Super League: FCSG gewinnt gegen YB und ist neuer Tabellenführer

Super League Zwei rote Karten, ein Traumtor und ein Wermutstropfen: Wie der FC St.Gallen Meister YB vom Leaderthron stiess Der FC St.Gallen gewinnt in einer unterhaltsamen Partie 2:1 gegen die Berner Young Boys. Während YB mit roten Karten auffällt, überzeugt auf St.Galler Seite besonders Daouda Guindo mit seinem Traumtor. Nach dem Spiel ist aber die Verletzung Fabian Schuberts das Hauptthema.

Der St.Galler Jubel ist nicht ungetrübt: Fabian Schubert hat sich im Match gegen YB schwer verletzt. Bild: Freshfocus

Drin, was draufsteht: Spitzenspiel. Die Zuschauer im Kybunpark bekommen feinste Fussballdramatik vorgesetzt. Am Ende jubelt ein verdienter Sieger. Spielnote: 6.

1:0, 54. Minute, Daouda Guindo: Der Aussenverteidiger fasst sich aus 30 Metern ein Herz und zieht ab. Der Ball fliegt unhaltbar an von Ballmoos vorbei ins Lattenkreuz. Traumtor!

1:1, 62. Minute, Cédric Zesiger : Nach einem Eckball steigt der YB-Spieler am höchsten und kann zum Ausgleich einnicken.

: Nach einem Eckball steigt der YB-Spieler am höchsten und kann zum Ausgleich einnicken. 2:1, 64. Minute, Isaac Schmidt: Der eben eingewechselte Schmidt kommt im Strafraum an den Ball und erwischt von Ballmoos auf dem falschen Fuss.

Munterer Beginn im Kybunpark. Beide Teams wollen Fussball spielen. Die Anfangsphase gefällt aber YB-Trainer Raphael Wicky besser als seinem Pendant Peter Zeidler. Die Berner sind häufiger in Ballbesitz, bringen den Ball mit sehenswertem Kurzpassspiel immer wieder in die Spitze. Dort ist dann aber Schluss, weil die Verteidigung des FCSG sicher steht. Wichtige Randnotiz: Kybunpark-Rückkehrer Cedric Itten hat nach rund 15 Minuten Spielzeit gefühlt noch keinen Ballkontakt.

In der 19. Minute dann der erste Aufreger. Und was für einer. Jérémy Guillemenot erkämpft sich den Ball in der gegnerischen Hälfte und spielt einen Pass in die Tiefe. Chadrac Akolo leitet den Ball sehenswert mit der Hacke weiter auf Fabian Schubert, welcher souverän zum vermeintlichen 1:0 einschiebt. Der Jubel im Kybunpark verstummt aber schnell, Schiedsrichter Fedayi San entscheidet auf Abseits. In der Tat, Akolo startet aus einer Abseitsposition, dennoch meldet sich der VAR beim Unparteiischen. Der Grund: Ulisses Garcia grätschte Schubert nach dessen Abschluss mit offener Sohle um und lässt San somit keine Wahl: rote Karte. Schubert muss nach der Aktion das Feld verletzt verlassen. Er wird durch Julian von Moos ersetzt.

Mit offener Sohle: Ulisses Garcia gegen Fabian Schubert. Claudio De Capitani / freshfocus

Nach dem Platzverweis ist die Partie so richtig lanciert. Basil Stillhart lässt Itten im Mittelfeld ins leere laufen. Dieser lässt sich dies nicht gefallen und hält noch den Fuss hin. Folgerichtig sieht der Rückkehrer mit seiner ersten nennenswerten Aktion die gelbe Karte.

St.Gallen bis zur Pause die bessere Mannschaft

Die Partie ist nach der roten Karte gegen die Berner gekippt. Die St.Galler können ihre Überzahl je länger das Spiel dauert immer deutlicher auf den Platz bringen. Besonders kurz vor der Pause brennt es lichterloh im YB-Strafraum. Immer wieder findet die FCSG-Verteidigung mit langen Bällen den eingewechselten von Moos.

Das erlösende Führungstor will aber nicht gelingen, auch weil die Abschlüsse der St.Galler immer wieder direkt auf YB-Goalie von Ballmoos kommen. So können sich die Gäste mit einem torlosen Unentschieden in die Pause retten.

Traumtor von Guindo

Das Spiel geht genau so weiter, wie es nach 45 Minuten aufgehört hat. Die St.Galler bestimmen das Tempo und decken YB-Goalie von Ballmoos mit Abschlüssen ein. Doch auch daran hat sich in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit nichts geändert: Die Abschlüsse der St.Galler sind zu zentral, zu ungefährlich.

