Super League «Wir brauchen Punkte und wollen so schnell wie möglich anfangen, sie zu gewinnen»: Der FC St.Gallen kämpft bei den Grasshoppers gegen seine Negativserie Seit dem Auftritt in Lausanne und damit bereits seit dem 24. Juli warten die St.Galler in der Liga auf einen Dreier. 01.10.2021, 16.34 Uhr

Trainer Peter Zeidler will zurück in die Erfolgsspur finden mit dem FCSG. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Peter Zeidler will nichts von erhöhtem Druck wissen, aber er spürt schon, dass es für ihn wie die Mannschaft nicht immer so einfach ist, wenn man so lange auf ein Erfolgserlebnis warten muss. So zumindest erzählt dies der Trainer des FC St.Gallen, und weil man dieses Gefühl langsam satt hat, wollen die Ostschweizer heute bei den Grasshoppers zum Abschluss des ersten Saisonviertels etwas holen. Zeidler sagt: