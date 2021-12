Nur 16 Punkte in der Hinrunde: Existenzkampf beim FCSG

Super League Der FC St.Gallen beendet die Hinrunde mit 16 Punkten – Sportchef Alain Sutter ruft den Existenzkampf aus Die St.Galler verlieren mit 1:3 beim FC Zürich und bangen um Ousmane Diakité. Die gute Leistung macht Hoffnung, die Punkteausbeute nicht. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.12.2021, 22.37 Uhr

23:11 Torschüsse für die St.Galler. Und doch verlieren sie 1:3 gegen den FC Zürich. Kein Wunder, sind sie geknickt. Bild: Marc Schuhmacher/Freshfocus

Wenn Alain Sutter, Sportchef des FC St.Gallen, nach einem Spiel dem Schweizer Fernsehen Red und Antwort steht, dann ist die Lage des Klubs meist besorgniserregend. Zuletzt sprach Sutter nach der 2:5-Niederlage gegen die Grasshoppers Anfang Oktober ins SRF-Mikrofon. Damals rief er den Abstiegskampf aus und ordnete intern eine Kurskorrektur an.

Am Samstagabend war es wieder so weit. Wieder hatten die St.Galler im Letzigrundstadion verloren. Doch dieses Mal nicht gegen GC, sondern gegen den FC Zürich, mit 1:3. Sutter sagte im Anschluss an das Spiel:

«Es geht um die Existenz des Vereins.»

Dieser Verein hat die Hinrunde nun abgeschlossen. Mit 16 Punkten. Vor bald elf Jahren, als der FC St.Gallen zum letzten Mal aus der Super League abstieg, hatte er zum selben Zeitpunkt einen Zähler mehr auf dem Konto. Letztmals weniger waren es 2008, als der Klub noch im Espenmoos spielte und in 18 Spielen nur gerade 13 Punkte gesammelt hatte. Am Ende jener Spielzeit stand die Relegation in die Challenge League.

St.Gallen dominierte den Leader teilweise

Sie droht auch dieses Jahr. Deshalb nun: Existenzkampf. Nur: Wer den FC St.Gallen gegen Zürich hat spielen sehen, wundert sich über die 16 Punkte, die er erst auf der Habenseite hat. Er dominierte den Leader in der Startphase, ging durch ein Eigentor von Becir Omeragic, dem Zürcher Verteidiger und Nationalspieler, in Führung. Er hätte diese Führung in der Folge ausbauen können, vielleicht sogar müssen. Thody Élie Youan und Kwadwo Duah vergaben vielversprechende Gelegenheiten.

Kwadwo Duah lässt sich in der siebten Minute als Torschütze feiern. Er hatte Becir Omeragic angeschossen. Claudio Thoma/Freshfocus

Doch der FC St.Gallen haderte nicht. Und er haderte auch nicht, als der FC Zürich die Partie in der 28. Minute mit einem Elfmeter ausglich, den Boubacar Traorè fahrlässig verschuldete. Er schüttelte sich vielmehr und machte auch dann noch weiter, als Ousmane Diakité, dieser hochveranlagte defensive Mittelfeldspieler, in der 44. Minute wegen Verdachts auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden musste. Es wäre ein herber Rückschlag, und womöglich müsste Diakité, sollte sich der Verdacht bestätigen, gar um seine Karriere bangen, war er doch schon einmal so schwer am selben Knie verletzt.

Trotz alldem begann der FC St.Gallen auch in der zweiten Halbzeit schwungvoll, sodass Yanick Brecher nach weniger als einer halben Minute schon einen Schuss von Youan aus wenigen Metern Entfernung abwehren musste. Dasselbe sollte Duah ein paar Minuten später widerfahren.

