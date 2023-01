Todesfall FCSG-Stürmer Guillemenot in tiefer Trauer – das ist die Geschichte, die ihn mit seinem verstorbenen Freund verbindet Jérémy Guillemenot verarbeitet einen Schicksalsschlag mit Toren. Offen bleibt, wie lange der 25-Jährige noch für den FC St.Gallen stürmt. Das Kapitel in der Ostschweiz könnte langsam zu Ende gehen für den zweitdienstältesten Spieler. Sowieso wird man seinen Wert erst mit dem Weggang erkennen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Jérémy Guillemenot widmet sein Tor gegen Basel dem verstorbenen Karim Gazzetta. Freshfocus

Es gibt da diesen einen Journalisten älteren Semesters aus der Westschweiz. Der sich bei jeder Gelegenheit bitter darüber beklagt, weshalb Servette so unfähig sei und es nicht schaffe, Jérémy Guillemenot nach Genf zurückzuholen. «Jérémy muss für Servette spielen, er gehört einfach hierher, ich verstehe Sportchef Philippe Senderos nicht.» Tatsächlich ist Guillemenot ein Grenat, und er stürmt für den FC St.Gallen, seit vier Jahren mit 30 Toren in 137 Pflichtspielen tut er das: was ihn nach Alessandro Kräuchi und mit Leonidas Stergiou zum dienstältesten Spieler der Ostschweizer macht. Seine Jahre in der Heimat bei Servette waren jene der Jugend.

Gerade in den vergangenen beiden Monaten waren Guillemenots Gedanken aber ununterbrochen in Genf. Das hat mit der Kindheit zu tun, und vor allem mit Karim Gazzetta, den engen Freund, der unter mysteriösen Umständen in Bosnien Mitte November an einem Vormittag vom Balkon stürzte und ums Leben kam. Guillemenot trauerte heftig, geriet in eine Art Schockzustand. Der 25-jährige Angreifer ist ein treuer, sensibler Mensch; verschenkt er einmal wie an Victor Ruiz oder Jordi Quintillà sein Herz, entstehen Bünde fürs Leben.

Die Familien sind einander tief verbunden

Mit Luca Gazzetta, dem jüngeren Bruder des Verstorbenen, war es: der tiefstmögliche Bund fürs Leben. Bereits als Dreijährige spielten die Buben gemeinsam Kleinkinder-Fussball. Das gleichaltrige Duo schloss sich bald Servette an und blieb bis zur U18 vereint. Mit den Jahren wurden die Familien einander tief verbunden, sie verbrachten viel Zeit miteinander.

Als Guillemenot dann den Schritt in die erste Mannschaft nehmen sollte, war der zwei Jahre ältere Karim bereits da. Dann trennten sich die Wege – Guillemenot ging in die sagenumwobene Jugendakademie Barcelonas, Karim in die Challenge League. Luca war etwas später dran und landete schliesslich in der Promotion League. Der Kontakt des Trios blieb trotz der räumlichen Distanzen innig, täglich schrieb man sich Nachrichten oder telefonierte. Guillemenot sagt:

«Luca ist seit über 20 Jahren mein allerbester Freund. Karim war wie der grosse Bruder, den ich liebte und nie hatte.»

Karim Gazzetta spielte seit dieser Saison für Zrinjski Mostar, den Leader der höchsten bosnischen Liga. Alles war gut, ehe kurz vor der WM-Pause das Unglück passierte – Details mag Guillemenot nicht verraten. An jenem Tag kam der St.Galler gerade mit der Freundin auf den Malediven an, und als das WLAN am Handy funktionierte, erreichte ihn die schlimme Nachricht. Zuerst dachte Guillemenot, es handle sich um einen üblen Scherz, erst vor kurzem hatte man sich doch gehört.

«Als ich es wirklich realisierte, war ich traumatisiert und wollte die Ferien sofort abbrechen, um in der Nähe der Familie Gazzetta sein. Aber wegen der Rückflüge ging das nicht.»

Auch fühlte sich Guillemenot für Karims jüngsten Bruder verantwortlich, den 16-jährigen Matteo, der damals in der Schule war und von alldem noch nichts gewusst hatte.

Der Kopf hier, die Gedanken da

Nach sieben Tagen waren die Ferien auf den Malediven zu Ende, fast eine Woche lang schlief Guillemenot danach bei Luca, es flossen viele Tränen. Und immer wieder kamen die Erinnerungen hoch, wie sie früher gemeinsam spielten, wie sie oft zusammen lachten. Im Dezember tat die Rückkehr in den Trainingsbetrieb des FC St.Gallen gut und fiel doch schwer. «Der Kopf war zwar hier, aber die Gedanken in Genf», sagt Guillemenot. Er liess Trainings aus, es ging ihm nicht gut und ging so weit, dass der polyvalent einsetzbare Offensivspieler bald die Hilfe eines französisch-sprechenden Psychologen in Anspruch nehmen wollte.

Erlösung für sich und den Freund. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Doch Guillemenot besiegte die Zweifel. Er biss sich durch, schaltete mit Fussball ab, trainierte gut und schaffte den Turnaround im Kopf – und damit auf dem Rasen. Er ist in Topform, augenscheinlich war das bereits in den Testspielen und gegen Basel mehr denn je. Da war der Stürmer der «Mann des Spiels» mit dem herausgeholten Penalty und dem Führungstreffer, welchen er Karim widmete und zu dem er später auf den sozialen Medien schrieb:

«Deine Abwesenheit ist hart, obwohl die Zeit vergeht. Du wirst für immer bei uns sein und ich weiss, dass du von dort, wo du bist, über mich und über alle, die dich lieben, wachst. Dieses Tor ist für dich, für dich, mein Bruder aus meiner zweiten Familie, du, der mich hast aufwachsen sehen. Wir sehen uns wieder, mein Bruder, ich liebe dich.»

Wie geht es mit dem Romand weiter?

Vergessen hat Guillemenot bis heute nicht. Doch das Leben geht weiter, «ich muss weitermachen», sagt er. Der Romand hat erstmals eine Vorbereitung ohne körperliche Probleme hinter sich, das war in St.Gallen schon anders. Auch deshalb sagt er: «Ich bin bereit für die Rückrunde, und um den Jungen meine Erfahrung weiterzugeben. Und ich spiele so, als sei jedes mein letztes Spiel.»

Gut möglich, naht in Bälde dieses letzte Spiel, wobei das reine Spekulation ist. Der Vertrag läuft im Sommer aus, soll sich aber nach einer gewissen Anzahl Auftritte um ein Jahr verlängern. Klauseln kann man streichen. Guillemenot selbst will partout nicht über derlei Dinge reden. Auch nicht darüber, weshalb er den Berater gewechselt und mit dem Belgier Zouhair Essikal nun denselben hat wie der frühere St.Galler Majeed Ashimeru. Lieber sagt er: «Ich habe mich geändert. Wenn ich jetzt im Sechzehner umfalle, soll es keine Zweifel mehr geben, dass es ein glasklarer Penalty ist.»

Den Wert wird man erst nach dem Weggang erkennen

Es ist schon so: Nach über vier Jahren könnte man es Guillemenot nicht verdenken, wenn er die nächste Herausforderung suchen würde. Seinen Wert für den FC St.Gallen wird man wohl erst erkennen, wenn er nicht mehr da ist. Der 25-Jährige selbst will weiterhin nur Zählbares holen, nun gegen Zürich – und für den grossen Bruder.