Das hat wohl auch Daouda Guindo geärgert. In der 53. Minute fasst er sich ein Herz und zieht aus 30 Metern ab. Und wie. Wie an einer Schnur gezogen schlägt der Ball hinter von Ballmoos ein. Unhaltbar. Traumtor. Der Kybunpark explodiert, und Guindo, notabene nomineller Aussenverteidiger, lässt sich vor dem Espenblock feiern. Es ist übrigens das erste Mal, dass sich Guindo für den FCSG in die Skorerliste einträgt.

Daouda Guindo nach seinem Traumtor zum 1:0. Claudio De Capitani / freshfocus

Und nur wenige Augenblicke später müsste es 2:0 für St.Gallen stehen. Guillemenot legt den Ball im Strafraum quer auf von Moos. Dieser müsste nur noch einschieben, entscheidet sich aber nochmals für einen Haken und verstolpert den Ball.

Ein Spitzenspiel, wie es im Buche steht

Der FC St.Gallen hat das Spiel im Griff. Dann geht es Schlag auf Schlag. YB kommt in der 62. Minute nach einem Eckball unverhofft zum Ausgleich. Cédric Zesiger steigt am höchsten, FCSG-Goalie Lawrence Zigi ist machtlos. Doch die St.Galler haben sogleich eine Antwort parat. Nach einer Kombination mit Emmanuel Latte Lath kommt der eben eingewechselte Isaac Schmidt an den Ball. Er zögert keine Sekunde und schiebt zum 2:1 ein. YB-Goalie von Ballmoos bewegt sich keinen Millimeter. Den Zuschauern wird alles geboten, was sie sich erhofft haben.

Eben eingewechselt und schon erfolgreich: Isaac Schmidt. Claudio De Capitani / freshfocus

In der 73. Minute sind dann alle Blicke wieder auf Schiedsrichter San gerichtet. Nach einem Luftduell mit Zesiger geht von Moos zu Boden. Dort hat der Ellbogen nichts verloren. San hat keine Wahl und zückt für den YB-Spieler das zweite Mal die gelbe Karte. YB muss die Schlussphase zu neunt bewältigen.

Die zweite rote Karte ist zu viel für die Berner. In der Schlussphase laufen sie dem Ball nur noch hinterher, St.Gallen hat keine Mühe, die 2:1-Führung über die Zeit zu bringen.

Daouda Guindo. Der Aussenverteidiger bringt die St.Galler mit seinem Traumtor auf die Siegerstrasse. Macht auch defensiv einen hervorragenden Job.

Fabian Schubert muss nach einem groben Foul verletzt vom Platz getragen werden. Nach dem Spiel wird klar: Der Stürmer hat sich eine Fraktur des Schien- und Wadenbeinknochens zugezogen. Er wird für den Rest der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Fabian Schubert wird verletzt vom Platz getragen. Claudio De Capitani / freshfocus

Fedayi San steht mehrmals im Mittelpunkt des Geschehens, entscheidet aber immer korrekt. Gute Leistung des Unparteiischen.

Wurde Raphael Wicky bei den Young Boys bereits nach sechs Spielen entlassen? Natürlich nicht. Aber die Verantwortlichen im Kybunpark sollten ihre Daten aktualisieren. Vor dem Spiel wurde immer noch David Wagner als Trainer ausgewiesen.

Hätte er wohl gerne: Der zurzeit arbeitslose David Wagner wird vor dem Spiel immer noch als YB-Trainer aufgeführt. Daniel Walt

FCSG-Coach Peter Zeidler:

«Das ganze Spiel wird durch die schlimme Verletzung von Fabian Schubert überschattet.»

«Ulisses Garcia hat sich sofort bei mir und dem Team entschuldigt.»

«Es war ein spannendes Spiel, auch der Treffer von Guindo war herrlich. Ich kann mich aber dennoch nicht wirklich freuen.»

«Nach dem siebten Spiel geht es noch nicht um die Tabelle. Dennoch, wir haben jetzt fast gleich viele Punkte wie letztes Jahr zu Weihnachten.»

YB-Trainer Raphael Wicky:

«Unsere Gedanken sind bei Fabian Schubert. Ulisses Garcia wollte ihn sicher nicht verletzten. Er fühlt sich extrem schlecht.»

FCSG-Captain Lukas Görtler:

«In der zweiten Hälfte haben wir für Schubi gespielt.»

«Bei elf gegen neun darfst du dich nicht mehr zum Deppen machen.»