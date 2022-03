Weshalb der FCSG im Flow ist – und was überhaupt ein Flow ist

SUper League Weshalb der FC St.Gallen im Flow ist – und überhaupt: Was ist eigentlich ein Flow? Seit dem Jahreswechsel läuft es bei den Ostschweizern. Der Trainer, der Captain, ein Sportpsychologe und ein Buch über diesen besonderen Zustand, in dem sich auch der FC Zürich, der St.Galler Gegner am Samstagabend, 18 Uhr, befindet. Renato Schatz Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

15 Punkte sammelten die St. Galler in der Rückrunde. Nur der FC Zürich ist 2022 besser. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen der formstärksten Mannschaften. Bild: Manuel Geisser/imago-images

An guten Tagen fliesst das Spiel des FC St.Gallen. Etwa so: Der Basler Sergio Lopez kommt an der Seitenlinie an den Ball, sofort bedrängen ihn Victor Ruiz und Jérémy Guillemenot. Lopez bringt den Ball zwar weg, der FCB das Spiel aber nicht unter Kontrolle. Die St.Galler lassen nicht locker, vielleicht sind sie an sehr guten Tagen sogar eine Art Welle, die einen Gegner unter sich begraben kann. In diesem Fall: Matias Palacios, dem der Druck zu gross wird. Er spielt einen Fehlpass und Julian von Moos schickt Guillemenot, der Kwadwo Duah im Strafraum anspielt, 2:0 für die grünweisse Welle, die in der zweiten Halbzeit abebbt. 2:2 steht es deshalb am Schluss. Und Duah sagt danach: «Es läuft bei mir, es läuft beim ganzen Team.» Also wird Duah an diesem 3. März gefragt, weshalb es denn laufe. Der Stürmer sagt, im Fussball sei das schwer zu erklären, aber:

«Wenn man einmal im Flow ist, dann geht alles einfacher.»

Kwadwo Duah bejubelt in Basel einer seiner sieben Rückrundentreffer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Wer im Flow ist, vergisst die Zeit

Reise als Sportpsychologe auch an die Olympischen Spiele 2021 in Tokio: Jörg Wetzel. Bild: Chris Iseli/SPO

Nur: Was ist das überhaupt, ein Flow? Jörg Wetzel ist Sportpsychologe. Er arbeitete einst für die Young Boys und den SC Bern, heute betreut er unterschiedlichste Athleten. Es überrascht ihn nicht, dass viele daran scheitern, diesen Zustand zu beschreiben. «Weil der Erfolg häufig dann eintritt, wenn man vom Unterbewusstsein gesteuert wird, im Flow ist, in einem Zustand also, in dem man die Zeit vergisst, in dem man die Konsequenzen vergisst. Man ist ausschliesslich in der Tätigkeit drin.» Wer im Flow ist, vergisst also, denkt nicht mehr nach, tut einfach. Aber weshalb tut der FC St.Gallen im Jahr 2022 einfach? Lukas Görtler, der Captain, sagt:

«In der Hinrunde gab es während eines Spiels manchmal dieses Nachdenken, dieses Zögern, dieses Zweifeln auch.»

Nur liegt das nicht drin, dieses Nachdenken, dieses Zögern und Zweifeln, gerade im FC St.Gallen, dessen Spielsystem und Spielidee so ausgerichtet sind, dass wirklich jeder mitmachen muss. Wenn einer ganz vorne den ballführenden Gegenspieler erst nach kurzem Zögern attackiert, tut sich gleichzeitig ganz hinten ein Loch auf.

Wer aber im Flow ist, der zögert nicht, der attackiert einfach. Der deutsche Autor Thomas Pletzinger schrieb in seinem Buch über den ehemaligen deutschen Basketballer Dirk Nowitzki auch über den Flow. Einmal heisst es: «Es geht darum, sein Können einfach funktionieren zu lassen, den Körper einfach machen zu lassen. Es ist das Glück der Gewissheit: Wenn ich werfe, treffe ich.» Und wenn ich attackiere, erobere ich den Ball.

«Das Problem war, dass im Herbst nicht alle Spieler einhundert Prozent von unserem Plan überzeugt waren», sagt Görtler. Inzwischen besteht das Kader aber nur noch aus Spielern, die vom Plan Spielidee überzeugt sind. Die St.Galler sind keine Zweifler mehr. Dafür benötigt man Mut, denn ihr Spiel begünstigt bisweilen das Fehlermachen, vielleicht braucht es sie sogar, die Fehler. Das Gegenpressing verlangt nach Ballverlusten. «Fehler sind erlaubt, vielleicht sogar erwünscht, denn aus ihnen erwächst wieder Neues und Kreatives», sagt einer in Pletzingers Buch.

