnend war, dass in der ersten Halbzeit mit Leonidas Stergiou ein Verteidiger St.Gallens beste Chance vergab. «Wir können besser spielen und natürlich waren wir enttäuscht», sagt der Trainer. «Doch in Thun hat es schon für andere Mannschaften Niederlagen abgesetzt.»

Die Stärke der jungen St.Galler ist die Mentalität, Rückschläge schnell zu verkraften. Zeidler gibt gleich ein Müsterchen preis. «Nach dem Thun-Spiel sagte Jordi Quintillà: ‹Trainer, das ist abgehakt. Wir wissen Bescheid. In allen Bereichen.›»

«Von den Spaniern lernen, was eine Siesta ist»

Die Heimpartie gegen Basel ist für St.Gallen das zehnte Spiel innerhalb von viereinhalb Wochen. Zeidler sagte in Thun, man bewege sich langsam im Grenzbereich, sowohl physisch als auch psychisch.

Nur, seine Spieler hatten wegen Sperren oder Blessuren auch Pausen, zudem wechselte der Deutsche den einen oder anderen früher aus als üblich. Sie müssten von den Spaniern im Team nun lernen, was eine Siesta sei, so der Trainer.

«Und es kann auch Spass machen, sich im Grenzbereich zu bewegen.»