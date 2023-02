Testspiel FC St.Gallen besiegt kämpferisches Brühl bloss 1:0 und lässt zu viele Chancen zu Im Freundschaftsspiel gegen den Stadtrivalen gewinnt der zweite Anzug des FC St.Gallen dank des Treffers von Noha Ndombasi 1:0. Was zählte, war die Übungseinheit unter Wettkampfbedingungen. Leistungsmässig blieb der Auftritt in Steinach überschaubar. Christian Brägger 07.02.2023, 21.13 Uhr

Chance von Willem Geubbels, aber er steht im Abseits. Bild: Manuel Nagel

Der derzeit zweite Anzug des FC St.Gallen durfte gegen Brühl etwas Einsatzzeit sammeln. Mit dem vordergründigen Ziel, dass auch er im Rhythmus bleibt. Und für mögliche Auftritte in der Meisterschaft das Wettkampfniveau halten kann. Wie die positive Laune. Auch sah man auf der Sportanlage Bleiche mit Jordi Quintillà, Patrick Sutter und Isaac Schmidt drei Akteure, die nach einer Gelbsperre oder Verletzungen auf einen Einsatz am Sonntag in Bern gegen die Young Boys hoffen.

Wobei Quintillà in der Innenverteidigung begann, ehe er in der zweiten Halbzeit auf seine angestammte Sechser-Position rückte. Und Neuzugang Willem Geubbels spielte vorne erstmals von Beginn weg, hatte aber kaum Aktionen.

Unwirtliche Bedingungen

Bei unwirtlichen, eisigkalten Bedingungen vor dennoch 700 Fans entwickelte sich das Geschehen so, wie man das gegen den Stadtrivalen erwarten durfte. St.Gallen drückte gegen den Mittelfeldklub der Promotion League, der erst am Freitag aus dem siebentägigen Trainingslager in Portugal zurückgekehrt ist. Aber bis auf zwei Treffer an die Torumrandung resultierte erschreckend wenig, trotz Belagerungszustand. Was wiederum verdeutlichte, dass es den Ostschweizern wie gegen Basel oder Zürich nicht gerade leichtfällt, wenn sie überlegen sind und das Spiel gestalten müssen.

Brühl verkaufte seine Haut teuer. Bild: Manuel Nagel

Dass sich die St.Galler in Steinach gleich an den Kunstrasen im Berner Wankdorf gewöhnen konnten, war der zweite Aspekt des ziemlich spontan angesetzten Testspiels. Ab Mittwoch wird die Mannschaft von Coach Peter Zeidler im Gründenmoos ohnehin nur noch auf dem bei einigen Spielern unbeliebten Terrain trainieren.

Brühl trifft zweimal den Pfosten

Ein Tor gab es dann noch in der zweiten Halbzeit. Noha Ndombasi zeigte sich für dieses verantwortlich, in der 52. Minute war das. Er spielte sich damit etwas in den Fokus. Während die Brühler im zweiten Durchgang zweimal den Pfosten trafen und ihre Haut teuer verkauften, auch Chancen vergaben. Wobei sich vor allem die St.Galler in der Defensive wie vor dem Tor des Gegners teilweise nicht gerade clever anstellten.

Weshalb es beim 1:0 blieb. Und Zeidler später sagte: «Der Gegner war gut, aggressiv. Natürlich könnten wir das schon besser spielen, wir liessen zu viele Möglichkeiten zu. Aber ein Test ist besser als jedes Training, gerade für jene, die nicht so oft zum Einsatz kommen und nun über 90 Minuten spielen durften.»

Für St.Gallen geht es am Sonntag gegen YB weiter, Brühl bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen den FC Dornbirn. Noch ruht die Promotion League.

Telegramm St.Gallen – Brühl 1:0 (0:0)

Sportanlage Bleiche, Steinach - 700 Zuschauer – Sr. Thies.

Tor: 52. Ndombasi 1:0.

St.Gallen: Watkowiak; Sutter, Kräuchi, Quintillà, Schmidt (64.Jacovic); Karlen, Münst, Guidotti; Besio, Geubbels (64.Cavegn), Ndombasi.

Bemerkungen: 11.Pfostenschuss Kräuchi. 18.Kopfball an eigene Latte Brühl. 50.Pfostenschuss Brühl. 67.Pfostenschuss Brühl. - Keine St.Galler im Kader, die am Samstag gegen Servette in der Startformation standen.