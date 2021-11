Der FCSG gastiert beim FC Sion

Der FC St.Gallen zu Gast beim FC Sion: Youan bringt die Espen in Führung – Sion gleicht vor der Pause aus

Der FC St.Gallen wird derzeit als Robin Hood der Liga bezeichnet. Er stiehlt denen Punkte, die viele haben – so YB und Basel. Und er schenkt sie jenen, die wenige haben – etwa Lausanne. Heute gastiert der FCSG beim FC Sion, der in der Tabelle direkt hinter den Ostschweizern klassiert ist. Geben die Espen heute also erneut Punkte ab? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.