Captain Lukas Görtler (rechts) profitiert von der Rückkehr Jordi Quintillàs. Der Spanier nimmt Görtler Last ab. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Spielidee ist mehr als eine Taktik

«Aufgehen in einer Sache», noch so eine Definition für den Flow, sie stammt von Wetzel. Die «Sache» meint in diesem Fall den Fussball. In St.Gallen vielleicht aber auch noch etwas anderes. Zeidler sagte Ende 2019, als seine Mannschaft plötzlich eine Siegesserie startete: «Die Spieler machen diese Spielidee gerade zu ihrer eigenen Sache.» Diese Spielidee, mit den Pressingwellen, dem hohen und wuchtigen Angreifen, der Geschwindigkeit dabei, dem Mut, das war nicht mehr nur eine Taktik, ein Vorschlag des Trainers, sie ist in St.Gallen vielmehr zur DNS geworden, die sich auch auf die Spieler in den grün-weissen Trikots überträgt.

«Ici, c’est Saint-Gall.» Oder: «Wir sind der FC St.Gallen.» Immer wieder sagt Zeidler solche Sätze. Sie sind das Narrativ zu dem, was auf dem Platz passiert; wir gegen den Rest. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Zeidler diese Sätze stetig wiederholt.

«Rituale», schreibt Pletzinger in seinem Nowitzki-Buch, «sind die Abkürzung zum Flow». Und die Zuschauer sind die Verstärker, sie sind mittendrin statt nur dabei. Görtler sagt:

«Wenn wir pressen, die Zuschauer laut werden und das Selbstvertrauen wächst, dann kommen wir in einen Flow.»

Der FC St.Gallen ist mit seinem Fussball, mit seinen vielen Zuschauern besonders empfänglich für den Flow, für das Fliessen. Zürich hat die Limmat und Basel den Rhein. Durch Bern fliesst die Aare und auch Luzern hat mit dem Vierwaldstättersee viel Wasser. St.Gallen hat keinen See und nur einen kleinen Fluss. Aber manchmal geht eine Welle vom Fussballklub aus.

Bei kaum einem Klub in der Schweiz haben die Fans eine derart wichtige Rolle. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Er ist gleichzeitig aber auch anfälliger als andere für Negativspiralen, weil seine Spielidee keine Zögerer duldet, keine Zweifler. Kein einziger darf abhängen, sich eine Pause gönnen, abwarten, sonst gibt es Gegentore, in der Hinrunde waren es die meisten in der Super League. Und wenn die Resultate einmal nicht stimmen, kommen die Zweifel – und mit den Zweifeln auch das Zögern und somit weitere schlechte Resultate.

So geschehen im vergangenen Herbst, als die St.Galler einmal acht und einmal fünf Meisterschaftsspiele in Folge ohne Sieg blieben. Nun sind sie seit sieben Super-League-Partien unbesiegt und stellen im Jahr 2022 die zweitbeste Defensive der Liga. «Ja, wir sind im Flow», sagt Görtler. Aber: Wie kommt man eigentlich in einen Flow?

Vier Punkte, die zum Flow führen

Wetzel definiert für eine Mannschaft vier Punkte: «Aufgabenklarheit, Rollenklarheit, Wohlbefinden sowie eine optimale Leistungsbereitschaft, wobei hier die ideale Mischung aus An- und Entspannung gemeint ist.» Diese Dinge könne ein Trainer mitsteuern.

Flow? Peter Zeidler sagt: «In den vergangenen beiden Spielen waren wir nicht so gut.» Bild: Donato Caspari

Zeidler gefallen diese vier Punkte, er wendet sie sogleich auf sein Team an. Die Rollenklarheit sei besser geworden im Vergleich zum Herbst, sagt er, «klarer», auch dank der Rückkehr von Jordi Quintillà, der oftmals als Auslöser der Pressingwellen fungiert. «Aufgabenklarheit? Die war immer gut. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben.»

Heute Abend müssen wieder alle mitmachen, damit ihr Spiel fliesst. Mit dem FC Zürich wartet ein Gegner, der ebenfalls im Flow ist – und wie. Er hat das Glück der Gewissheit: Wenn ich spiele, gewinne ich. In den vergangenen 17 Meisterschaftsspielen haben die Zürcher 14-mal gewonnen und kein einziges Mal verloren. Beim Wasser ist es übrigens so: Wenn zwei Flüsse ineinanderfliessen, trägt die Mündung den Namen des Flusses, der grösser ist. Im Letzigrund gilt es heute Abend herauszufinden, wessen Flow grösser ist. Es geht um drei Punkte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen