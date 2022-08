Testspiel Der FC St.Gallen testet am Mittwoch beim VfB Stuttgart – Neuzugang Alves dabei, Latte Lath und von Moos fehlen Der Mannschaft von Peter Zeidler steht die zweite englische Woche in Folge bevor. Der FCSG-Trainer kennt den Klub wie seine Westentasche, auch deshalb kam es wohl zu diesem Testpiel. Christian Brägger 23.08.2022, 18.07 Uhr

Am Mittwoch um 15 Uhr beginnt für die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler der Test gegen den VfB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der FC St.Gallen bestreitet am Mittwoch ab 15 Uhr ein für maximal 1000 Zuschauer öffentliches Testspiel gegen den VfB Stuttgart im Robert-Schlienz-Stadion, das zum Klubzentrum der Deutschen gehört. Für Peter Zeidler geht es darum, einigen Akteuren Spielpraxis zu geben, was unter anderen besonders für Isaac Schmidt, Chadrac Akolo, Alessio Besio oder Matej Maglica gilt.

Mit zwei Punkten aus drei Partien sind die Schwaben mässig in die Bundesligasaison gestartet, zudem stehen mit Sasa Kalajdzic (Wolverhampton) und Borna Sosa (Atalanta) zwei gewichtige Abgänge bevor, die jeweils einen zweistelligen Euro-Millionenbetrag in die Kassen spülen werden.

Weshalb der Test?

Der Test kam zu Stande, weil der VfB einen Gegner suchte und der FC St.Gallen unterdessen gute, intensive Beziehungen zum Klub unterhält – auch wegen Zeidler, der dort jahrelang Jugendtrainer war. Maglica kam von der zweiten Mannschaft des VfB, Leonhard Münst ist von den Deutschen ausgeliehen.

«Ein Spiel ist besser als jedes Training», sagt der St.Galler Coach. An Zeidlers alter Wirkungsstätte nicht dabeisein werden vorsichtshalber Emmanuel Latte Lath und Julian von Moos; ihr Einsatz sollte am Sonntag in Lugano trotzdem nicht gefährdet sein nach den jüngsten körperlichen Beschwerden.

Neuzugang Alves steht zumindest schon im Kader

Die Reise nach Stuttgart macht ebenfalls die am Dienstag verkündete, neueste Akquisition der Ostschweizer mit: Ricardo Alves. Der 20-Jährige kommt für zwei Jahre und spielte bis im Sommer bei seinem Jugendklub Servette, wo er in drei Saisons zu 31 Auftritten in der Super League kam. Der zentrale Mittelfeldakteur ist ein Linksfuss und war Schweizer Nachwuchsinternationaler – die Ablöse entspricht der Ausbildungsentschädigung.