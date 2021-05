Super League «Wir müssen froh sein, wenn wir die Barrage erreichen»: Sion-Präsident Christian Constantin vor dem brisanten Spiel beim FCSG Der FC Sion steckt vier Runden vor Schluss in grosser Not. Sein Präsident bemüht sich, gelassen zu bleiben. Am Sonntag gastieren die Walliser beim FC St.Gallen, der ebenfalls in den Abstiegskampf involviert ist. Peter M. Birrer 07.05.2021, 18.00 Uhr

Christian Constantin, Präsident des FC Sion. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Ob er angespannt sei? Nervös? «Nein», versichert Christian Constantin und wirkt nicht, als würde er schlaflose Nächte haben, weil es seinem FC Sion nicht gut geht.

«Wir tun alles, um uns zu retten», fügt der Präsident noch an, «aber wenn wir am Ende nicht genügend Punkte haben, verdienen wir es auch nicht, oben zu bleiben. So ist der Sport.»

Fehlende Effizienz

Die Walliser stecken seit der 27. Runde am Tabellenende fest, haben erst sechsmal in dieser Saison gewonnen und schon 54 Treffer zugelassen, so viele wie kein Team der Liga sonst.

Die Kurzanalyse des Chefs: «Es mangelt eindeutig an der Effizienz. Wir vergeben beste Chancen und bringen uns auch deshalb um einen besseren Lohn, weil wir zu oft Tore in der Schlussphase hinnehmen müssen.»

Sions Matteo Tosetti (rechts) gegen den Lausanner Nikola Boranijasevic. Bild: Pascal Muller/Freshfocu

Er denkt an den vergangenen Sonntag, als Sion im Tourbillon gegen Lausanne führt und mit einem Sieg zu Vaduz aufschliessen würde. Nach 83 Minuten schaffen es elf Sittener, die sich im eigenen Strafraum aufhalten, nicht, das 1:1 zu verhindern.

Constantin kommt sich vor wie in einem schlechten Film und erklärt sich das Verhalten der Mannschaft simpel: «Sie ist nervös.»

Nun hat der FC Sion Schützenhilfe nötig

Noch hat er die leise Hoffnung, dass die Welt nach diesem Wochenende doch wieder eine Spur freundlicher aussieht. Das tut sie, wenn Lugano gegen Vaduz Schützenhilfe leistet – und wenn sich Sion in St.Gallen durchsetzt. Aber die aktuelle Konstellation erlaubt ihm nicht, vom direkten Klassenerhalt zu sprechen:

«Wir stecken in so grosser Not, dass wir froh sein müssen, wenn wir die Barrage erreichen. Wir sind auf fremde Hilfe angewiesen.»

2006 kehrte Sion nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in die Super League und stürmte als Aufsteiger gleich auf Platz drei – mit fünf verschiedenen Trainern. 2012 drohte der Absturz, als dem Club wegen Verstössen gegen die Transferregeln 36 Punkte abgezogen wurden. Weil Xamax in Konkurs ging, durfte Sion in die Barrage und setzte sich gegen Aarau durch.

Jahr für Jahr nahm Constantin einen neuen Anlauf, Jahr für Jahr kamen und gingen Spieler, und ja, die Liste der Trainer legte merklich an Umfang zu. Vor Beginn dieser Meisterschaft verpflichtete der Präsident einen Mann mit prominenten Namen, Fabio Grosso, der als Spieler mit Italien 2006 Weltmeister geworden war.

Bis Anfang März hielt er an ihm fest. Dann schickte er Grosso fort, stellte sich selber einmal an die Seitenlinie, bevor er auf der Suche nach einem Nachfolger im Oberwallis fündig wurde: Er holte Marco Walker vom 1.-Liga-Klub Naters.

Georges Bregy.

Bild: Marcel Bieri

Georges Bregys Lob für Marco Walker

Sieben Partien hat er bislang bestritten, und obwohl es unter dem neuen Coach erst zu einem Sieg reichte (5:3 bei Servette), beobachtet Georges Bregy gewisse Veränderungen. Der 63-jährige Walliser, der mit dem FC Sion 1980 und 1982 Cupsieger wurde, sieht «eine andere Körperhaltung» bei den Spielern.

«Ich habe in den letzten Spielen den Eindruck erhalten, dass jedem endlich bewusst zu sein scheint, wie bedrohlich die Lage wirklich ist», sagt er und findet lobende Worte für Walker. Weil er nicht mit wilden Gesten auffalle. Und weil er auf Guillaume Hoarau setze. Der französische Stürmer, der am Tag von Grossos Entlassung seinen 37. Geburtstag feierte, ist für Bregy eigentlich unverzichtbar. Bregy sagt:

«Ich kann nicht nachvollziehen, dass Grosso ihn praktisch links liegen liess. Mit seiner Routine ist Hoarau für diese Mannschaft eine wichtige Stütze. Walker erkennt das.»

Bregy wird am Sonntag vor dem Fernseher sitzen, dem FC Sion fühlt er sich emotional immer noch verbunden. Und ein bisschen fühlt er auch mit Constantin. Natürlich habe er Fehler gemacht, zuletzt mit der Wahl von Grosso: «Aber wenn ich sehe, wie er an den Spielen leidet, habe ich ein bisschen Mitleid. Ich wünsche mir, dass Sion es doch noch schafft, weil ich der Meinung bin, dass dieser Verein für den Schweizer Spitzenfussball ein wichtiger Faktor ist.»