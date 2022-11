Tabellendritter Vallci lobt das Publikum, Stillhart dankt dem Trainer, über Zigi braucht man nicht mehr zu reden – emotionale Geschichten rund um den FCSG und ein Rätsel Trainer Zeidler sagt: «So habe ich das noch nie erlebt.» Die Hintergründe eines ereignisreichen Wochenendes. Oder wie der FC St.Gallen mit dem Sieg gegen GC seine Negativserie brach. Christian Brägger Jetzt kommentieren 06.11.2022, 20.52 Uhr

Kollektive Eruption der Gefühle: Basil Stillhart (Mitte) bejubelt mit den Mitspielern sein 2:1 gegen die Grasshoppers. Bild: Christian Merz/KEY (St. Gallen, 5. November 2022)

Vor dem Kabineneingang herzt Sportchef Alain Sutter die abgekämpften Spieler. Ihre Jauchzer vermischen sich mit dem Klappern der Stollenschuhe. Trainer Peter Zeidler verteilt derweil fast ausschliesslich Lob, während sich Jérémy Guillemenot strahlend wie humpelnd an die Wärme schleppt.

Am Samstagabend sprachen die Bilder im Bauch des Kybunparks für sich. Die grünweisse Erleichterung war spür-, ja förmlich greifbar; sie war riesengross, auch bei den Fans. Was Wunder, hatte sich der FC St.Gallen doch soeben aus einer zusehends brenzliger werdenden Situation befreit, erstmals in der Meisterschaft wieder gesiegt seit dem 4.September und nach sieben sieglosen Spielen.

GC überall im Plus

Dies mit 2:1 gegen einen formschwachen Grasshopper Club, der mit der Niederlage eher schlecht bedient war. Sich nicht belohnte für einen derart starken Beginn, wie ihn im Heimstadion der Ostschweizer noch kein anderes Team in jüngerer Vergangenheit hingelegt hatte. Zeidler sagte:

«So habe ich das noch nie erlebt. Der Gegner überrollte uns am Anfang regelrecht.»

Ballbesitz, Flanken, Eckbälle, Torschüsse, überall waren die Zürcher im Plus, weshalb ein gelassen wirkender GC-Trainer Giorgio Contini sagte: «Das Resultat spiegelt unsere Leistung nicht.»

Aber im Fussball zählt eben die Anzahl der Tore. Sie war auf St.Galler Seite dank Guillemenots Geniestreich mit der Ferse in der 20. und Basil Stillharts Willen in der 55.Minute als Reaktion auf den Ausgleich höher. Auch gilt festzuhalten: Nach der Startphase war St.Gallen ebenbürtig, in wenigen Abschnitten gar besser. Zwar sprach Zeidler von einem «wahrscheinlich glücklichen Kampfsieg», aber am Ende war dieser nicht gänzlich unverdient. Weil da ein grünweisses Kollektiv zu Werke ging, das wusste, was es brauchte, wenn es spielerische Mängel hat: lauter Kämpferherzen, Leidenschaft, Stabilität, vor allem Arbeit und den Teamgedanken.

Gemeinsam sind wir stark. Der FC St.Gallen darf sich von den Fans feiern lassen. Bild: Christian Merz/Keystone

Stillhart ist eine Figur des Sieges – er hofft auf mehr

So kannte das letzte Heimspiel der Saison durchaus mehrere Geschichten und Figuren. Eine davon war natürlich er, der Siegbringer mit seinem goldenen Treffer: Basil Stillhart. Der 28-Jährige hatte es zuletzt trotz der insgesamt besten statistischen Werte in der Defensive nicht leicht und war zweimal Reservist ohne Einsatzzeit, weil der Trainer auf Matej Maglica und Leonidas Stergiou im Abwehrzentrum bauen wollte.

Aber Stillhart ist Stillhart, was bedeutet: Er ist da, wenn es ihn braucht. Egal auf welcher Position. Gegen GC war es jene rechts etwas seitlich des Mittelfeldzentrums, es galt den grippekranken Captain Lukas Görtler zu ersetzen; sonst hätte er links für den gelbgesperrten Isaac Schmidt gespielt.

Zu Beginn bekundete der Charakterkopf einige Mühe, er biss sich dann in die Partie hinein und wurde in der zweiten Halbzeit richtig stark. Wie er sich um das Tor bemühte und es via Innenpfosten vollbrachte – das erste in der Liga seit März 2021 –, passte zu seiner Situation: Das Pendel musste wieder einmal auf seine Seite ausschlagen, da er in Trainings und auf dem Platz so viel investiert. Stillhart sagte sichtlich bewegt:

«Ich bin froh, schenkte mir der Coach das Vertrauen. Dies auf einer Position, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Natürlich tut mir das Tor gut, es gibt Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich die nächsten zwei Partien wieder bestreiten darf.»

Vallci kommt langsam an in St.Gallen

Eine weitere wichtige Säule des Vollerfolgs war Albert Vallci. Der Österreicher war gewiss nicht der beste Akteur. Aber er hat ein Selbstbewusstsein und eine Art, die dem FC St.Gallen guttun, besonders wenn Aggressivleader Görtler nicht auf dem Platz steht – was übrigens schon dreimal in dieser Saison der Fall war, ohne dass St.Gallen dabei verloren hat. Jedenfalls ist Vallci einer, der sich wehrt. Spielerisch mit Flügelläufen wie prächtigen Flanken; und verbal, was nicht nur an die Adresse des Gegners, sondern auch einmal an jene der Mitspieler gehen mag.

Albert Vallci lässt sich nichts gefallen. Trainer Peter Zeidler spürt das und greift ein. Bild: Christian Merz/KEY

Dem 27-Jährigen kommt zupass, dass er als Innen- wie Rechtsverteidiger spielen kann. Und war der frühere Salzburg-Profi bis anhin noch nicht so richtig angekommen im Osten der Schweiz und in der St.Galler Mannschaft, ist es vielleicht genau der Auftritt gegen GC, der diesen Vorgang beschleunigt. Vallci selbst blieb demütig, sagte: «Wir widmen den Sieg unserem überragenden Publikum.»

Zigi wohl eher nicht im WM-Kader Ghanas

Ohne Worte: Lawrence Ati Zigi im St.Galler Tor. Bild: Christian Merz/Keystone

Dann war selbstredend er noch da, der eigentliche Matchwinner mit der Note sechs und Wahnsinnsparade zum Schluss bei Ayumu Sekos Kopfball als Krönung: Lawrence Ati Zigi. Über ihn und seine Klasse braucht man sich nicht mehr gross zu unterhalten, das findet auch Zeidler. Und dass Zigi abermals der Beste war, sagte viel über das Spiel aus. Noch mehr sagt es über Ghana aus, dass es auf den herausragenden Goalie womöglich verzichtet für die WM. Zigi steht zwar auf einer Kaderliste mit 55 Spielern. Es ist jedoch zu hören, dass ihn Trainer Otto Addo eher nicht ins definitive Aufgebot nimmt. Es wäre sportlich ein unverständlicher Entscheid, vielleicht spielen ja andere Einflüsse eine Rolle. Zeidler sagt: «Wer weiss, im Fussball geht es manchmal schnell.»

Nun folgt sowieso am Dienstag zuerst der Cup-Achtelfinal. Dann Sion. Das Ende des Jahres könnte also noch richtig gut werden für den Tabellendritten.

