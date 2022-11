Torfestival TV-Mann und Stadionsprecher im Dauerstress: Vor genau 20 Jahren schoss der FC Wil den FC St.Gallen mit 11:3 ab Es ist bis heute das torreichste und wohl auch verrückteste Spiel der Schweizer Fussball-Neuzeit. Das 11:3 am 3.11. des Jahres 2002, als die kleinen Wiler die grossen Hauptstädter demütigten. Beteiligte erinnern sich, als wäre es gestern gewesen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jubelnde Wiler, obwohl die Anzeigetafel nicht darauf vorbereitet war. Auch das ist eine Facette des 11:3. Bild: Regina Kühne, Keystone (3. November 2002)

Die Anzeigetafel war nach 75 Minuten überfordert. Mauro Lustrinelli hatte soeben einen Foulpenalty souverän und flach in die linke Ecke verwandelt. Hernach wurde in der Bergholz-Arena das Ergebnis von 0:3 angezeigt. Und trotzdem war es in Fussball-Wil der schönste Regen-Sonntag überhaupt. Denn in Tat und Wahrheit stand es eine Viertelstunde vor Schluss nicht 0:3, sondern 10:3. Die Anzeigetafel war schlicht nicht fähig, ein zweistelliges Ergebnis anzuzeigen. Damit hatte niemand gerechnet.

Elf zu drei hiess es am Schluss. Und das nicht in einem Cupspiel, sondern in der Nationalliga A, wie die höchste Spielklasse im Jahr 2002 noch hiess. Dass der FC Wil das Spiel gewinnen würde, kam nicht allzu überraschend. Denn der kleine Bruder, der ein halbes Jahr zuvor in die höchste Spielklasse aufgestiegen war, lag in der Tabelle bei Spielbeginn sieben Punkte vor dem grossen. Ein Resultat in dieser Dimension brachte aber so manchen an den Anschlag.

TV-Mann Senn: «Brauchte mehr Zeit»

Einer von ihnen ist Thomas Senn, der für das Schweizer Fernsehen die Spielzusammenfassung dieses Ostschweizer Derbys machte. Schon vor der Halbzeitpause musste er sich ein erstes Mal um mehr Zeit für seinen Beitrag bemühen. Gut neun Minuten wurde dieser schliesslich lang. Senns Sprüche blieben haften – zumindest in Wil. «Bamba gegen Tato, oder Ferrari gegen Deux Chevaux.» Oder: «St.Gallen war noch schlechter als das Wetter.» 20 Jahre später sagt Senn:

«Ich hätte noch viel mehr Sprüche auf Lager gehabt. Und hinterher denke ich, dass ich mehr Wortspiele hätte einbauen sollen.»

Während des Spiels sei er im Dauerstress gewesen, erinnert sich Senn. Und er sei einfach nur froh gewesen, als der Beitrag im Kasten war. Eigentlich hatten sie am Leutschenbach eine Story mit FC-Wil-Präsident Andreas Hafen geplant. Dieser wollte jedoch nicht so recht mitmachen. Zwei Wochen später war klar, warum. Hafen wurde verhaftet, weil er bei seinem Arbeitgeber UBS viel Geld veruntreut und mehrere Millionen auch in den FC Wil gesteckt hatte.

Fast jeder Schuss war gleichbedeutend mit einem Tor. Bild: Regina Kühne, Keystone (3. November 2022)

Matthias Hüppi: «Eine sonderbare Geschichte»

Matthias Hüppi: Damals Moderator beim Schweizer Fernsehen, heute Präsident des FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Gezeigt wurde Senns Beitrag in der Sendung Sportpanorama. Moderator war Matthias Hüppi, der seit 2018 Präsident des FC St.Gallen ist. Rückblickend sagt er: «Während der Vorbereitung der Sendung haben wir grosse Augen gemacht, als uns das Ergebnis erreichte. Es war eine sonderbare Geschichte.» Und würde er diesen 3. November 2002 am liebsten aus der Chronik des FC St.Gallen löschen? Nicht unbedingt. Hüppi sagt:

«Dieses Spiel steht für eine emotionale Achterbahnfahrt, welche zu diesem Klub gehört. Zum Glück gibt es auch viele positive Ausreisser.»

