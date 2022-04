FCSG: Wie der FC Lugano versucht, FCSG-Fans abzuschrecken

Tickets für den Cupfinal Wie der FC Lugano einen Frankfurt-Effekt vermeiden will und versucht, FCSG-Fans vor einem Ticketkauf im Tessin abzuschrecken Der FC Lugano weiss um den Ansturm auf Cupfinal-Tickets in St.Gallen. Der Tessiner Klub schreibt auf seiner Website, es werde «streng und genau» kontrolliert, dass Billette für das Endspiel nicht an Fans aus St.Gallen verkauft würden. Der FC Lugano will einen Frankfurt-Effekt vermeiden. Ob es ihm gelingt? Patricia Loher 29.04.2022, 19.35 Uhr

Die Euphorie bei St.Gallens Fans kennt nach der Cupfinal-Qualifikation keine Grenzen. Doch ob alle auch ein Ticket erhalten für das Endspiel im Wankdorf? Pascal Muller/Freshfocus

Wer hätte das je gedacht? Oft vorgekommen ist es in der Ostschweiz jedenfalls nicht, dass Fans des FC St.Gallen auf den FC Lugano hoffen.

Zwischen den Klubs türmt sich nicht bloss der San Bernardino auf. Da die eher reservierten Ostschweizerinnen und Ostschweizer, die vor allem dann aus sich heraus kommen, wenn ihr Klub den Cupfinal erreicht.

Dort die Tessiner, im Alltag zwar heissblütig, aber im Fussball eher der italienischen Serie A zugewandt denn dem FC Lugano. Mit 2819 Zuschauerinnen und Zuschauer verfügen die Tessiner über den tiefsten Durchschnitt in der Super League.

Für Tausende könnte es knapp werden

«Lugano», so hört man in diesen Tagen oft, «wird für den Cupfinal doch nicht alle Tickets absetzen, oder?» Eine Saisonkarte des FC St.Gallen haben diese Fans nicht, trotzdem gehen sie wenn immer möglich in den Kybunpark.

Doch nun könnte es für einige Tausend von ihnen knapp werden mit einem Ticket für das Endspiel. Die Fans sind euphorisch, alle wollen sie dabei sein an diesem Final im Wankdorf, der Erinnerungen weckt an 1998, als 20'000 St. Galler nach Bern reisten.

Für den Cupfinal vom 15. Mai verfügen St.Gallen und Lugano über ein Kontingent von je 12'500 Tickets. In St. Gallen gehen die Billette vorerst an die Saisonkartenbesitzer, und das sind in diesem Jahr so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Klubs: 10'700 Saisonkarten hat der FC St .Gallen an seine Fans abgesetzt, es bestehen kaum Zweifel, dass sie alle auch ein Ticket für den Cupfinal beziehen.

FC Lugano: «Es wird streng und genau kontrolliert»

Und so ruht die Hoffnung auf dem Lugano-Anhang, dass sein Interesse an den Eintrittskarten nicht gar so gross sein wird wie in St.Gallen und ein Restkontingent in den freien Verkauf gelangt.

Im Vorverkauf sind die Hürden im Tessin weniger hoch: Ab Samstag können alle, die nach Bern reisen wollen, im Cornaredo Tickets erwerben. Pro Person werden vier Billette ausgehändigt.

Aber Achtung: Weil der FC Lugano um die Ticketknappheit in der Ostschweiz weiss, schreibt der Klub auf seiner Website, es werde «streng und genau» kontrolliert, dass Billette nicht an Fans aus St.Gallen verkauft würden.

Die Anhänger von Eintracht Frankfurt im Camp Nou. Dass sich so viele Deutsche ein Ticket kaufen konnten, verärgerte die Verantwortlichen des FC Barcelona. Alejandro Garcia/Epa

Bei Zweifeln müsse nachgewiesen werden, dass man im Tessin lebe und «nicht» Anhänger der St.Galler sei. Lugano will einen Effekt wie kürzlich in Barcelona, als 30'000 Anhänger von Eintracht Frankfurt für ein Europa-League-Spiel einmarschierten, verhindern.

Damals standen Frankfurt 5000 Tickets zu Verfügung, die meisten Deutschen sicherten sich die Eintrittskarten wohl über Drittanbieter, was den FC Barcelona verärgerte.

Ob es Lugano gelingt, solches mit St.Galler Anhängerinnen und Anhängern tatsächlich zu unterbinden? Not macht bekanntlich erfinderisch.