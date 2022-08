Super League Von Moos und Latte Lath sind mit dabei – 105 Tage nach der Cupfinal-Niederlage trifft der FCSG wieder auf Lugano Am Sonntag ab 14.15 Uhr geht es für das zweitklassierte St.Gallen im Cornaredo nicht nur um die Cup-Revanche: Punkten die Ostschweizer, wird die Begegnung mit den Young Boys im Kybunpark eine Woche später ein Spitzenspiel sein. Am Sonntag wieder mit dabei sind die Stürmer Emmanuel Latte Lath und Julian von Moos. Patricia Loher 26.08.2022, 17.12 Uhr

Begehrt: Julian von Moos am vergangenen Sonntag nach dem Cupspiel gegen Rorschach-Goldach im Espenmoos. Bild: Eddy Risch/Keystone

Natürlich mag Peter Zeidler an diesem Freitagmittag noch nicht weiter denken als an den Sonntag. Auch Revanchegelüste, so sagt er, kämen keine auf. Lugano habe damals im Mai den Cupfinal verdient gewonnen. Und weiter:

«Aber es gab auch Spiele gegen die Tessiner, in denen wir siegreich waren.»

In der Tat hat St.Gallen die Bilanz gegen Lugano - das 1:4 im Cupfinal einmal ausgeklammert - in der vergangenen Saison aufpoliert.

Die Ostschweizer, die sich zuvor oft schwer getan hatten gegen die Tessiner, setzten sich zweimal durch, spielten einmal Unentschieden und verloren bloss eine Partie. Der 2:0-Erfolg vom vergangenen Februar war St.Gallens erster Sieg im Cornaredo nach gut zweieinhalb Jahren.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Gian Ehrenzeller/Keystone

Zeidler sagt:

«Es war wichtig, diese Negativserie zu durchbrechen. Endlich hiess es nicht mehr: In Lugano kann St.Gallen nicht gewinnen.»

Dank eines Tores von Kwadwo Duah sowie eines Foulpenaltys von Lukas Görtler in der Nachspielzeit sicherten sich die St.Galler im Cornaredo die drei Punkte.

Nun streben die Ostschweizer nach den Niederlagen bei Servette und den Grasshoppers am Sonntag den ersten Auswärtssieg der Saison an, Lugano auf der anderen Seite nach zwei Enttäuschungen gegen Sion und Luzern den ersten Heimerfolg.

Zeidler betont jedoch, dass Lugano auswärts den FC Basel besiegt habe. «Dabei hat auch ‹unser› Boris getroffen.» Stürmer Boris Babic wechselte nach der vergangenen Saison mit einem Vertrag bis 2025 zum FC Lugano und kam bis anhin zu drei Teileinsätzen.

Boris Babic (rechts) gegen Basels Liam Millar. Marc Schumacher/Freshfocus

In Basel erzielte er mit dem 1:0 in der Nachspielzeit den ersten Treffer für sein neues Team. Lugano setzte sich schliesslich mit 2:0 durch, obwohl das Heimteam dominiert, aber das Tor nicht getroffen hatte.

Mit sechs Punkten aus fünf Spielen belegt die Mannschaft von Mattia Croci-Torti, die in der Qualifikation zur Conference League am israelischen Verein Hapoel Beer Sheva gescheitert ist, Rang sechs und könnte mit einem Sieg zu St.Gallen aufschliessen.

Spieler, die sich wieder aufdrängen

Der FC St.Gallen hat vor zwei Wochen beim 4:1 gegen Luzern überzeugt und in der ersten Cup-Hauptrunde liess er dem FC Rorschach-Goldach beim 15:0 nicht den Hauch einer Chance. Weniger erfolgreich verlief das Testspiel unter der Woche beim VfB Stuttgart, das die Ostschweizer mit 0:3 verloren.

Zeidler hat nach dem diskussionslosen Erfolg gegen Luzern die Gewissheit erhalten, «ohne Probleme fünfmal wechseln zu können». Vor allem im Cup gab es Akteure wie Chadrac Akolo oder Jérémy Guillemenot, die aufzeigten, dass sie eigentlich ebenfalls Stammspieler sein könnten.

Allerdings ist nicht anzunehmen, dass Zeidler am Sonntag im Vergleich mit dem Luzern-Spiel viele Wechsel vornimmt.

Es sollte keinen Abgang mehr geben

Trotz des Zuzugs von Ricardo Alves vergangene Woche sei das Kader nicht zu gross, so der Coach. Inklusive der drei Torhüter umfasst es derzeit 27 Spieler. Und: Der 60-jährige Deutsche geht fest davon aus, dass sich St.Gallens Mannschaft am 1. September, also nach Transferschluss, noch so präsentiert wie heute:

«Es geht keiner mehr – höchstwahrscheinlich.»

Die letzte Spielsperre verbüsst am Sonntag Torhüter Lawrence Ati Zigi, er wird erneut vertreten durch Lukas Watkowiak. Ebenfalls fehlen wird Alessio Besio: Der 18-Jährige leidet an Knieproblemen. Auch nicht im Aufgebot ist wegen einer Zehenverletzung Alessandro Kräuchi. Michael Kempter fällt nach einem Bänderanriss weiterhin aus.

Wieder mit dabei sind die beiden Stürmer Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath. Der 23-jährige Latte Lath wurde zuletzt geschont, weil sich die Adduktoren bemerkbar gemacht hatten.

Der Leihspieler von Atalanta Bergamo hatte sich im vergangenen November operieren lassen müssen, bestritt für SPAL Ferrara nur wenige Partien und reagiert bei Überbelastungen. «Doch nun ist er wieder komplett fit», sagt der Trainer.

Das gilt auch für den 21-jährigen von Moos, der im Cup wegen Muskelproblemen sicherheitshalber ausgewechselt wurde.

Ein spannender Aspekt wird auf der Webseite der Swiss Football League erwähnt: Mit dem Tessiner Zan Celar und von Moos treffen am Sonntag jene beiden Spieler aufeinander, die in der Super League bis anhin am meisten Schüsse auf das Tor abgegeben haben: Die Statistiker notierten je 18 Abschlüsse.

Mögliche FCSG-Formation:

Watkowiak; Sutter, Stergiou, Stillhart, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; von Moos, Schubert, Latte Lath.