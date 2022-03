FCSG: Abonnenten aus überraschenden Ecken der Schweiz, Teil 2

Teil 2/2 Von Luzern bis Davos – diese FCSG-Abonnenten aus überraschenden Ecken haben sich auf unseren Aufruf gemeldet Wo leben die fast 11'000 Saisonabonnenten und -abonnentinnen des FC St.Gallen? Anfang Monat haben wir diese Frage gestellt und die «fernen» Fans aufgerufen, sich zu melden: Wir haben elf lustige, spannende und berührende Rückmeldungen erhalten. Sechs weitere «exotische »Fans stellen wir im Teil zwei unserer Übersicht vor: von Luzern bis Dornbirn. Ralf Streule Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volle Haupttribüne im Kybunpark - mit Fans nicht nur aus der Ostschweiz. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wo leben die knapp 11'000 FCSG-Abonnent/innen? Vor drei Wochen haben wir die Frage mit einer Grafik detailliert beantwortet. Was wir nicht wussten: Welche Köpfe sich hinter den Zahlen und Grafiken verstecken. Doch auf unseren Aufruf haben sich elf St.Gallen-Fans aus der ganzen Schweiz bei uns gemeldet, mit schönen Geschichten. Hier die zweite Tranche mit sechs Personen, von Luzern bis Dornbirn.

6: «Derzeit sehr reizvoll»: Peter Frei, Luzern

Peter Frei. Bild: Pierre Blattner

«Hier haben Sie Ihren Fan mit Saisonabo aus der Stadt Luzern», schreibt Peter Frei. Der 58-Jährige Architekt ist in Flawil aufgewachsen und wegen des Studiums nach Luzern gezogen «und einfach hängengeblieben.»

«Der FCSG hat einen grossen Platz in meinem Herzen, weil er nebst meiner betagten Mutter noch der einzige Bezug zu meiner ersten Lebenshälfte bedeutet – es ist also etwas Emotionales».

Mit etwa 13 Jahren sei er wohl zum ersten Mal im Espenmoos gewesen, die Atmosphäre habe ihn von Beginn weg fasziniert. «So wurde ich schnell einmal Saisonkarteninhaber und verpasste kaum ein Heimspiel.» Er erinnert sich an das «Helikopter-Spiel» 1985 gegen Xamax, als der Schiedsrichter auf der Flucht vor wütenden Fans aus dem Espenmoos geflogen wurde. Und daran, wie er 1988 in der Flawiler Badi mit Ivan Zamorano Fussball spielte.

«Ich kriege gleich wieder feuchte Hände, wenn ich das schreibe.»

Heute besucht er noch sechs bis acht Spiele pro Saison. Natürlich sei es nicht immer einfach, in Luzern St. Gallen-Fan zu sein - «manchmal aber, wie gerade jetzt, ist es aber auch reizvoll.»

Frei war bis vor kurzem Quartiervereinspräsident von «Wesemlin/Dreilinden» in Luzern. In einem Artikel im Quartierblatt hiess es zum Abschied: «Auch nach 20 Jahren im Wäsmeli hört man noch seinen leichten Ostschweizer Dialekt. Die Saisonkarte hat er beim FC St. Gallen. ‹Ein Fussballfan kann vieles wechseln, aber nicht seinen Club›.» Frei hat sich über unseren Artikel zu den Abos gefreut:

«Ich weiss nun, dass es sieben Aboinhaber in der Stadt Luzern, in Emmen und in Ebikon gibt – fast schon Potenzial für einen Fanclub.»

Nach dem Sieg der St.Galler am vergangenen Wochenende gegen Luzern sei dies natürlich Thema gewesen bei ihm im Betrieb. «Mein Mitarbeiter ist FCL-Fan. Er war am Spiel, einfach im falschen Sektor.»

7: Ein 14:0 steht am Anfang: Kevin Thoma, Einsiedeln

Kevin Thoma. Bild: pd

Aus Einsiedeln hat sich eine Dreiergruppe gemeldet, unter anderem der 22-jährige Kevin Thoma. Sein Vater ist Ostschweizer – und hat ihm das FCSG-Virus quasi in die Wiege gelegt. Ein Schlüsselerlebnis für ihn war das Cupspiel des FC St. Gallen in Einsiedeln 2006. 14:0 gewannen die Ostschweizer damals, Kevin war sieben Jahre alt. Und offenbar nachhaltig beeindruckt.

8: «Der Dialekt gefiel»: Christian Gutmann, Winterthur

Christian Gutmann. Bild: pd

Aus Winterthur meldet sich Christian Gutmann mit einer schönen Geschichte. Er wuchs in Peru und Winterthur auf, absolvierte als juger Erwachsener ein Praktikum im Sozialbereich bei der «Valida» in St. Gallen – und schloss die Stadt ins Herz.

«Die Menschen waren mir sofort sympathisch, die Gesichter waren so freundlich, und auch der Dialekt gefiel mir sofort. Jene drei Jahre waren für mein späteres Leben unglaublich wichtig. In St.Gallen traf ich auch meine zukünftige Frau, mir der ich nun ein Kind habe.»

Unterdessen lebt Gutmann wieder in Winterthur, er ist aber FCSG-Abobesitzer geblieben – unterdessen ist dies auch sein Sohn. «Und meine Frau kauft sich bei schönem Wetter ein Einzelticket.» Noch heute liebe er die Ostschweiz, auch weil er als Bergsteiger alle entlegensten Ecken des Alpsteins, der Churfirsten und des Glarnerlands kenne.

«Als mein Sohn sich langsam für Fussball zu begeistern begann, war für mich klar: Ich muss dafür sorgen, dass der junge Bub die richtige Wahl trifft. In Winti ist man GC- oder FCZ-gefährdet, das geht natürlich nicht. Der Sohn wusste – sozialisiert in der Zinnbauer-Ära – auch gleich was es heisst, für den FC St. Gallen zu leiden.»

Christian Gutmann auf einem FCSG-Bänkli in Mogelsberg. Bild: pd

Die ersten Lebensjahre hat Gutmann in Peru verbracht, wo seine Schweizer Eltern arbeiteten. Deshalb sei das stimmungsvolle Länderspiel von Peru im Kybunpark gegen Saudi-Arabien für ihn ein Höhepunkt gewesen.

9: Fussball kommt vor Skifahren:

Stefan Kessler, Jenins

Stefan Kessler. Bild: pd

«Das erste Spiel MIT Papa. Das erste Spiel ALS Papa.» Die Sätze aus dem FCSG-Heimspiel-Video fassen Stefan Kesslers Bindung zum FC St.Gallen perfekt zusammen. Von seinem Vater war er schon als Achtjähriger mit dem FCSG-Virus infiziert worden. Der heute 49-Jährige erinnert sich an legendäre Spiele in den 1980er-Jahren gegen Servette oder GC. An Schulkollegen, die Servette- oder GC-Fans waren. Und ans Fahnenschwingen zu Hause in Goldach, bevor es mit dem Auto hinauf zum Espenmoos ging.

«Es war immer das Highlight der Woche.»

Jahre später zog ihn die Liebe ins Bündnerland. Die Liebe zum Fussball und zum FC St.Gallen aber wurde damit nicht kleiner. Doch erst mit der «Ära Hüppi» stieg der Unternehmensberater wieder als Saisonabonnent ein, zusammen mit seinem zwölfjährigen Sohn, der mittlerweile die Heimspiele mehr herbeisehne als er selber. Nur selten seien Skiwochenenden wichtiger als Fussballspiele, fast bei jeder Partie im Kybunpark sind die beiden mit dabei.

Stefan Kessler ist Junioren-D-Trainer in Landquart, trainiert unter anderem seinen Sohn. Oft gehe es von Juniorenspielen direkt mit dem Auto zu FCSG-Partien.

«Wir planen das Familienleben oft um die Spiele herum.»

Die Tochter und die im Puschlav aufgewachsene Frau leben zwar nicht dieselbe Fussball-Begeisterung – «können aber mit der FCSG-Euphorie von Vater und Sohn gut umgehen.»

10: «Wir sind auch eingefleischte HCD-Fans»:

Astrid und Andrea Trepp, Davos

Astrid und Andrea Trepp. Bild: pd

Sind die beiden Davoser Abobesitzer des Eishockeys überdrüssig? Diese Frage stellten wir, nicht ganz ernst gemeint, in unserem Fan-Aufruf. Tatsächlich haben sich Astrid und Andrea Trepp aus Davos gemeldet:

«Bereits als Jugendliche besuchten wir die Heimspiele des FC St.Gallen von Chur aus. Wir genossen und geniessen noch heute das tolle Ambiente im Stadion und freuen uns über Siege des FC St. Gallen.»

Unterdessen sind die Trepps pensioniert und haben sich vor drei Jahren das Saisonabo gekauft. Es ist aber nicht etwa so, dass sie dem Eishockey nicht angetan wären. Im Gegenteil: Seit 1982 wohnt das Ehepaar in Davos, und schon lange engagiert es sich für den Nachwuchs des HC Davos – Andrea Trepp als Präsident des «Vereins HCD», das den Nachwuchs unterstützt. Zuletzt habe es einen Austausch gegeben zwischen dem HCD und dem FCSG in diesen Fragen.

«Es ist also keinesfalls so, dass wir genug vom Langlauf und vor allem vom Eishockey haben. Wir sind ebenfalls eingefleischte HCD-Fans»

Weitere fünf Fangeschichten finden Sie im Teil eins: von La Chaux-de-Fonds bis Zofingen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen