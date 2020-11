Talentschmiede FC St.Gallen Der freche junge Mann aus dem Werdenberg – mit Tim Staubli steht ein nächster Ostschweizer beim FC St.Gallen vor dem Durchbruch Der 20-jährige Tim Staubli ist der Buchser im FC St.Gallen – sein Durchbruch bahnt sich an. Weil er früh wusste, dass er es weit bringen will im Fussball, hat er sein Elternhaus bereits mit 14 Jahren verlassen. Zuletzt schloss Staubli in Bütschwil die zwölftägige Zivilschutz-Grundausbildung zum Betreuer ab. Christian Brägger 28.11.2020, 05.00 Uhr

St.Gallens Tim Staubli im Zweikampf mit Basels Samuele Campo. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 1.November 2020)

Die Partie gegen Lausanne war kaum vorbei, da sagte St.Gallens Trainer Peter Zeidler: «Tim Staubli und Boris Babic haben uns besser gemacht, uns neuen Schub gegeben.»

Eigentlich hatte man Staubli am vergangenen Sonntag erstmals in dieser Saison in der Startformation erwartet, er kam mit Babic dann für die zweite Halbzeit, 0:2 stand es da, und am Ende nach seinem ersten Assist in der Super League: 2:2.

Dabei hatte Staubli gerade in jener Woche anderes als den Fussball im Kopf, und kaum trainiert. Er schloss in Bütschwil die zwölftägige Zivilschutz-Grundausbildung zum Betreuer ab und weiss nun, wie bei einer Naturkatastrophe ältere oder beeinträchtigte Menschen zu evakuieren sind. Oder wie ein Not-Zeltlager aufzubauen ist; Dinge eben, die der Bevölkerung zugutekommen, falls die Erde bebt oder Bäche über die Ufer treten.

Staubli hat etwas Freches

Staubli schnuppert seit 2017 an der ersten Mannschaft des FC St.Gallen. Damals, es war im Sommer bei einer Übungseinheit unter Giorgio Contini und vor der unverhofften Teilnahme am Trainingslager in Schluchsee, fiel da ein junges, neues Gesicht auf.

Es hatte etwas Freches, forderte stets den Ball, stellte sich angstfrei den Zweikämpfen, einzig der Laufstil wirkte etwas eigenartig. Nun sagt der junge Mann, inzwischen 20-jährig, in breitem Werdenberger Dialekt:

«Meine Körperhaltung ist etwas eigen, ja, trotzdem bin ich mutig und agil.»

Tim Staubli ist in Grabs geboren und Ur-Buchser. Und damit der nächste Jung-St.Galler, der auf dem Rasen die gesuchte lokale Verankerung des Klubs und die Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs ins Super-League-Team beweist. Staubli wusste früh, dass er es so weit wie möglich bringen wollte im Fussball.

Mit 14 Jahren von zu Hause weg

Die Eltern, die Mutter eine Kindergärtnerin und der Vater ein Bahnbetriebsdisponent, hätten ihn wie die kleine Schwester lieber länger bei sich zu Hause gehabt. Doch bereits als 14-Jähriger kam Staubli auf den damals noch betriebenen Campus in Bürglen, übernachtete bei einer Gastfamilie fünfmal in der Woche mit vier anderen Talenten im Hause Bethlehem eines alten Klosters.

Tim Staubli (rechts) in der vergangenen Saison mit den Teamkollegen Fabio Solimando (links) und Betim Fazliji. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Heute ist er von diesem Quintett dem Sehnsuchtsort Profifussball am nächsten. Zudem hat Staubli die mit dem FC St.Gallen kooperierende United School of Sports nach der Sekundarschule besucht und damit eine kaufmännische Ausbildung.

Und er bewohnt nun mit dem Mannschaftskollegen Angelo Campos ein Appartement in der Akademie des Vereins, die Freunde kennen sich schon lange, spielten früher bei FCO St.Gallen-Süd im Team Graubünden zusammen.

Staubli, der ein wenig an Höhenangst leidet, gilt als aufgeschlossen, macht Spässe, ist meist gut gelaunt, «ja, ich bin nicht der Leiseste», sagt er. Aber Staubli kann durchaus mürrisch werden, wenn er selbst nicht so spielt im Training, wie er das gerne möchte.

Lukas Görtler Claudio Thoma/Freshfocus

Mitspieler Lukas Görtler nennt ihn «einen unglaublich netten Typen», in der vergangenen Spielzeit teilten sie sich ab und zu das Zimmer und haben die gemeinsame Leidenschaft, auch einmal etwas Aussergewöhnliches fernab des Sports zu unternehmen. Staubli sagt:

«Ich habe Lukas vorgewarnt: Falls wir irgendwann einmal die Zeit finden, gehen wir zusammen an die Fasnacht. Der Görtler hat gute Ideen für passende Verkleidungen – vermutlich tragen wir dann Lederhosen und karierte Hemden.»

Als bisherigen Höhepunkt sieht Staubli das 3:3 gegen die Young Boys vor dem Lockdown, als er nach 36 Minuten für den verletzten Yannis Letard hereinkam. «Eine Achterbahn der Gefühle, Wahnsinn.»

Staubli war nach dem Schlusspfiff enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hatte, doch lange hielt ihn dieses Gefühl nicht gefangen, er fand in der Nacht auch schnell den Schlaf: «Es nützt ja nichts, und meine Kräfte möchte ich nicht verschwenden, sondern rasch einen klaren Kopf haben. Damit es bei der nächsten Begegnung dann vielleicht reicht.»

Die Konkurrenz im Mittelfeld ist gross

In diesem Jahr profitierte Staubli davon, dass fünf Auswechslungen in einem Spiel erlaubt waren. Und dass der FC St.Gallen noch mehr auf die eigenen Jungen setzt. «Das ist sicher gut für mich», sagt er.

Staublis Schwäche sind noch das Kopfballspiel und sein linker Fuss, der zwar besser geworden sei, wie er sagt. Dafür hat er offensiv durchaus Potenzial, einen starken Schuss, viel Zug aufs Tor sowie eine gute Ballbehandlung.

Damals, 2017, sagte dieses neue Gesicht noch: «Mein Ziel ist es, in ein bis zwei Jahren in der ersten Mannschaft zu sein.» Beim FC St.Gallen Stammspieler zu sein, bleibt auch künftig das grosse Ziel. Was fehlt? Er sagt:

«Ich weiss nicht, wieso ich mein erstes Tor noch nicht erzielt habe. Aber ich mache mir nicht unnötig grossen Druck.»

Meist steht er im Kader, die Konkurrenz im rechten Mittelfeld wie im Zentrum ist riesig – aber zum Sprung, da hat er angesetzt.