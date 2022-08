Testspiel Ein kleiner Lehrblätz – der FC St.Gallen unterliegt dem VfB Stuttgart 0:3 Der Bundesligaklub, aktuell Tabellenzwölfter, zeigt dem FC St.Gallen im Test die Grenzen auf. «Es geht auch um den Lerneffekt», sagt Peter Zeidler. Der Trainer war mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht zufrieden. Christian Brägger 24.08.2022, 18.16 Uhr

Der St.Galler Albert Vallci versucht sich zu behaupten. Bild: Manuel Nagel

FC Dornbirn, AS Monaco, Austria Lustenau, SC Freiburg in der Vorbereitung. Der FC Valencia nach dem missglückten Saisonstart in Genf. Und nun am Mittwochnachmittag der VfB Stuttgart als weitere Etappe des FC St.Gallen, etwas internationale Luft zu schnuppern und ein Gefühl für den Europacup zu bekommen. Wie es denn wäre.

Um es kurz zu machen. Es waren interessante, bisweilen aufregende Testbegegnungen – doch in Stuttgart trafen die Ostschweizer auf einen Gegner, der stärker war und sie mit 3:0 deutlich in die Schranken wies. Einzig der Ex-VfBler Chadrac Akolo hatte in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit zwei Möglichkeiten, der Begegnung eine andere Richtung zu geben.

Ausverkauft

Das ursprünglich für den Test vorgesehene, kleine Robert-Schlienz-Stadion hat einen neu verlegten Hybrid-Rasen. Also musste der Test zwischen dem gastgebenden VfB Stuttgart und dem FC St.Gallen kurzfristig auf den ausverkauften Trainingsplatz eins verlegt werden; es ist einer von vielen auf dem grosszügig angelegten Areal der Schwaben – und verfügte über keinen einzigen Schattenplatz für die 1000 Zuschauer. Dies bei strahlender Sonne und 30 Grad. Und in Sichtweite des Tempels der Stuttgarter, der Mercedes-Benz-Arena, die wegen eines aktuellen Umbaus derzeit «nur» 47'500 Zuschauern Platz bietet wie zuletzt beim 0:1 im Derby gegen Freiburg.

Isaac Schmidt war einer der wenigen St.Galler, der zu gefallen wusste. Bild: Manuel Nagel

Sven Mislintat, Mastermind der Stuttgarter, ist gerade mit möglichen Abgängen seiner abwanderungswilligen Hochkaräter beschäftigt, Borna Sosa und Sasa Kalajdzic. Das Duo war gänzlich abwesend. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Mattarazzo agierte mehrheitlich ohnehin mit Akteuren, die bislang in der jungen Bundesligasaison auf wenige bis keine Einsatzminuten kamen, der Stammformation jedoch Druck machen sollen. Ebendiesen machten sie gleich zu Beginn den St.Gallern – und führten bereits nach zwölf Minuten mit 1:0 durch den Treffer von Nikolas Nartey.

Schläfrig begonnen, gesteigert, in der zweiten Halbzeit nachgelassen

Der FC St.Gallen, bei dem Trainer Peter Zeidler an alter Wirkungsstätte ohne die sich auskurierenden Emmanuel Latte Lath und Julian von Moos eine zwischen A- und B-Team vermischte Startelf wählte, fing sich bald und fand nach 22 Minuten in die Partie. Trotzdem hatte die Mannschaft Mühe, ihr Pressing aufzuziehen. Deshalb schaffte es der VfB immer wieder, was er anstrebt: von hinten gepflegt herauszuspielen.

Jedenfalls hatten schöne St.Galler Angriffe Seltenheitswert, Alessio Besio beispielsweise blieb fast jedes Mal in den gegnerischen Abwehrreihen hängen. Und es fiel auf, wie leise es auf dem Platz zu- und herging. Vielleicht war das der Hitze geschuldet, wohl auch der Busfahrt. Bisweilen wirkten die Gäste etwas müde.

Hatte der FC St.Gallen vor der Pause Tempo aufgenommen, waren es die Stuttgarter, die bei Wiederbeginn dank Luca Pfeiffer sofort das 2:0 erzielten und den eingewechselten Goalie Lawrence Ati Zigi sogleich bezwangen. Danach war der Ghanaer glänzend aufgelegt und verhinderte mehrmals das 0:3. Einmal half ihm auch der Pfosten. Am Schluss fiel der dritte Gegentreffer in der 83. Minute durch Philipp Klement doch noch. Da stand ebenfalls Neuzugang Ricardo Alves auf dem Platz, der damit zu seinem Début im FCSG-Dress kam.

Zeidler nicht zufrieden

Für Matej Maglica war es trotzdem ein schönes Gefühl, auf seinen alten Verein getroffen zu sein. Auf dem Trainingsplatz eins habe er oft mit der zweiten Mannschaft gespielt, sagte er. Und: «Das Resultat ist für einmal nicht so wichtig.» Mislintat sagte: «Man darf nicht vergessen, der FC St.Gallen ist Zweiter und mit Trainer Peter Zeidler physisch immer top. Es war ein guter Test.» Und Zeidler:

«Mit dem Spiel an sich kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben ein paarmal die Grenzen aufgezeigt bekommen. Letztlich geht es in einer solchen Begegnung auch um den Lerneffekt.»

Ein älterer Fan der Stuttgarter, der seit 50 Jahren eine Dauerkarte besitzt, sagte: «Bei uns entsteht langsam etwas. Vor Jahren gab es fast den finanziellen Kollaps, wir zahlten viel zu hohe Löhne, vor allem an die auswärtigen Spieler. Nun setzen wir mehr auf die Jungen und verkaufen sie dann teuer weiter.» Worte, die durchaus auch auf den FC St.Gallen zutreffen. Er muss diese Niederlage nicht als Rückschlag nehmen. Vielleicht einfach als kleinen Lehrblätz. Und wie es denn wäre.

Dann fuhren sie davon. Die Stuttgarter in ihren teuren Boliden des Sponsors, der FCSG mit seinem grünweissen Bus.

Stuttgart – St.Gallen 3:0 (1:0)

Trainingsplatz 1, Stuttgart – 1000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 12. Nartey 1:0. 47.Pfeiffer 2:0. 83. Klement 3:0

St.Gallen: Watkowiak (46.Zigi); Sutter (46.Guindo), Vallci (60.Stergiou), Maglica (60.Stillhart), Schmidt (60.Guidotti); Görtler (46.Witzig), Quintillà (46.Jacovic), Karlen (60.Alves); Schubert (46.Münst); Besio (46.Schneider), Akolo (46.Guillemenot).

Bemerkungen: 76. Pfostenschuss Stuttgart. - St.Gallen ohne von Moos, Latte Lath, Kempter, Dumrath (alle nicht im Aufgebot)