Ousmane Diakité musste mit Verdacht auf eine neuerliche Knieverletzung ausgewechselt werden. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ja, der FC St.Gallen zeigte ein gutes Spiel, gewann mehr Zweikämpfe. Er schoss insgesamt 23 Mal, die Gastgeber nur elf Mal. Also titelte der «Tages-Anzeiger» erstaunt: «Wie konnte der FCZ bloss dieses Spiel gewinnen?» Nun, er war in der 78. und in der 86. Minute nach ruhenden Bällen erfolgreich, Blaz Kramer und Lindrit Kamberi hatten getroffen. Kramer, der das entscheidende 2:1 erzielte, war eingewechselt worden. Die Zürcher hatten die bessere Bank und ihr Trainer, André Breitenreiter, wechselte so geschickt, wie es Zeidler gar nicht möglich war mit dem verbliebenden Spielermaterial.

Blaz Kramer (rechts) feiert seinen Treffer zum 2:1 für den Stadtklub. Es ist die Entscheidung. Bild: Walter Bieri/Keystone

Der FC Zürich gewann ein Spiel, das man eben gewinnt, wenn man oben steht. Und die St.Galler verloren eines, das man eben verliert, wenn man unten steht. Eine andere Erklärung lieferte Sutter im Interview mit SRF. Der 53-Jährige sprach von «viel zu vielen Anfängerfehlern», die die St.Galler begangen hätten. Er meinte damit unter anderem das unbedarfte Einsteigen Traorès, das zum Elfmeter führte. Er meinte wohl auch Alessio Besios Foul, das am Anfang von Kramers Treffer stand. Und Sutter meinte ganz sicher auch Traorès Hilflosigkeit beim Versuch, Kamberi, den Torschützen des 3:1, beim Eckball zu decken.

Keine Mannschaft kassiert mehr Gegentore

Es war das neunte Gegentor der St.Galler nach einem Corner. Das ist unrühmlicher Bestwert in der Liga. Auch die insgesamt 39 Gegentore bedeuten Ligaspitze. Nur war es Sutter, der diese Mannschaft mit den vielen Anfängerfehlern zusammengestellt hatte. Es ist eine Mannschaft, die gegen alle seine neun Ligakontrahenten bereits mindestens einmal verloren hat und ausgerechnet gegen die Spitzenteams seine besten Spiele macht.

Drei ihrer vier Meisterschaftssiege haben die St.Galler gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte eingefahren: gegen Basel, gegen die Young Boys und gegen Servette. Dass sie beim FC Zürich eine gute Falle machen würden, überrascht daher nicht. Denn im Kern sind die St.Galler eine Kontermannschaft, die sich schwertut mit einem Gegner, der vorderhand verteidigen und nicht kreieren will.

Es sind also die grossen Mannschaften und die grossen Spiele, jene also, die laut sind und voller Emotionen und nicht am unteren Ligarand stattfinden, die dem FC St.Gallen, diesem manchmal überbordend emotionalen Klub, liegen.

Enttäuschte Gesichter. Nach dem 1:3 in Zürich schliesst St.Gallen die Hinrunde mit 16 Punkten auf Rang acht ab. Marc Schumacher/ Freshfocus

Das schürt die Hoffnung, dass er da ist, wenn es darauf ankommt. Und das tut es in der Rückrunde. Rang sieben ist mit fünf Punkten Rückstand weiter weg als Platz neun und damit die Barrage, die gegenwärtig Lausanne bestreiten müsste. Es ist zudem davon auszugehen, dass Lausanne aufrüsten wird. Die Waadtländer werden bekanntlich von Ineos alimentiert. Auch der FC Luzern, das Schlusslicht, dürfte sich nochmals verstärken und dann von einem neuen Trainer angeleitet werden, der wohl Mario Frick sein wird und der durchaus Schub geben könnte. Branchenkenner lobten vor dem Saisonstart die Mischung aus Jung und Alt, bis jetzt ging sie nicht auf.

Und die St.Galler? Die machen zunächst einmal zwei Wochen Ferien, wobei die Spieler in der zweiten Woche ein Fitnessprogramm abzuspulen haben. Am 2. Januar beginnt dann die Vorbereitung. Eine Woche später soll die Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien reisen. Vielleicht mit dem einen oder anderen neuen Spieler. Sie sind nötig. Gerade, sollte sich Diakité schlimm verletzt haben.