Stadionsprecher Hodel: Torschützen gesungen

Norbert Hodel, damaliger Stadionsprecher im Bergholz. Bild: PD

Auch für den damaligen FC-Wil-Stadionsprecher Norbert Hodel war jener Sonntagnachmittag unvergesslich. Er sagt: «Während des Spiels haben mich Leute angerufen und gesagt, mit dem Teletext sei etwas nicht in Ordnung. Wie es denn wirklich stehe.» Als das 10:3 gefallen war, musste er sich per Lautsprecher wegen der Anzeigetafel entschuldigen. Hodel ergänzt:

«Mir hat nach dem Spiel der Finger weh getan, weil ich so oft die Tormusik laufen lassen musste. Zudem war ich zwei oder drei Tage lang heiser.»

Zur Heiserkeit Hodels dürften auch die drei Tore von Wil-Stürmer Yacouba Bamba vor der Pause beigetragen haben. Hodel rief jenen Torschützen nicht einfach nur aus, sondern sang über das Mikrofon.

Wils Felix Mordeku, hier gegen St.Gallens Stefan Wolf, erzielte den neunten Treffer der Gastgeber. Bild: Regina Kühne, Keystone (3. November 2002)

Torschütze Fabinho: Cupfinal war bedeutender

Mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze aus traf an jenem 3.11. der Brasilianer Fabinho zum zwischenzeitlichen 5:1. Auf dieses Spiel angesprochen, sagt er mit einem Schmunzeln und fast schon entschuldigend, dass er «nur einen Treffer» erzielt habe. Sein Nachmittag hatte gleich doppelt schlecht begonnen. Schon sehr früh im Spiel brach sich Fabinho bei einem Sturz einen Finger. Als ihm draussen an der Seitenlinie eine Bandage verpasst wurde, musste er mit ansehen, wie ein gewisser Tranquillo Barnetta eine Flanke von rechts ins Wiler Tor setzte und die St.Galler in Führung brachte. Da habe ich mir gedacht: «Heute kassieren wir drei, vier Dinger», sagt Fabinho.

Er sollte recht behalten. Nur fiel das bei elf erzielten Toren nicht im Ansatz negativ ins Gewicht. Fabinho sagt: «An diesem Tag war einfach jeder Schuss ein Treffer.» Fast. Denn ein Auskick von Wil-Goalie Darko Damjanovic verfehlte das St.Galler Tor knapp.

Fabinho: Damals Torschütze zum 5:1, heute Trainer der FC Wil U20. Bild: PD

Für Fabinho war das 11:3 nicht der unbestrittene Höhepunkt seiner Aktivlaufbahn. Denn rund eineinhalb Jahre später trug er massgeblich dazu bei, dass die Wiler 2004 den Cupfinal gegen die Grasshoppers mit 3:2 gewannen und nun von sich sagen können, der einzige Schweizer Klub zu sein, der alle Cupfinals siegreich gestaltet hat. Fabinho verwandelte in diesem Spiel zwei Penaltys. Welcher Erfolg ist nun höher zu gewichten? Fabinho sagt:

«In Sachen Attraktivität ist das 11:3 grösser. Für die Geschichte war der Cupfinal aber bedeutender. Da durften wir danach einen Pokal in die Höhe stemmen.»

Unter Fabinho auch noch ein 11:2

Heute steht im Bergholz eine Anzeigetafel, die zweistellige Ergebnisse anzeigen kann. Und das war auch schon nötig. Im Mai 2019 besiegte die zweite Mannschaft des FC Wil in der 2. Liga interregional den FC Frauenfeld mit 11:2. Wiler Trainer bei diesem Spiel: Fabinho.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen