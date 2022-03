Team der Stunde FCSG-Kantersieg beim Leader: Vier Erkenntnisse rund um den 3:0-Erfolg im Zürcher Letzigrund Die Espen begeistern weiterhin und besiegen den FCZ, nachdem dieser 17 Spiele lang unbesiegt blieb. Dafür gibt es Gründe. Von Eckballtrainings, Albträumen, Lernkurven und einem neuen Leitsatz. Renato Schatz Jetzt kommentieren 13.03.2022, 21.57 Uhr

St.Gallens Höhenflug geht weiter. Christopher Lungoyi (in der Mitte) wird nach seinem 3:0 von den Teamkameraden geherzt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Am Samstagabend hat der FC Zürich, klarer Leader und zuvor 17 Spiele lang ohne Niederlage, mal wieder verloren. Und wie, mit 0:3 gegen den FC St.Gallen, der in acht Rückrundenspielen nun 18 Punkte gesammelt hat. Das ist kein Zufall, das zeigt das Wochenende.

Das gefährlichste Team nach Eckbällen

Er war der Dosenöffner für den St.Galler Sieg: der Corner in der siebten Minute, an dessen Ende Matej Maglica den Führungstreffer bejubelte. Der Kommentator des Spiels wies ein paar Minuten später darauf hin, dass es sich bei Maglicas Tor um das achte des FC St.Gallen im Anschluss an eine Ecke handle, Liga-Bestwert sei das. So mancher grün-weisse Anhänger staunte ob dieser Statistik. In St.Gallen gehört das Sich-Ärgern über schwach getretene Corner zum Matchbesuch dazu wie Bier oder Bratwurst.

Matej Maglica, Neuzugang aus Stuttgart, traf erstmals für den FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Trainingskiebitze dürften weniger verwundert gewesen sein. Am vergangenen Donnerstag noch übten die St.Galler im Training Eckbälle, halb im Spass, halb im Ernst. Denn Maglica, 198 Zentimeter gross und seltener Linksfuss, stand eine Zeit lang ebenfalls am Spielfeldeck und schlug Flanken in den Strafraum, wo das Eckballspielchen in die Verlängerung gehen musste, weil die Angriffspaare minutenlang nicht trafen. Glücklicherweise wurden für den Samstagabend die Rollen wieder getauscht, und Maglica schlug keinen Eckball mehr, sondern verwertete ihn.

Der unangenehmste Gegner des FC Zürich

Wobei das Spiel der St.Galler trotz der Führung nicht besser, nicht sicherer wurde. Nur gerade 53 Prozent der Pässe kamen in den ersten 20 Minuten an, nur jedes zweite Zuspiel also. Die Präzision beim FC Zürich war mit 57 Prozent Passgenauigkeit in der Startphase nur unwesentlich besser. «In der ersten Halbzeit haben wir uns viel zu sehr auf einen Schlagabtausch eingelassen», sagte der Zürcher Trainer André Breitenreiter deshalb nach dem Spiel.

Ja, es ging hin und her, der Ballbesitz wechselte ständig, weil sich die beiden Mannschaften jagten und einander keine Zeit liessen, den Ball anzunehmen. Am Ende des Spiels verzeichneten die Zürcher insgesamt 94 Ballverluste, so viele wie noch nie in dieser so erfolgreichen Saison.

Und vielleicht wachten Blerim Dzemaili, Assan Ceesay und wie sie alle heissen in der Nacht schweissgebadet auf, tasteten im Dunkeln nach dem Lichtschalter und riefen: «Ist da jemand?» Und vielleicht stellten sie dann beruhigt fest, dass da kein schwarz gekleideter St.Galler mehr war, der ihnen auflauerte.

Lawrence Ati Zigi: Note 5,5. Ihn braucht es in Bestform. Er ist es, gerade in der Schlussphase. Leonidas Stergiou: Note 5,5. Strahlt stets Sicherheit aus. Mehrere Abwehraktionen sind «Big Points». Spielt in einer anderen Liga. Bald wahrscheinlich. Fabian Schubert: Note 5. Kommt nach 72 Minuten. Sofort involviert bei Konterangriffen. Bei einem ist er Vorlagengeber. Jordi Quintillà: Note 5. Wegen Meckerns verwarnt. In einem Spiel, das ihm nicht behagt. Doch der Spanier wehrt sich, gewinnt die meisten Zweikämpfe auf Seiten der St.Galler. Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Mit der obligaten Flugeinlage. Aber auch mit der inzwischen obligaten guten Leistung. Victor Ruiz: Note 5. Tritt vorne den Corner, der zum 1:0 führt. Und lässt hinten Flügelkollege Schmidt nie allein. Kwadwo Duah: Note 4. Unglücklich, nur 20 Ballaktionen, weil der FCZ weiss, wie gut er ist. Bindet aber Gegenspieler. Matej Maglica: Note 5,5. Der beste Angriff der Liga? Na und? Köpft Balle aus dem Strafraum und ins Tor. Sackstark. Euclides Cabral: Note 4,5. Oft etwas wild, vorne wie hinten, im Guten wie im Schlechten. Lukas Görtler: Note 4,5. Noch nicht bei einhundert Prozent, was ihn nicht daran hindert, bei jedem Zweikampf einhundert Prozent zu geben. Julian von Moos: Note 5,5. Erzielt das 2:0. Dreht mit seinen Sprints immer wieder an der Uhr. Christopher Lungoyi: Note 4,5. Auch er wird in der 72. eingewechselt. In der 80. will ihn Zeidler wieder rausnehmen, weil er nicht zurückarbeitet. Nach vorne aber schon: Torschütze zum 3:0. Isaac Schmidt: Note 5. Bereitet das 2:0 vor. Heimlicher Spielmacher, hat mit Abstand die meisten Ballkontakte. Und die meisten Ballverluste. Bastien Toma: Note 4,5. Greift erst in der Schlussphase ins Spiel ein. Und das entscheidend: Initiiert den dritten Treffer mit einem feinen Pässchen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Mannschaft, die aus Fehlern lernt

Die zweite Hälfte war dann kein Schlagabtausch mehr, sondern eine mehr oder weniger stetige Druckphase des Leaders. Doch zu jenem Zeitpunkt stand es schon 2:0 für den FC St.Gallen, weil Julian von Moos vor der Pause auf Vorarbeit von Isaac Schmidt erhöht hatte.

Im Grunde ähnelte die Ausgangslage jener von vor eineinhalb Wochen, als die St.Galler in Basel nach 45 Minuten 2:0 führten. Und schliesslich nur 2:2 spielten.

Dieses Mal aber brachten sie den Vorsprung über die Zeit, mehr noch, sie bauten ihn sogar aus, weil Christopher Lungoyi in der 89. Minute mit dem 3:0 die endgültige Entscheidung herbeiführte. Am Tag danach fragt Zeidler rhetorisch: «Waren Lukas Görtler und Jordi Quintillà in Basel dabei?» Waren sie nicht. Der eine, Görtler, war krank und der andere, Quintillà, gesperrt. Und es gibt noch einen Grund:

«Wir haben eine junge Mannschaft, die schnell lernt.»

Steht Jordi Quintillà (links) auf dem Platz, gewinnt das St.Galler Spiel an Reife. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Kein Druck, das beflügelt

Und eine, die inzwischen auch verteidigen kann. Sieben Gegentore nur sind es in acht Rückrundenspielen. Gleichwohl war in Zürich auch etwas Glück nötig, weil Ceesays Treffer in der fünften Minute wegen Abseits aberkannt wurde. Eine Millimeterentscheidung. Trotzdem: «Wie gut Maglica und Schmidt waren! Von Stergiou brauche ich gar nicht zu sprechen!», sagt Zeidler, der am späten Sonntagmorgen von Zürich nach Hause fuhr.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden. Der Deutsche war zu Gast bei «Blick TV». St.Gallen ist wieder in aller Munde, wie in der Saison 2019/20, die eine besondere war, weil man Zweiter wurde und lange um die Meisterschaft mitspielte. Zeidler sagt:

«Es fühlt sich wieder an wie damals.»

Etwa 850 St.Galler Fans feiern die Mannschaft nach Spielschluss. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nur geht es heuer nicht um die Meisterschaft. Leader Zürich ist 25 Punkte entfernt. Und Platz drei, der für internationale Spiele berechtigen würde, deren elf. Derweil beträgt der Vorsprung auf Luzern, das auf dem Barragerang klassiert ist, beruhigende zwölf Punkte. Vielleicht liegt auch darin ein Schlüssel der derzeitigen Unbeschwertheit: Die St.Galler haben gerade nichts als den Augenblick. Das nächste Training, das nächste Spiel.

Das grosse Ziel, der Cupsieg, ist erst Mitte April wieder Thema. Also geniesst man den Moment, geniesst man sich. «Jeder gönnt’s dem anderen.» Fabian Schubert, in der Rückrunde dreifacher Torschütze und weiterhin nur Einwechselspieler, habe jenen Satz einmal gesagt – jetzt ist er St.Gallens Leitspruch. Nun kommt Luzern am Samstagabend, 18 Uhr, nach St.Gallen. Der nächste Sieg?

